Vadeli İşlemlerde Likidasyon

Likidasyon, marjinin sürdürme marjini gereksinimine ulaştığında gerçekleşen olaydır, tüm vadeli işlem pozisyonları likiditeye uğrar ve sürdürme marjinini kaybeder. Adil fiyat sürdürme marjinine ulaştığında, likidasyon tetiklenir.

Likidasyon, adil fiyatı baz alır. MEXC, likidite eksikliği veya piyasa manipülasyonundan korunmak için adil fiyat mekanizması kullanır.

Daha büyük boyutlu pozisyonlar için risk limitleri altında daha yüksek marjin gerekir. Böylece, likidasyon sistemine, aksi takdirde güvenli bir şekilde kapatılması zor olan büyük pozisyonları etkin bir şekilde kapatmak için daha kullanışlı bir marj sağlar. Daha büyük pozisyonlar, mümkünse aşamalı olarak likidite edilir.

Likidite tetiklenirse, MEXC marjini serbest bırakmak ve pozisyonu korumak için mevcut sözleşmedeki tüm açık emirleri iptal eder. Diğer sözleşmedeki emirler açık kalmaya devam eder. MEXC, yatırımcının pozisyonunun tamamen likidite olmasını önlemek için sürdürme marjinini otomatik azaltarak, kısmi likidite sürecini kullanır.

Likidasyon fiyatını hesaplamayı örnek üzerinden açıklamaya çalışacağız (Komisyon hariç)



Likidasyon Durumu: Marjin Pozisyonu + Gerçekleşmemiş P&L < Sürdürme Marjini

Long: Likidasyon Fiyatı = (Sürdürme Marjini – Marjin Pozisyonu + Ortalama Açılış Fiyatı * Pozisyon Büyüklüğü) / (Pozisyon Büyüklüğü)

Short: Likidasyon Fiyatı = (Ortalama Açılış Fiyatı * Pozisyon Büyüklüğü - Sürdürme Marjini + Marjin Pozisyonu) / (Pozisyon Büyüklüğü)

Varsayalım ki, 50.000 USDT’de BTC/USDT vadeli işlemlerde 0,1 BTC satın aldınız, başlangıç kaldıracı 25x olsun.



Sürdürme Marjini = 50.000 * 0,1 x %0,4 = 20USDT

Marjin Pozisyonu = 50.000 * 0,1 / 25 = 200USDT;

Long Pozisyonu için Likidasyon Fiyatı = (20 - 200 + 50.000 x 0,01) / (0,1) =48.200 USDT

İzole marjin modunda, likidasyon fiyatı yukarıdaki formüle göre hesaplanır. Marjin sadece izole marjindir. Riski azaltmak için manuel olarak marjine ekleme yapabilirsiniz.

Çapraz marjin modunda, marjin tüm bakiye olacaktır. Dikkat edilmelidir ki, cüzdan bakiyesindeki zarar, çapraz marjindeki diğer pozisyonların marjini olamaz.



Manuel olarak daha fazla eklendiğinde, likidasyon fiyatı ve açılış fiyatı arasındaki fark daha da büyüyeceği için, bu yöntemle likidasyon riski yüksek olan durumlarda riski azaltmak için kullanabilirsiniz.

MEXC Vadeli İşlemler, her hesap için risk limiti belirler. Böylece, daha büyük pozisyonların likidasyonu daha az gerçekleşir. Pozisyonun artmasıyla beraber, gerekli başlangıç marjini ve sürdürme marjini daha yüksek olur. Risk limitindeki değişiklikler marjin oranını artıracak ya da azaltacaktır.

Burada, risk limitinizi kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.

Lütfen vadeli alım satım işlemlerinde likidasyon fiyatındaki değişikliklere dikkat edin. Likidasyondan kaynaklı gereksiz zararlardan korunmak için zamanında marjin ekleyebilirsiniz.

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