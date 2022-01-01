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Staking Geçmişi
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DeFi Staking

USDC Staking
USDC
1.25% Tah. APY
1 GünMin. Dönem (Gün)
Staking Miktarı : Sınırsız
stETH Staking
STETH
4.20% Tah. APY
1 GünMin. Dönem (Gün)
Staking Miktarı : Sınırsız
USDT Staking2
USDT
0.95% Tah. APY
1 GünMin. Dönem (Gün)
Staking Miktarı : Sınırsız
BTC Staking2
BTC
0.38% Tah. APY
1 GünMin. Dönem (Gün)
Staking Miktarı : Sınırsız
ETH Staking2
ETH
0.55% Tah. APY
1 GünMin. Dönem (Gün)
Staking Miktarı : Sınırsız
X2Y2 Staking
X2Y2
7.00%-12.00% Tah. APY
1 GünMin. Dönem (Gün)
Staking Miktarı : Sınırsız
LOOKS Staking
LOOKS
9.00%-12.00% Tah. APY
1 GünMin. Dönem (Gün)
Staking Miktarı : Sınırsız

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