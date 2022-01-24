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Eğitim RehberiGroup not foundMakale

M-Day Etkinliğine Nasıl Katılınır ve Çekilişlerden Nasıl Token Kazanılır?

2022.01.24 MEXC
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M-Day etkinliği, kullanıcıların çekiliş aracılığıyla yeni başlatılan bir tokeni satın almalarını sağlayan bir etkinliktir. Alım satım turu ve MX tutma turu boyunca, kullanıcılar M-Day etkinliği için bilet aldıktan sonra token satışlarına katılırlar.

Katılım Yöntemi
M-Day etkinliği, iki katılım turundan oluşur.

Alım Satım Turu: Kullanıcının M-day başlangıcından 2-3 gün öncesinde, MEXC üzerinden alım satım yaparak ve işlem hacmine dayalı olarak kripto para sayısını elde ettiği alım satım turudur.
Bilet talep süresinin bitiminden 3 gün önce MEXC üzerinde belirli kriptolarda (Spot & ETF & Marjin) alım satım yapan ve en az her duyuruda belirtilen minimum işlem hacminde işlem yapan kullanıcılar, çekilişe hak kazanır. İşlem hacmi ne kadar fazla olursa, o kadar çok bilet talep edilebilir.

MX Tutma Turu: Bu turda, kullanıcılar ellerinde MX Tokeni tutarak bilet kazanırlar. En az her duyurudaki formda belirtilen minimum tutarda elinde MX tutan MX sahipleri, bilet talep süresinde çekilişe hak kazanır. Tutma miktarı ne kadar fazla olursa, kullanıcılar o kadar çok bilet talep edebilir. M-Day'e katılmak için kullanılan MX miktarı geçici olarak kilitlenecektir.
Bu sebepten, spot hesabınızda MX olması veya 3 gün önce MEXC üzerinde alım satım yapmış olmanız gerekir.
Üstteki menü çubuğundan M-day sayfasına giderek M-day projelerini seçebilirsiniz.

mceclip0.png

Alım satım turuna veya MX Tutma turuna ya da her ikisine birden katılarak M-Day'e kaydolabilirsiniz.

mceclip1.png

Kayıdınızın ardından çekiliş numaranızı kontrol edebilirsiniz.

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Etkinliğin ardından, lütfen duyuruları takip edin veya çekilişte seçilip seçilmediğinizi gösteren etkinlik sayfasını kontrol edin.
Genellikle tüm uygun katılımcıların 10 USDT Vadeli İşlem Bonusu alabildikleri bir Özel Ödül bulunmaktadır.


Hatırlatma: M-Day etkinliğinin ücretsiz olmaması durumunda, kazananlar belirtilen süreden önce proje tokenlerini dönüştürmek için yeterli MX bakiyesine (dondurulmuş MX hariç) sahip olmalıdır. Aksi halde, katılımcılar gönüllü olarak katılım hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Özet
MEXC M-Day, kullanıcılara bazı parlak projelerin IEO (İlk Borsa Teklifi) sürecine katılma şansı sunar. Süreç biraz heyecanlı olabilmektedir ve çekilişin şanslı kazananları genellikle bu tokenlerden yüksek getiriler elde edebilmektedir.

 

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

 

 

 

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