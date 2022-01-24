İzole Mod ile Çapraz Mod Arasındaki Farklar

İzole mod ve çapraz mod iki farklı marjin modudur; alım satım sayfasında birden çok ve farklı marjin modlarından yararlanabilirsiniz. Kaldıraç çarpanı, izole modun pozisyon marjini ve çapraz modun başlangıç marjini ile ilgilidir.

Çift yönlü pozisyon modunda, kaldıraç çarpanı sırasıyla long ve short olarak ayarlanmalıdır.

Tek yönlü pozisyon modunda kaldıraç çarpanını yalnızca bir kez ayarlamanız yeterlidir.

İzole modda, pozisyon marjini sabit bir değerdir. Başlangıç ​​marjini kaldıraç, risk limiti vb. ayarlanarak değiştirilebilir. Marjin bakiyesi, sürdürme marjininden düşük olduğunda, bir likidasyon tetiklenir. Şu anda, pozisyon marjininin miktarı, kullanıcının direnmesi gereken maksimum kayıptır.

İzole Pozisyon Marjini = Açık Pozisyon Sayısı * Ortalama Açılış Fiyatı / Kaldıraç Çarpanı

Kaldıraç çarpanı 25x olan BTC/USDT vadeli işlemlerinde 50.000$ fiyattan 0,1 BTC pozisyonu satın almak istediğinizi varsayalım,

İzole Pozisyon Marjini = 50.000 * 0,1 / 25 = 200 USDT

Kullanıcı tarafından tutulan pozisyon, fiyat dalgalanmaları nedeniyle likide edilirse, yalnızca o yönde tutulan marjin miktarını kaybeder ve vadeli hesaptaki diğer bakiyeleri etkilemez.

Çapraz modda, kullanıcının vadeli işlem hesabındaki tüm bakiyeler, pozisyon için bir marjin olarak kullanılır. Kullanıcılar, birden fazla vadeli işlem altındaki pozisyonları tam pozisyon moduna ayarlayabilir ve tam pozisyon moduna ayarlanan tüm pozisyonlar, hesap bakiyesini marjin olarak paylaşabilir. Ancak kârlı pozisyonun gerçekleşmemiş kâr ve zararı diğer pozisyonlar için marjin olarak kullanılamaz.

Çapraz Başlangıç Marjini = Açık Pozisyon Sayısı * Ortalama Açılış Fiyatı / Kaldıraç Çarpanı

Çapraz Pozisyon Marjini = Vadeli İşlemler Hesabının Tüm Bakiyeleri

BTC/USDT vadeli işlemlerinde 50.000$ fiyattan 0,1 BTC pozisyon aldığınızı, tam pozisyonun kaldıraç çarpanının 25x ve tam pozisyonun 1000 USDT olduğunu varsayalım.

Çapraz Başlangıç Marjini = 50.000 * 0,1 * %25 = 200 USDT

Ancak çapraz pozisyon marjini hala 1000 USDT’dir.

Vadeli işlemler hesabındaki mevcut tüm fonlar marjin olarak kabul edilir ve pozisyon kaybı hesap bakiyesini aştığında likidite edilir.

İzole mod ve çapraz mod, iki marjin modudur, kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre seçim yapabilir. İzole pozisyon marjini sabit bir değerdir, kullanıcılar riski ve marjıni daha iyi kontrol edebilir. Çapraz pozisyon marjini, daha basit ve anlaşılması daha kolay bir anlatımla vadeli işlemler hesabındaki tüm bakiyedir.

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