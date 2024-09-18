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() Nedir?

MechaChain, "Mechas" adlı robot savaşı ve uzay zaferi video oyna kazan 3D oyunudur. Her Mecha, robot parçalarını temsil eden bir NFT koleksiyonudur. Oyunun Mechanium adlı kripto para birimi, Ethereum kullanılarak ya da kartla çevrimiçi olarak satın alınabilecektir. Bu parçalar bir kez monte edildiğinde, PvP savaş video oyununda kontrol edilebilir robot karakteri oluşur. Oyuncular, savaşları kazanarak Mechanium kazanır. Daha sonra en iyi MechaChain pilotu olmak için yeni Mecha parçaları alınıp satılabilir.

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Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, , Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte fiyatı ne olacak? 2025, 2026, 2027 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Fiyat Geçmişi

fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

() Satın Alma

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Kaynağı

hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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