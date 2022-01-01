Marjin Alım Satım, kaldıraç kullanılarak küçük miktarlardan büyük getiriler elde edilen al-sat modudur. Bu al-sat modunda kullanıcılar long (al)/short (sat) işlemi yapmak için varlıklarını teminat göstererek belirli miktarda kripto varlığı borç alır.
01 Transfer
Marjin cüzdanı sayfasına gidin ve varlıklarınızı transfer etmek için [Transfer] seçeneğine tıklayın.Transfere Gidin
02 Borç Al
Borç almaya başlamak için, marjin hesabınızdan [Borç Al] seçeneğine gidin ve varlığı onaylayın.
MEXC Marjin, otomatik borç almayı destekler.Borç Almaya Gidin
03 Alım Satım
Marjin al-sat yapmak için Marjin Alım Satım sayfasına gidin.Alım Satıma Gidin
04 Geri Ödeme
Geri ödemek için marjin hesap sayfasına gidin ve [Geri Ödeme] seçeneğine tıklayın.
MEXC Marjin, otomatik geri ödemeyi destekler.Geri Ödemeye Gidin
700+ İşlem Çifti
MEXC Marjin, BTC, ETH, BNB, USDT vb. çok çeşitli tokenleri destekleyerek daha fazla al-sat fırsatı sunar.
Otomatik Borç Alma ve Geri Ödeme
Basit ve Kullanışlı: Manuel olarak borç almanıza ve geri ödemenize gerek kalmaz.
Düşük Sermayeyle Yüksek Getiriler Kazanabilirsiniz
MEXC Marjin, alım satımlarda 1-10x kaldıracı destekler.
Faiz Oranları, Saatlik Olarak Hesaplanır
Saatlik hesaplama, günlük hesaplamadan daha makuldür.