Melos is a decentralized meta+music web3 collaboration platform for musicians and music creators that founded in 2020 in Taiwan. Melos Studio is a new unique create-to-earn music ecosystem on ETH, BSC and FLOW blockchain. Whether you are casual music fans or seasoned musicians/producers, the Melos platform provides tools and features to take not only music enjoyment but also NFTs to the next level.

, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



- stake kullanılabilirliğini kontrol edin

- Blogumuzdaysa hakkındaki incelemeleri ve analizleri okuyabilirsiniz.

tokenlerini nasıl satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca token satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Sürekli Vadeli İşlemi yapın

MEXC'de hesap açtıktan ve USDT veya token aldıktan sonra, daha yüksek kazanç potansiyeli sunan vadeli işlemleri gibi türev ürünlerde alım satım yapmaya başlayabilirsiniz. Vadeli işlem ürünleri ve faaliyetlerinde dört yılı aşkın uzmanlığa sahip olan MEXC, küresel likiditede bir numaralı platform olmasıyla tanınmaktadır. Daha kapsamlı ve daha düşük işlem farklarıyla birlikte 200X'e kadar kaldıraç avantajını deneyimleyin.

Vadeli Alım Satım Yapın

Vadeli İşlemleri Nedir?

vadeli işlem sözleşmeleri, gelecekteki bir tarihte almak veya satmak için yapılan yasal sözleşmelerdir. vadeli işlemleri, kriptosunun bir sözleşme temsilidir ve (veya nakit paranın) fiili uzlaşması gelecekteki bir tarihte, sözleşme işleme alındığında gerçekleşecektir.

Türev alım satım işlemlerinde yeniyseniz ve nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, MEXC Akademi'deki kapsamlı içeriklerimizi inceleyin. Başarılı bir şekilde vadeli işlem alım satımı yapma sürecinde size yol gösterecek ayrıntılı rehber içerikleri MEXC Akademi'de bulabilirsiniz.

