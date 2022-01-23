Mum Grafiği Nedir?

Mum grafiği Japonya'daki Tokugawa shogunate döneminde ortaya çıktı ve Japon Honma Monghisa tarafından icat edildi. İlk olarak pirinç pazarını kaydetmek için kullanıldı. Batı dünyasına ünlü Amerikalı uzman Steve Nissen tarafından "Japanese Candle Chart Technology" (Japon Mum Grafik Teknikleri) adlı bir kitapta tanıtılmıştır. Teori, 20. yüzyılda finansal piyasa tarafından yaygın olarak kullanıldı.

Mum grafiği, açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek fiyat ve en düşük fiyattan oluşan mum grafikleri aracılığıyla seri olarak çizilir. Farklı yapısal şekillerine göre, düz çizgi, negatif çizgi, pozitif çizgi, üst gölge çizgisi ve alt gölge çizgisi gibi farklı kavramlara ayrılır.

Mum grafiği aracılığıyla, temel eğilimin gücünü sezgisel olarak görebiliriz. Ayrıca mum grafiği aracılığıyla piyasa görünümünü de tahmin edebiliriz.

Her bir mum çubuğu, belirlediğiniz zaman dilimine (Bir gün, bir saat veya bir dakika) dayalı olarak bir işlem süresini temsil eder. Kırmızı mum, kapanış fiyatının açılış fiyatından daha düşük olduğunu ve bu da varlık fiyatında düşüşe neden olduğunu gösterir. Yeşil mum, kapanış fiyatının açılış fiyatından daha yüksek olduğunu ve varlık fiyatında bir artış olduğunu gösterir. Yatırımcılar, kısa vadeli ve uzun vadeli piyasa eğilimlerini anlamak için mum grafiğini kullanabilirler.

Mumlar, mum gövdelerinden ve üst ve alt gölgelerden oluşur. Mum gövdesi işlemi, gölge ise fiyatı temsil eder.

Artıları: Her mum, esasen belirli bir zaman dilimindeki fiyat değişiminin bir kaydıdır. Bir mum çubuğunun oluşumu, zaman periyodu ile gürültüyü ortadan kaldırır. Acemi yatırımcılar mum grafiğine başvurarak daha sağlam kısa ve orta vadeli ticaret stratejileri geliştirebilirler.

Eksileri: Mum grafiği teknolojisi 20. yüzyılın başlarında oluşturuldu ve gelişimi çok olgun değildi. Mum çubuklarını çizme süreci, özellikle piyasa oynaklığının yüksek olduğu zamanlarda karmaşıktır, ayrıca noktaların seçimi ve mum grafiklerinin oluşumu karmaşıktır. Bu nedenle, mum grafiklerinin teknik analiz stratejileri hala geliştirilmektedir.

Mum gövdesinin üstündeki çizgi üst gölge, mum gövdesinin altındaki çizgi ise alt gölgedir. Farklı gölge çizgilerinin ve gövde uzunluğunun kombinasyonu, piyasanın farklı ticaret koşullarını yansıtabilir.

Dönen tepe (İzometrik üst ve alt gölgeler): Böyle bir mum çubuğu paterni, piyasanın yükseliş eğiliminde olduğu anlamına gelir, ancak küçük fiili işlem hacmi nedeniyle, en yüksek fiyat ile en düşük fiyat arasında pazarlık alanı eksikliği vardır. Günlük ticaret sürecimizde fiyat pazarlığı olmaması, spekülasyona yer olmadığı anlamına gelir. Bu, doğrudan piyasanın yükselme veya düşme gücünden yoksun olduğunu ve piyasanın şu anda genel olarak konsolidasyondan geçtiğini gösteriyor.

Ters Çekiç: Açılış fiyatı, genellikle düşüş trendinin zemininde görünen en düşük fiyata eşittir ve satış gücü tükenir. Bu, gelecekteki trendde bir toparlanmanın işaretleri olabilir.

Böyle bir model aynı zamanda piyasa katılımcılarının çoğunluğu için en düşük noktaya ulaşıldığı ve bir fikir birliğinin ortaya çıktığı anlamına gelir.

Çekiç: Şu anda, gelecekte varlık fiyatlarında daha fazla düşüş için hala yer vardır. Bu model, piyasanın fiyatı daha fazla test ettiği, alıcı ve satıcının fiyat üzerinde bir oyun oynadığı ve şu anda alıcının şüphesiz inisiyatife sahip olduğu anlamına gelir. Test başarılı olursa, bir sonraki mum kısa bir üst gölgeye sahip yükselen bir mum (mevcut fiyatı korumaya çalışan satıcıları temsil eden) veya uzun bir alt gölgeye sahip düşen bir mum olmalıdır (alıcıların mevcut fiyattan memnun olmadığı ve fiyatın yükselebileceği anlamına gelir).

Doji Mum: Doji mum, kapanış fiyatı ile açılış fiyatının aynı veya benzer fiyatta olduğu özel bir mum formudur.

Doji mum çubuğunun görünümü, hacim ve fiyattaki durgunluğun bir simgesidir. Bu nedenle Doji mum çubuğunun dipte olması, uzun vadeli düşüş piyasasının sona erdiği anlamına gelir ve “umudun yıldızı” olarak adlandırılan bir yükseliş trendine girebilir. Doji mum piyasanın tepesinde daha yüksek bir fiyata göründüğünde, bu yükseliş momentumunun durduğu ve düşüş trendine girebileceği anlamına gelir.

Yutan Mum: Yükselen piyasada, açılış fiyatının en düşük fiyat olduğu ve daha sonra tamamen yükseldiği ve piyasanın fiyata bir itirazı olmadığı anlamına gelir; Düşen piyasada, açılış fiyatının en yüksek fiyat olduğu ve piyasanın düşüş eğilimi için herhangi bir kurtarma önlemi olmadığı anlamına gelir.

Mum çubuğunun çok fazla temel kalıbı yoktur, ancak iki veya daha fazla mumun oluşturduğu birçok piyasa sinyali vardır ve her bir kalıbın oluşturduğu piyasa anlamı farklıdır. Dönen tepe, üç beyaz asker, üç siyah karga, sabah yıldızı, yutan patternler ve daha pek çok çeşitli model kullanarak, yatırımcılar farklı mum grafiği kalıplarına göre daha güçlü bir yatırım stratejisi formüle edebilirler.

Acemi yatırımcı için, piyasayı doğru bir şekilde anlamak amacıyla en temel mum grafiği bilgisi ile başlamak çok önemlidir.

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