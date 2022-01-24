Endeks Fiyatı, Adil Fiyat ve Son İşlem Fiyatı Arasındaki Fark Nasıl Anlaşılır?

Vadeli işlemler sayfasında üç fiyatı kontrol edebilirsiniz. Genellikle kesin sayılarda fazla bir fark olmaz.

Endeks Fiyatı, en az üç farklı borsadan seçilen ve MEXC tarafından farklı ağırlıklar verilen spot fiyatların ağırlıklı ortalama fiyatıdır.

Adil Fiyat, MEXC tarafından benzersiz bir şekilde tasarlanmış sermaye maliyeti esas oranı ile Endeks fiyatıdır. Adil fiyat işaretleme sistemi, yüksek kaldıraçlı ürünlerde gereksiz likidasyonu önlemek içindir. Adil fiyat esas olarak gerçekleşmemiş kayıp ve pozisyonun likidasyonunu hesaplamak için kullanılır, yani likidasyon veya otomatik kaldıraç en son işlem fiyatı yerine adil fiyatı temel alır.

Fonlama Esası = Fonlama Oranı * (Fonlamaya Kadar Geçen Süre / Fonlama Aralığı)

Adil Fiyat = Endeks Fiyatı * (1 + Fonlama Esası)

Son İşlem Fiyatı, MEXC Vadeli İşlemlerinde gerçek zamanlı piyasada işlem gören fiyattır.

Kullanıcılara daha fazla bilgi vermek için MEXC Vadeli İşlemlerinde üç fiyat sağlanmıştır. Sahip olmak istediğiniz en iyi alım satım deneyimine ulaşmak için farklı fiyat türleri ile stop emri verebilirsiniz.

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