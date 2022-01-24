Vadeli İşlemlere Giriş

Finansal bir türev olarak vadeli işlemler, kripto para birimi dünyası geliştikçe kripto para piyasasına da dahil olmuştur. Kâr elde etmek için anaparayı büyütmek veya riske karşı bir korunma olarak kullanılabilir. MEXC, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için 100'den fazla vadeli işlem paritesini, hatta ilk kez veya özel sözleşme paritelerini desteklemektedir. Bununla birlikte, bazı küçük yatırımcılar için vadeli işlem eşiği hala nispeten yüksektir ve vadeli işlemlerin işleyişini anlamak zor olacaktır. Bu makale size vadeli işlemlerin işleyişi hakkında bir fikir verecektir.

Vadeli işlem ticareti nedir?

Vadeli işlem ticareti, bir işlemin alıcısı ve satıcısının belirli bir fiyattan bir varlığın alım satımını yapmayı kabul ettiği bir sözleşmedir. Yatırımcılar, kripto varlıklarının fiyat artışının gelirini "uzun vadeli" (Al/Long) vadeli işlemler yoluyla elde edebilir veya "kısa vadeli" (Sat/Short) vadeli işlemler yoluyla kripto düşme riskinden korunma sağlayabilir veya riskten korunma yoluyla riskten kaçınmayı sağlayabilir veya kârları istikrara kavuşturmak için arbitraj modelleri kullanabilir.

Vadeli işlem ticareti, kaldıraç yoluyla anaparayı büyütebilir ve kaldıracın varlığı, kripto para biriminin getirilerini ve risklerini kendi yüksek yatırım riski temelinde büyütmesini sağlayabilir. Yeni kullanıcıların vadeli işlem ticaretinin temel mekanizmasını anladıktan sonra dikkatli olmaları gerekir.

Kaldıraç: Büyük miktarda sermaye kullanımı, yalnızca küçük bir miktar para ile elde edilebilir. Kaldıraç ile küçük fiyat hareketlerini yükselterek kar elde edebilirsiniz. MEXC'de kullanıcılar 125 kata kadar kaldıraç kullanabilirler.

Likidite: Kripto vadeli işlem piyasası, günlük trilyonlarca dolarlık işlemlerle son derece likittir. Likit piyasalar daha az risklidir çünkü yatırımcılar minimum kayma ile pozisyonları kolayca açıp kapatabilirler.

Çeşitlendirilmiş Ticaret Stratejileri: Yatırımcılar, daha fazla kar elde etmek için açığa satış (sell short), arbitraj, otomatik al-sat botu (grid trading) vb. gibi karmaşık ticaret stratejileri geliştirebilirler.

Adım 1: Bir Vadeli İşlemler Hesabı Açın

MEXC hesabınıza giriş yapın, vadeli işlemler arayüzüne gitmek için üst menü çubuğundaki [Vadeli İşlemler]'e tıklayın.

Risk uyarısını okuyun ve kabul ederek vadeli işlemlere başlayın.

Adım 2: Arayüz Tanıtımı

İşleme başlamadan önce, sağ üstteki [ayarlar] simgesinin altındaki pozisyon modunu ayarlayabilirsiniz. Tek yönlü modu veya hedge modu seçebilirsiniz.

Ardından, marjin modunu ve kaldıraç çarpanını ayarlayın. Çapraz mod ve izole mod olmak üzere iki mod bulunur. Burada kaldıracı manuel olarak ayarlayabilirsiniz, MEXC vadeli işlemler, 125 kata kadar kaldıracı destekler. Lütfen risklerin farkında olun. Kaldıraç ne kadar yüksek olursa risk de o kadar yüksek olur.

MEXC'de popüler kriptolarda yüzlerce vadeli işlem paritesi bulunur, sol üstten uygun vadeli işlemlerinizi seçebilirsiniz.

USDT-M Vadeli İşlemleri, USDT'yi teminat olarak kullanan USDT Marjlı Vadeli İşlemlerdir, Kar ve Zarar (K&Z) USDT cinsindendir. Coin-M Vadeli İşlemleri, BTC gibi temel kriptoyu teminat olarak kullanan Coin Marjlı Vadeli İşlemlerdir, Kar ve Zarar (K&Z) BTC cinsindendir.

USDT-M vadeli işlemleri ile işlem yapmak istiyorsanız, [Transfer] seçeneğine tıklayabilir ve ardından teminat olarak spot hesaptan vadeli hesaba USDT aktarabilirsiniz.

Adım 3: Pozisyon Açma

BTC fiyatı 50.000 USDT olduğunda marjin olarak 100 USDT ile 10x kaldıraç kullandığımızı varsayalım. Miktar ile sipariş vermeyi veya spot ticarette olduğu gibi sadece BTC ile sipariş vermeyi seçebilirsiniz. Giriş fiyatı 50.000 ve miktarı 0,02 olarak alalım.

Al'a tıkladıktan ve emri girdikten sonra sonra, 0,02 BTC'lik bir long pozisyon açmış olacaksınız.

Tüm pozisyonlarınız burada listelenir, her bir pozisyon bilgisini, tahmini likidasyon fiyatını ve tahmini kar ve zararı kontrol edebilirsiniz. Ve likidasyon riskini azaltmak için marjin eklemeyi seçebilirsiniz.

Adım 4: Pozisyon Kapatma

Pozisyon bilgisi bölümünden direkt olarak limit kapanış veya piyasa kapanışını seçerek pozisyonunuzu kapatabilirsiniz.

Veya emir girme bölümünü kullanabilirsiniz. Tek yönlü modda [Yalnızca Azalt] seçeneğini işaretlemeyi unutmayın.

Hedge modda [Kapat] sekmesine tıklamanız yeterlidir.

BTC fiyatı 55.000 USDT'ye yükselirse, piyasa fiyatından hızlı bir şekilde 0,02 BTC satabilirsiniz.

Emir tamamlandıktan sonra vadeli işlem hesabınızda 200 USDT kalır ve 100 USDT kar elde edersiniz. (Finansman ücreti ve komisyonlar hariç.)

Vadeli işlem ticareti, geleneksel finansta profesyonel yatırımcıların alanıyken, kripto para piyasasında çok yaygındır. Daha fazla vadeli işlem bilgisi ve tekniği edinmek için MEXC Learn'den vadeli işlemlerle ilgili diğer makaleleri okumaya devam ederek vadeli işlemlerde daha profesyonel olabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.