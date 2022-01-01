MX Token (MX), MEXC platformu tarafından geliştirilen Ethereum tabanlı merkeziyetsiz bir dijital varlıktır, MX aynı zamanda PoS (hisse kanıtı) mekanizmasıyla çalışan bir tokendir. MEXC ekosistemindeki tek platform tokeni olan MX Token, toplulukların, ekiplerin ve ortakların birbirleriyle etkileşime girmeleri konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

MEXC, komisyon kesintileri, SpaceM inovasyonu, M-Day özel avantajları ve Değerlendirme Bölgesinde proje oylaması vb. etkinliklerle MX Tokenin değerini güçlendirmeye kararlılıkla çalışmaktadır. MEXC ayrıca, MX Token ekonomisini iyileştirmek ve MX Tokenin kullanım alanlarını genişletmek amacıyla, BSC ve HECO'nun ilk çapraz zincir varlığı olarak ve zincir-üstü borç verme, madencilik, DEX alım satımı gibi çeşitli operasyonları açarak "Her Şey İçin Büyüme Planını" başlattı.