Marjin Alım Satımın Normal Modu

Otomatik modun aksine, normal modda, marjin alım satım için para birimini manuel olarak ödünç almanız ve geri ödemeniz gerekir.

1. Teminat amacıyla varlıklarınızı marjin hesabına başarıyla aktardıktan sonra borç para alabilirsiniz. Manuel olarak borç para almak için "Normal Mod"da [Kredi] butonuna tıklayabilirsiniz.

2. Borçlanma arayüzünü açmak için işlem panelindeki [Kredi] butonuna tıklayın. Sistem, anapara tutarına göre ödünç verilebilir tutarın belirli bir katını gösterir ve ödünç almanız gereken tutara göre başvuruda bulunabilirsiniz.

Kredi tamamlandıktan sonra, ödünç aldığınız tokenleri mevcut bakiyede görebilirsiniz. Örnekte 0,01 BTC'nin başarıyla ödünç alındığı görülüyor, böylece marjin alım satım yapabilir ve ödünç alınan BTC'yi satabilirsiniz. Veya kaldıraçla daha fazla BTC satın almak için daha fazla USDT ödünç alabilirsiniz.

1. Krediyi sonlandırmak istediğinizde, parayı manuel olarak geri ödemek için "Normal Mod"da [Geri Ödeme] butonunu bulabilirsiniz.

2. Geri ödeme arayüzüne girmek için [Geri Ödeme] butonuna tıklayın, iade tutarını girin ve doğru olduğunu onayladıktan sonra Tamam'a tıklayın. Otomatik moddan farklı olarak sistem, faizi ödemek için kriptoyu satın almanıza veya satmanıza otomatik olarak yardımcı olmaz. Mevcut tutar kredi tutarını ve faizi ödemek için yeterli olmadığında, lütfen gerekli kriptoyu zamanında marjin hesabına aktarın.

Normal modda, alım satım yapmadan önce ödünç alınan kripto miktarını çok net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ancak unutmadan kaynaklanan fon kaybını önlemek için krediyi ve faizi zamanında manuel olarak iade etmenizi de hatırlatmak gerekir.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.