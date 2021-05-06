Likidasyon Riski Olmadan Alım Satım Yapın ve Bileşik Faizden Yararlanın
MEXC Kaldıraçlı ETF'ler, dayanak varlığınızla kaldıraçlı işlem yapmanıza olanak sağlayan bir türev ürünüdür. Diğer tokenlerle benzer şekilde, kaldıraçlı ETF'ler spot piyasasında işlem görür. Her Kaldıraçlı ETF hissesi, türev pozisyonlarından oluşan bir sepeti temsil eder. Kaldıraçlı ETF'nin fiyatı, fiyat değişiklikleriyle birlikte hareket eder. Kaldıraçlı işlem olmasına rağmen, varlıklarınız değişken piyasa koşullarında likidasyona uğramaz.Daha fazla bilgi edinin
Kaldıraçlı ETF'ler USDT birimiyle hesaplanır ve alım satım süreci spot işlemlerle benzerdir.
Marjin veya borç riski bulunmaz. Kaldıraçlı ETF oranı, yeniden dengeleme mekanizmasıyla belirli bir noktada neredeyse sabittir. Likidasyon riski yoktur.
Tek yönlü piyasada, kaldıraçlı ETF'lerin kazançları günlük bazda otomatik olarak yeniden yatırılacaktır.
Kaldıraçlı ETF, zarar durumunda pozisyonunuzun likidasyon riskini ortadan kaldırmak için elde tuttuğunuz pozisyonunuzun bir kısmını otomatik olarak azaltacaktır.
ETF Yetenek Programını başlatıyoruz, katılmak isterseniz aşağıdaki adımları takip ederek başvuru yapabilirsiniz!
Halihazırda MEXC'de VIP üyeyseniz, lütfen müşteri yöneticisiyle iletişime geçin. ETF Müşteri Yöneticisi >
Diğer borsalarda VIP kullanıcıysanız, lütfen aşağıdaki yöntemlerden biriyle başvurunuzu tamamlayın:
Formu doldurarak başvurunuzu tamamlayın.Formu doldur >
etf.vip@mexc.com adresine e-posta gönderin. Müşteri yöneticiniz en kısa zamanda size ulaşsın.
3. ETF Yetenek Programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.
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