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Canlı Fiyat()

USD
--0.00%(1D)

MEXC () Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Güncel gerçek zamanlı fiyatı --, her (/USD) için bugünkü güncel piyasa değeri -- USD. /USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenir.
- 24 saatlik işlem hacmi, -- USD
- Gün içindeki fiyat değişimi, 0.00%
- Dolaşımdaki arz miktarı, -- USD

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() Nedir?

EYES Protocol, dijital içeriğin hızlı üretim ve tüketiminde etkin koruma sağlamak amacıyla dijital içeriğin telif haklarını belirler. Mülkiyetini belgeleyen NFT'leri piyasaya sürer.

, MEXC'de listelenmiştir. Artık, bu tokenleri platformumuzdan kolaylıkla satın alabilir, elde tutabilir ve stake edebilirsiniz! Bu token hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen dijital varlık giriş sayfasını ziyaret edin.

Ayrıca:
- stake kullanılabilirliğini kontrol edebilirsiniz.
- Blogumuzdaysa, hakkındaki incelemeleri ve analizleri okuyabilirsiniz.

() Satın Alma

nasıl satın alacağınızı öğrenmek ister misiniz? Satın almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Bu bağlantıdaki adımları takip ederek kolayca MEXC'de satın alabilirsiniz.

Sürekli Vadeli İşlemi yapın

MEXC'de hesap açtıktan ve USDT veya tokenlerini başarıyla satın aldıktan sonra, daha yüksek getiri elde etmek için vadeli işlemleri ve marjin alım satımı gibi türev işlemler yapmaya başlayabilirsiniz.

Vadeli İşlemleri Nedir?

vadeli işlemleri, gelecekteki bir tarihte almak veya satmak için yapılan yasal sözleşmelerdir. vadeli işlemleri, için bir sözleşmeye dayalı temsildir. Coinler ve gerçek uzlaşması (veya nakit) gelecekteki tarihte - sözleşme uygulandığında - gerçekleşecektir.

Türev işlemlere nasıl başlayacağınızdan emin değil misiniz? Vadeli işlemler hakkında daha fazla bilgi almak için MEXC Learn'e göz atabilirsiniz. MEXC Learn, kolayca vadeli alım satım yapabilmeniz için adım adım eğitici içerik sağlar.

Kaynağı

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Öne Çıkan Haberler

MEXC Launched a Twitter Space to Discuss Which Directions Are Noteworthy In 2023 After The ‘2022 Crypto Winter’?

Will bull market become in 2023?

January 9, 2023

MEXC Launches $20M Ecosystem Fund to Support Sei Network Adoption

MEXC announced that it is launching a $20 million dedicated fund to support the development of key projects on Sei Network.

January 4, 2023
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Scalability – Intermediate Crypto Knowledge Guide

Blockchain scalability could be an indicator for a project’s future growth. So, how much do you know about its importance and challenges?

May 30, 2023

Smart Contracts and Decentralized Applications – Intermediate Crypto Knowledge Guide

Smart contracts are the core of blockchain. Meanwhile, decentralized applications empower users on blockchain. Learn it all at MEXC blog now!

May 30, 2023
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Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

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