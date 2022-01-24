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Vadeli İşlemler Hesabındaki Pozisyonlar ve Ponlar Nasıl Kontrol Edilir

2022.01.24 MEXC
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Vadeli işlem ticaretine katılırken, kullanıcılar pozisyonlarını ve fonlarını vadeli işlemler arayüzü ve varlık sayfasından kontrol edebilirler.

 

Vadeli işlemler hesabındaki fonlar nasıl kontrol edilir?

1. Fonlarınızı vadeli işlemler arayüzünün "mevcut" bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

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2. Fonlarınızı, Varlıklar – Vadeli İşlemler hesabında görüntüleyebilirsiniz.

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Fonların Transferi

1. Vadeli işlem arayüzünde fonlarınızı transfer edebilir, "Transfer" butonuna tıklayabilir, transferin yönünü seçebilir, transfer etmek istediğiniz kripto miktarını girebilir ve onayla butonuna tıklayabilirsiniz.

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2. Ayrıca varlık arayüzünde paranızı transfer edebilir, "Transfer" butonuna tıklayabilir, transferin yönünü seçebilir, transfer etmek istediğiniz kripto miktarını girebilir ve onayla butonuna tıklayabilirsiniz.

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Pozisyonlar nasıl kontrol edilir?

Mevcut pozisyon, tahmini likidasyon fiyatı, gerçekleşmemiş kar ve zarar gibi vadeli işlem arayüzünün altında mevcut pozisyon bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. Ve burada pozisyon marjinini artırarak likidasyon riskini de azaltabilirsiniz.

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