MEXC Kickstarter’a Nasıl Katılınır Ve Nasıl Ücretsiz Airdrop Kazanılır?

MEXC Kickstarter, bir projenin MEXC'deki lansmanı için bir oylamanın başlatıldığı ve ardından tüm başarılı oy kullananlara ücretsiz olarak token airdrop ödülünün dağıtıldığı, bir projenin lansman öncesi aşamasında düzenlenen bir başlatma etkinliğidir. Oylamada yalnızca MX Token kabul edilir ve kazanan proje, MEXC kullanıcılarına ücretsiz airdrop gönderir.

Öncelikle, spot hesabınızda MX olması gerekir. MEXC spot piyasası üzerinden MX Token satın alabilirsiniz.

Ardından üstteki menü çubuğunda Kickstarter sayfasına gidip oylamada olan herhangi bir projeyi seçebilirsiniz.

Sonrasında, oy vermek istediğiniz MX token tutarını girin ve ayrıca risk bildirimini okuyun. Ve son olarak katılmak için [Oy Ver] kısmı üzerine tıklayın.

Oylama için kullanılan MX tokenleri, etkinlik süresi boyunca geçici olarak kilitlenecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından, bir saat içinde kilidi açılacaktır. Oy verme süresi bitmeden dilediğiniz kadar oy kullanabilirsiniz.

Örneğin, CRF veya STARS Kickstarter etkinliğine katıldığınızı varsayarsak, MX Tokeni kilidinin açılmasıyla SLRS Kickstarter etkinliğine de katılabilirsiniz.

MEXC Kickstarter, kullanıcılara yeni listelenen projeler ve aynı zamanda çeşitli kazançlar hakkında daha fazla bilgi edinme şansı sunmaktadır.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.