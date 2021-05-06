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MEXC Kaldıraçlı ETF'lere Hoş Geldiniz

Likidasyon Riski Olmadan Alım Satım Yapın ve Bileşik Faizden Yararlanın

Adı
24 sa Değişim
Son Fiyat
Net Değer
Fiili Kaldıraç
24 sa Hacim
Birleştirme Sayısı
Son Birleştirme (UTC +8)
İşlem
Kayıt bulunamadı

Kaldıraçlı ETF'lere Giriş

MEXC Kaldıraçlı ETF'ler, dayanak varlığınızla kaldıraçlı işlem yapmanıza olanak sağlayan bir türev ürünüdür. Diğer tokenlerle benzer şekilde, kaldıraçlı ETF'ler spot piyasasında işlem görür. Her Kaldıraçlı ETF hissesi, türev pozisyonlarından oluşan bir sepeti temsil eder. Kaldıraçlı ETF'nin fiyatı, fiyat değişiklikleriyle birlikte hareket eder. Kaldıraçlı işlem olmasına rağmen, varlıklarınız değişken piyasa koşullarında likidasyona uğramaz.Daha fazla bilgi edinin

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Kaldıraçlı ETF Özellikleri

Tek Tıkla Kaldıraçlı Pozisyon Açın

Kaldıraçlı ETF'ler USDT birimiyle hesaplanır ve alım satım süreci spot işlemlerle benzerdir.

Marjin ve Likidasyon Riski Yok

Marjin veya borç riski bulunmaz. Kaldıraçlı ETF oranı, yeniden dengeleme mekanizmasıyla belirli bir noktada neredeyse sabittir. Likidasyon riski yoktur.

Otomatik Bileşik Faiz

Tek yönlü piyasada, kaldıraçlı ETF'lerin kazançları günlük bazda otomatik olarak yeniden yatırılacaktır.

Risk Kontrolü

Kaldıraçlı ETF, zarar durumunda pozisyonunuzun likidasyon riskini ortadan kaldırmak için elde tuttuğunuz pozisyonunuzun bir kısmını otomatik olarak azaltacaktır.

ETF Yetenek Programı

ETF Yetenek Programını başlatıyoruz, katılmak isterseniz aşağıdaki adımları takip ederek başvuru yapabilirsiniz!

Halihazırda MEXC'de VIP üyeyseniz, lütfen müşteri yöneticisiyle iletişime geçin. ETF Müşteri Yöneticisi >

Diğer borsalarda VIP kullanıcıysanız, lütfen aşağıdaki yöntemlerden biriyle başvurunuzu tamamlayın:

  1. Formu doldurarak başvurunuzu tamamlayın.Formu doldur >

  2. etf.vip@mexc.com adresine e-posta gönderin. Müşteri yöneticiniz en kısa zamanda size ulaşsın.

  3. 3. ETF Yetenek Programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

Başlangıç Airdrop'u kazanmak için ETF Topluluğuna katılın

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SSS

MEXC Kaldıraçlı ETF ürünü nasıl çalışır?

Her Kaldıraçlı ETF, kaldıraçlı fonun birim hissesidir. Fon yöneticisi, fon getirilerinin dayanak varlığın belirli katlarına bağlı olmasını ve yatırımcıların dayanak varlığın belirli katlarını kazanabilmesini sağlar. Değişken fiyatlar ters yönlü hareket ederek aşırı düşerse, net zararı kontrol etmek için yeniden dengeleme mekanizması kullanılır.

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