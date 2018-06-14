() Nedir?

Dünyanın en büyük blok zinciri yatırım borsası ve ticaret platformu olan Pivot, kullanıcılara gerçek zamanlı ve kapsamlı kripto para piyasası, bilgileri ve işlemleri için tek noktadan hizmet sunmayı taahhüt ediyor. Pivot, yatırımcıların finansal teknoloji aracılığıyla blok zincirini daha iyi yönetmesine yardımcı olmayı umuyor. Varlıkların yatırımı ve yönetimi için PVT, Pivot ekosistemindeki tek token olarak kullanılacak ve PVT ayrıca platformun ve ortakların çeşitli hizmetlerinde yakıt ve rehin görevi görecek. Pivot, hizmet ücretinin ve oyun gelirinin %30'unu PVT'yi geri satın almak için kullanacak ve geri alınan PVT doğrudan imha edilecek ve düzenli olarak duyurulacak. Şimdiye kadar Pivot, Binance Labs, Huobi Ecosystem, Coin Capital, Lide Capital ve Connect Capital gibi yatırım kurumlarının yanı sıra Li Xiaolai, Qi Yujie, Yang Dong gibi yatırımcılardan on milyonlarca dolarlık yatırım aldı. ve Lu Liang. Google Play verilerine göre, Pivot Uygulaması 232 ülke ve bölgedeki kullanıcılarla yaklaşık 4 milyon indirmeye sahip.

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