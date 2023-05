Kripto para birimlerinin piyasa eğilimi, finansal piyasaların yasalarını yakından takip eder. Her ikisi de piyasanın arz-talep ilişkisine ve makro ve mikro çevresel etkilere göre tepki verir ve her bir kripto varlık, geleneksel finansal piyasalardaki bir hisse senedine benzer. Her birinin kendi özellikleri ve destekleyici değer önermeleri vardır. Bu nedenle yatırımcılar, mevcut verilere dayalı olarak piyasa eğilimlerini, haberleri, temel ve teknik analizleri değerlendirerek piyasa koşullarına ilişkin daha doğru bir tahmin oluşturabilirler.

Bu makale, Hareketli Ortalama'nın (MA) temel kavramlarını, özelliklerini ve kullanımını kısaca açıklayacaktır.

Hareketli ortalama, belirli bir süre boyunca ortalama varlık fiyatını doğrusal bir şekilde gösteren istatistiksel bir analiz yöntemidir. Kripto para alanında en yaygın olarak kullanılan üç tür hareketli ortalama vardır: 5 günlük hareketli ortalama (MA5), 10 günlük hareketli ortalama (MA10) ve 30 günlük hareketli ortalama (MA30). MEXC'de, mum grafiği ile birlikte en temel piyasa performansı grafiğini oluşturan grafikte kırmızı, sarı ve mavi olmak üzere üç ince çizgi vardır.

İnce kırmızı çizgi, 5 günlük hareketli ortalama olan MA5'i temsil eder;

İnce sarı çizgi, 10 günlük hareketli ortalama olan MA10'u temsil eder;

İnce mavi çizgi, 30 günlük hareketli ortalama olan MA30'u temsil eder.

Artıları: Hareketli ortalama, mumla aynı yönde eğilim gösterir ve piyasa dalgalanmalarının neden olduğu "gürültüyü" ortadan kaldırır. Bu, yatırımcıların piyasanın döngüsel eğilimini daha doğru ve objektif bir şekilde görmelerini sağlar. Kırmızı, sarı ve mavi MA'lar hareket eder ve ölçülebilir piyasa kalıpları oluşturmak için birleşir.

Dezavantajları: Hareketli ortalamalar geçmiş fiyatlara göre hesaplandığından, nispeten ağırdır ve istatistiksel doğası nedeniyle genellikle fiyattaki yön değişimlerinin gerisinde kalır. Bu nedenle hareketli ortalamalar genellikle daha uzun yatırım süreleri için daha uygundur ve RSI ve MACD gibi diğer göstergelerle birlikte kullanılır.

A: MA'lar aracılığıyla yükseliş veya düşüş trendi sinyallerini tahmin etme

Kripto para ticaretinde, piyasaların 7/24 doğası gereği, haftalık iniş ve çıkışları tahmin etmek için kısa vadede 5 günlük MA'yı referans standart olarak kullanmak önemlidir. Orta vadede, 10 günlük MA, 10 günlük bir dönemdeki sinyaller için standart olarak kullanılırken, 30 günlük MA, aylık bir zaman çerçevesindeki sinyaller için referans olarak kullanılır.

Aşağıdakileri göstermek için daha belirgin MA30'u (ince mavi çizgi) örnek olarak kullanıyoruz:

Yukarıdaki grafik, Eylül 2021'den Kasım 2021'e kadar MEXC'de BTC'nin iki önemli piyasa noktasının günlük mum grafiğini göstermektedir.

1. İşlem fiyatı bir süredir MA'nın altında: 1 Eylül'den 24 Eylül'e kadar, mavi MA çizgisi, yukarı çıkma girişimlerine rağmen tüm mum çubuklarının üzerinde kaldı. Bu, Eylül ayında işlem gören spotun bir önceki seansta traderlar tarafından tutulmadığını ve traderların elde tutma maliyetlerinin çoğunluğunun 39.621$'lık en düşük fiyatın altında yer aldığını gösteriyor.

Spotun piyasa tarafından tüketildiği yaklaşık bir aylık işlemden sonra piyasadaki düşük maliyetli spot satın alındı ​​ve fiyat Ekim 2021 başında 40.000$'ın üzerinde işlem görmeye başladı. Daha yüksek fiyat alıcılar tarafından tanınıp işlem gördüğü için, piyasa gelişmeye başladı. Bu sürekli yükselen fiyat, piyasa duyarlılığını para biriminin fiyatında daha fazla itme yönünde yönlendirdi.

Ekim 2021'in başlarındaki atılım, yeni bir pazar rallisinin işaretiydi.

2. Fiyat uzun süredir MA'nın üzerinde işlem görüyor: 17 Ekim 2021 civarında, fiyat yarım aydır MA30'un üzerindeydi. Bu noktada, piyasa alıcıları yavaş yavaş yüksek fiyatları karşılayamaz hale geldi ve uzun alt gölgeler ve uzun alt fitillerin gösterdiği gibi pazarlık yapmaya çalıştı.

17 Ekim'den sonra, coin fiyatı hala yükseliyor olsa da, daha düşük fitiller uzadı ve bu da alıcıların daha düşük bir fiyata artan talebini gösterdi. 26 Ekim'e kadar, ticaretin iki tarafı bir fiyat oyunu başlattı ve en yüksek fiyatın kaydedildiği (68.999,99) iki haftalık bir fiyat görüşmesi aşamasına girdi, ardından coin düşüş trendine girdi ve 27 Kasım'dan sonra bir önceki işlem düşük seviyesi (39.621.28) ile yakınlaşmaya başladı.

Mum çubuğu MA'dan saptığında, yukarı/aşağı trendin başlangıcıdır ve piyasa sona erdiğinde, sapma MA kaçınılmaz olarak mum çubuğuna tekrar yaklaşacaktır.

B. Kesişim Sinyali

Farklı zaman periyotlarına sahip iki MA çizgisi birbiriyle kesiştiğinde, grafik bir geçiş sinyali üretecektir. Bu sinyal, iki zaman diliminin elde tutma maliyetlerinin yakınsamasını temsil eder ve piyasada daha fazla alıcı ve satıcının aynı eylemi yapacağını gösterir. Bu artan ticaret katılımı, piyasayı olumlu veya olumsuz yönde hareket ettirebilir. Genel olarak konuşursak, örtüşen iki MA ne kadar uzun süre temsil edilirse, piyasa duyarlılığındaki hareket o kadar dramatik olur. Bu nedenle, mum endeksleri ile birleştirilen çaprazlama yoluyla, yatırım davranışı için referans bilgiler oluşturulabilir.

A: Genel olarak konuşursak, hareketli ortalama mum çubuğunun altına düştüğünde, mevcut fiyatın ortalama maliyetten daha yüksek olduğunu gösterir, bu da piyasa fiyatlarında bir artışa işaret edebilir.

B: Hareketli ortalama mum çubuğunun üzerine çıktığında, mevcut fiyatın ortalama maliyetten daha düşük olduğunu gösterir ve bu da piyasa fiyatlarında bir düşüşe işaret edebilir.

Yatırımcılar, Hareketli Ortalamaların bir kombinasyonunu kullanarak, alım ve satım noktalarının göreceli uygunluğunu hızlı bir şekilde kavrayabilir. Yatırımcılar, MA'ların farklı kalıplarını, geçişlerini ve yön eğilimlerini analiz ederek, piyasanın durumunu doğru bir şekilde değerlendirebilir ve ticarette piyasanın gelecekteki yönü hakkında daha iyi spekülasyon yapabilir.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.