Kaldıraçlı ETF'lere Giriş

MEXC Kaldıraçlı ETF'ler, dayanak varlığınızla kaldıraçlı işlem yapmanıza olanak sağlayan bir türev ürünüdür. Diğer tokenlerle benzer şekilde, kaldıraçlı ETF'ler spot piyasasında işlem görür. Her Kaldıraçlı ETF hissesi, türev pozisyonlarından oluşan bir sepeti temsil eder. Kaldıraçlı ETF'nin fiyatı, fiyat değişiklikleriyle birlikte hareket eder. Kaldıraçlı işlem olmasına rağmen, varlıklarınız değişken piyasa koşullarında likidasyona uğramaz.Daha fazla bilgi edinin