Temel Analiz Nedir?

Dijital para birimleri için piyasa eğilimi, finansal piyasaların yasalarıyla yüksek oranda ilişkilidir. Her ikisi de piyasa arz ve talep dinamiklerinin yanı sıra makro ve mikro ekonomik etkilere tabidir ve her kripto varlığı geleneksel finansal piyasalardaki bir hisse senedine benzer şekilde hareket eder. Her birinin farklı özellikleri ve beraberindeki değer önermeleri vardır. Bu nedenle yatırımcılar, mevcut verilere dayalı olarak piyasa eğilimlerini, haberleri, temel ve teknik analizleri değerlendirerek piyasa koşullarına ilişkin daha doğru bir tahmin oluşturabilirler.

Bu makale, yatırımcılar için temel analizin temel kavramlarını, özelliklerini ve kullanımını kısaca açıklayacaktır.

Temel analiz, geçmişten gelen nesnel gerçeklere ve yerleşik verilere daha fazla güvenerek ve geçmiş verileri kullanarak gelecekteki piyasayı tahmin ederek, temel bir piyasa eğiliminin evrimini analiz etmek için kullanılan bir tekniktir. Temel analiz, yatırımcıların K-çizgisi (şamdan) grafiklerinin modellerini anladıktan ve ustalaştıktan sonra daha makro düzeyde yatırım yaklaşımlarını belirlemelerinin temel yoludur.

Kripto para ticareti alanında, temel bilgiler arasında makroekonomik ortam (kripto para piyasaları üzerindeki etkisi), projenin ait olduğu endüstrinin gelecekteki beklentileri vb. mikro temel bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra proje ekibinin arka planı, teknik inceleme analizi, ürün teslimi ilerlemesi, finansman, Topluluk operasyonu, kullanıcı sayısı, token sahibi adresleri, piyasa değeri analizi ve karlılığı içerir.

Temel Analizin Unsurları ve Önemi Macro Küresel Finansal Ortam Makroekonomik koşulların kripto para piyasasının yükselişi ve düşüşü üzerindeki özel etkisini anlama Proje alanı için gelecek beklentileri Kısa, orta ve uzun vadeli yatırım stratejileri geliştirmek için proje sektörünün gelişimini anlama Micro Proje ekibi geçmişi Projenin yatırıma değer olup olmadığını belirlemek için proje ekibinin teknik güçlü yönlerini ve sermaye ilişkilerini anlama White Paper Analizi Tokenin ekonomik modelinin analizi, projenin mantıksal sağlamlığı, öne çıkanları ve gelecek planları Token kullanımı zaman çizelgesi Token kilit açma risklerini analiz etme ve yatırım stratejisini ayarlama Temel Finansman Arttırılan sermaye düzeyini ve projenin daha da geliştirilmesi için yer olup olmadığını analiz edin Topluluk operasyonları Kullanıcı düzeyinde projenin ekolojisini anlama Kullanıcı sayısı Projenin gerçek katılımcılarını ve ekolojik potansiyelini yakalama Coin tutma adresi Projenin, daha büyük yatırım topluluğundan yatırım değerini tanıyıp tanımadığını anlama Piyasa değeri analizi Projenin mevcut operasyonlarını ve orta ve uzun vadeli beklentilerini anlama Karlılık Tasfiye ve yeniden konumlandırma gibi yatırım stratejilerini belirlemek için girdi-çıktı oranlarını karşılaştırma



Temel analiz yaparken yatırımcılar aşağıdaki iki noktayı göz önünde bulundurmalıdır:



Temel analiz, değişen piyasa eğilimlerine yanıt olarak analiz sonuçlarını sürekli değiştiren ve değiştiren dinamik bir süreçtir. Kripto para alanında, işlemler haftanın yedi günü, günde 24 saat gerçekleşir. Bu nedenle, temel analiz asla ölçülebilir olmamalıdır. Temel analiz sonuçlarını körü körüne ölçmek, büyük olasılıkla para kaybına neden olur.



Temel analiz tek başına kullanılamaz; haber ve teknik analiz ile birleştirilmelidir. Uygulamada, yalnızca belirli bir para biriminin kısa vadeli piyasa durumuna odaklanırsanız ve makroekonomik ortamın etkisini görmezden gelirseniz, bu da kısa vadeli yatırım hatalarına neden olabilir.



Artıları: Temel analizin avantajları, yatırımcıların piyasa duyarlılığını ölçmesi için en hızlı yöntemlerden biri olmasıdır. Temel analiz, yatırımcılara bir para biriminin temel verilerinin daha doğru ve makro görünümünü sağlayarak, piyasa tahminleri ve yatırım kararları veren orta ve uzun vadeli yatırımcılar için uygun bir giriş seviyesi yaklaşımı sağlar.



Eksileri: Temel analiz sayısallaştırılamadığı için sonuçları zamana duyarlı değildir. Temel analiz tek başına kullanıldığında, doğru gelecek piyasa tahmini sonuçları elde etmek imkansızdır. Bu nedenle, temel analiz yalnızca para biriminin makro trendini ayırt edebilir, ancak kısa vadeli piyasayı doğru bir şekilde tahmin edemez; bu, temel analizin yalnızca orta ve uzun vadeli yatırımlar için uygun olmasının nedenlerinden biridir.

Temel analiz, para biriminin temel verilerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Bilgi ne kadar ayrıntılı olursa, makroekonomik eğilim ve mikroekonomi o kadar netleşir.

Örnek olarak Bitcoin alınırsa:

Piyasadaki konumu ve tarihsel trendi, orta ve uzun vadeli fiyat artışlarını ve fiyat değişikliklerini analiz edebiliriz. MEXC'nin para birimi projesi bölümünde yatırımcılar, BTC'nin piyasadaki konumunu belirlemek için önce MEXC'nin para birimi projesinin detaylarında ihraç zamanı, toplam ihraç, toplam tiraj, ihraç fiyatı, teknik inceleme, resmi web sitesi ve para biriminin diğer bilgilerini görebilirler.

Mikroekonomik değişiklikleri belirlemek için en son piyasa verilerini ve gerçek zamanlı işlem verilerini kullanın.

Proje detaylarından, ihraç edilen toplam BTC miktarının, 17.834.087'si şu anda dolaşımda olmak üzere, 0.0025USDT ihraç fiyatı ile 21 milyon olduğu görülebilir. Piyasa haberleri ayrıca BTC'nin bu alanda mutlak lider olduğunu gösteriyor.



BTC'nin mevcut piyasa fiyatı daha sonra gerçek zamanlı piyasa ve en son işlem fiyatı (41,748USDT) üzerinden belirlenir ve ihraçtan bu yana toplam değerlenme oranı yaklaşık 16.7 milyon kat olarak hesaplanır.

Aylık mum grafiği, BTC'nin kısa vadeli ve orta ila uzun vadeli makro piyasalardaki performansı hakkında fikir veriyor. Görüldüğü gibi, 2020 ortasından 2021 sonuna kadar keskin bir yükseliş trendi ve ardından 2022 başlarında makroekonomik uyum trendi olacak.

Ardından aktif adres sayısı, toplam piyasa değeri, toplam bloke değeri, işlem sayısı, işlem ücretleri gibi temel veri ve bilgiler kullanılarak orta ve uzun vadede yatırım yapmanın uygun olup olmadığı belirlenir.

Tabii ki, fiili kullanım sürecinde, referans ve karşılaştırma için makro sonuçlar elde etmek için daha basit bir hesaplama formülü kullanabilir ve ardından bir yatırım para birimine karar verebilirsiniz.



Birden fazla para biriminin toplam piyasa değeri (P), toplam kilitlenme (TVL) ve diğer basit bilgileri öğrendikten sonra, hangi para biriminin değer kazanmaya daha fazla yeri olduğunu bilmek için basit bir karşılaştırma için P/TVL oranı hesaplanabilir.



Örnek:

P/TVL değeri ne kadar küçükse, varlık için potansiyel yükseliş o kadar büyük olur Coin A Coin B Coin C Toplam piyasa değeri (P) $1 milyar $500 milyon $500 milyon Toplam kilitli değer (TVL) $100 milyon $10 milyon $400 milyon P/TVL 10 (1000/100) 50 (500/10) 1.25 (500/400) Hesaplama formülü: oran (P/TVL) = toplam piyasa değeri (P) ÷ toplam kilitli değer (TVL)

(Not: P/TVL oranı yalnızca referans olarak kullanılabilir ve herhangi bir belirleyici yatırım bilgisi değerine sahip değildir)

Yatırımcılar, piyasa değeri / gerçekleşen piyasa değeri oranı (MVRV), envanter akış oranı, proje tanıtım belgesi, proje ekibi geçmişi, rakip performansı vb. ile birlikte P/TVL oranı aracılığıyla yatırım yönünü ve yaklaşımını belirleyebilir.

Temel analiz, acemi yatırımcıların piyasa ve belirli bir para birimi hakkında temel bir anlayış kazanmalarına, bir para biriminin ve piyasa performansının avantaj ve dezavantajlarını analiz etme yeteneğini geliştirmelerine ve yatırımcıların makro piyasayı hızlı bir şekilde kavramalarını sağlamak için piyasa temellerini sürekli olarak analiz etmelerine yardımcı olabilir.

Ancak, temel analizin de sınırlamaları olduğunu kabul etmeliyiz. Yatırımcılar, kapsamlı ve rasyonel ticaret stratejileri geliştirmek için çeşitli analitik teknikler kullanmalıdır. Yalnızca temel analiz, piyasanın eğiliminin veya yönünün tam bir resmini sağlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.