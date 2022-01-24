Farklı Emir Türleri Nasıl Verilir?

Alım satım sektöründe aşağıdaki emir türlerini seçebilirsiniz.

Kullanıcılar, satın almak veya satmak amacıyla bir fiyat belirleyebilir ve bu emir daha sonra bu fiyattan veya daha iyi bir fiyattan doldurulur. Traderlar, fiyat hıza göre öncelikli olduğunda bu emir türünü kullanır. Limit emir, halihazırda emir defterinde bulunan bir emirle hemen eşleşmezse, likidite ekler.

Limit emrin avantajı, teslim edilen fiyatın tayin edilen fiyat olduğundan emin olabilmesidir, ancak limit emrin tamamlanmama riskine dikkat edilmelidir.

Piyasa emri, mevcut piyasa fiyatlarında hemen uygulanacak bir emirdir. Tüccarlar, hıza göre hıza öncelik verildiğinde bu emir türünü kullanır. Piyasa emri, emirlerin gerçekleşmesini garanti edebilir ancak işlem fiyatı piyasa koşullarına göre dalgalanabilir.

Tetikleme emri, en son piyasa fiyatına dayalı bir tetikleme fiyatı ile belirlenir. Piyasa Tetikleme Fiyatına ulaştığında bir Limit Emir verilecektir.

Yukarıdakilerin BTC/USDT işlem çiftinin mevcut emir defteri olduğunu varsayarsak, satış emirleri (bids) kırmızı, alış emirleri (asks) yeşil renktedir.

Limit Emir: Kullanıcı 60.000,00 USDT limit emri ile 0,1 BTC almak isterse, kullanıcının piyasaya verilmesi için 60.000,00 USDT'nin altındaki diğer satış emirlerini beklemesi gerekir.

Piyasa Emri: Kullanıcı piyasa emrinde 0,1 BTC almak isterse, kullanıcının işlem fiyatı piyasadaki en iyi fiyat olan 60.004,17 USDT olacaktır.

Stop-Limit Emri: Kullanıcı, piyasa fiyatı 65.000 USDT'ye ulaştığında kar elde etmek için 66.000 USDT'den 0,1 BTC satmak isterse. Ardından kullanıcı, tetikleme fiyatını 65.000 USDT'ye ve sınır fiyatı 66.000 USDT'ye ayarlayabilir.

Piyasanın son işlem fiyatı 65.000 USDT'ye ulaştığında, 66.000 USDT'den 0,1 BTC satma limit emri piyasaya yerleştirilecek ve işlemi bekleyecektir.

MEXC, kullanıcılara en kaliteli hizmeti sunmak için tasarlanmış çeşitli emir modları sağlar. Kullanıcılar, geliri en üst düzeye çıkarmak için en uygun emir modunu kullanabilir.

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