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Marjin Alım Satım Nedir?

Marjin Alım Satım, kaldıraç kullanılarak küçük miktarlardan büyük getiriler elde edilen al-sat modudur. Bu al-sat modunda kullanıcılar long (al)/short (sat) işlemi yapmak için varlıklarını teminat göstererek belirli miktarda kripto varlığı borç alır.

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Alım Satım Aşamaları

01 Transfer

Marjin cüzdanı sayfasına gidin ve varlıklarınızı transfer etmek için [Transfer] seçeneğine tıklayın.

Transfere Gidin

02 Borç Al

Borç almaya başlamak için, marjin hesabınızdan [Borç Al] seçeneğine gidin ve varlığı onaylayın.

MEXC Marjin, otomatik borç almayı destekler.

Borç Almaya Gidin

03 Alım Satım

Marjin al-sat yapmak için Marjin Alım Satım sayfasına gidin.

Alım Satıma Gidin

04 Geri Ödeme

Geri ödemek için marjin hesap sayfasına gidin ve [Geri Ödeme] seçeneğine tıklayın.

MEXC Marjin, otomatik geri ödemeyi destekler.

Geri Ödemeye Gidin
Yararlı Bağlantılar: Marjin Verileri Marjin Kademesi
Özellikler
Neden Marjin Alım Satımı Seçmelisiniz?

700+ İşlem Çifti

MEXC Marjin, BTC, ETH, BNB, USDT vb. çok çeşitli tokenleri destekleyerek daha fazla al-sat fırsatı sunar.

Otomatik Borç Alma ve Geri Ödeme

Basit ve Kullanışlı: Manuel olarak borç almanıza ve geri ödemenize gerek kalmaz.

Düşük Sermayeyle Yüksek Getiriler Kazanabilirsiniz

MEXC Marjin, alım satımlarda 1-10x kaldıracı destekler.

Faiz Oranları, Saatlik Olarak Hesaplanır

Saatlik hesaplama, günlük hesaplamadan daha makuldür.

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Hazır mısınız? MEXC'de Marjin Alım Satım yolculuğunuza başlamanın tam zamanı!

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