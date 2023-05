MACD nedir?

Kripto para birimlerinin piyasa eğilimi, finansal piyasaların yasalarını yakından takip eder. Her ikisi de piyasanın arz-talep ilişkisine ve makro ve mikro çevresel etkilere göre tepki verir ve her bir kripto varlık, geleneksel finansal piyasalardaki bir hisse senedine benzer. Her birinin kendi özellikleri ve destekleyici değer önermeleri vardır. Bu nedenle yatırımcılar, mevcut verilere dayalı olarak piyasa eğilimlerini, haberleri, temel ve teknik analizleri değerlendirerek piyasa koşullarına ilişkin daha doğru bir tahmin oluşturabilirler.

Bu makale, yatırımcılar için Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığının (MACD) temel kavramlarını, özelliklerini ve kullanımını kısaca açıklayacaktır.

MACD göstergesi, hızlı hareketli bir ortalamadan (kırmızı çizgi) ve yavaş hareketli bir ortalamadan (sarı çizgi) oluşur. Hızlı ve yavaş ortalamalar arasındaki fark hesaplanarak, yatırımcıların mevcut piyasa trendlerine başvurması ve değerlendirmesi için bir gösterge olarak görüntülenir. MEXC'de MACD, iki ince kırmızı ve sarı çizgi olarak gösterilir. MACD, kısa vadeli piyasadaki küçük dalgalanmalara duyarlı değildir, bu nedenle kısa vadeli piyasa bilgilerini filtreleyebilir ve uzun vadeli yatırımda piyasa eğilimini doğru bir şekilde tahmin edebilir.

Artıları: MACD'nin avantajı, mevcut piyasa trendini otomatik olarak tanımlayabilmesi ve piyasaya karşı çalışmayla ilgili tehlikelerden kaçınabilmesidir. Orta ve uzun vadede piyasadaki yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıç ​​ve bitişinin tam olarak tahmin edilmesini sağlayarak yatırımcılar için piyasa gürültüsünü azaltır.

Eksileri: MACD, orta ila uzun vadeli sağlam bir göstergedir. Bu nedenle, piyasadaki şiddetli değişikliklere ve piyasa sinyallerinin sık meydana gelmesine karşı çok hassas değildir ve bu nedenle yüksek frekanslı ticaret için uygun değildir.

Piyasa durumunu analiz etmek için mum çubuğu modeliyle birlikte kullanılabilen Hareketli Ortalama'nın (MA) aksine, MACD, sık görülen piyasa dalgalanmalarının gürültüsünü filtreleyerek oluşturulur ve bu nedenle daha çok kendi modelinin analizine ve tahminine odaklanır. .

MACD Göstergesinin “Altın Haç” ve “Ölüm Haçı”

Genel olarak konuşursak, MACD'nin sağlam ve duyarsız özellikleri, iki çizginin sık sık kesişmediği anlamına gelir. İki çizgi kesiştiğinde, son derece değişken piyasa koşullarının gelişini işaret eder. Bu nedenle, diğer endekslerle birleştirilmiş çapraz analiz, yatırım davranışı için referans bilgileri oluşturabilir.

Altın Haç

Hızlı hareket eden ortalama (kırmızı) yavaş hareket eden ortalamayı (sarı) yukarı doğru kestiğinde, iki çizginin oluşturduğu çarpı, genellikle piyasa eğiliminin olumlu bir işareti olarak kabul edilen bir altın çarpıdır.

Ölüm Haçı

Hızlı hareket eden ortalama (kırmızı) yavaş hareket eden ortalamayı (sarı) aşağı kestiğinde, ölüm çarpısı oluşur ve genellikle düşüş eğiliminin işareti olarak kabul edilir.



MACD göstergesinin üst ve alt farklılıkları

Normal piyasa işlemleri sırasında, normal oynaklık nedeniyle varlık fiyatları dalgalanır. Varlık fiyatları ve hareketli ortalamalar birlikte hareket etme eğilimindeyken, MACD, oynaklığa karşı daha düşük duyarlılığı nedeniyle varlığın fiyat eğilimini takip etmeyebilir.

Bu, MACD göstergesi ile varlık fiyatı arasında bir sapmaya neden olur ve MACD mevcut trendin tersi yönünde hareket ediyor gibi görünür.

Üst sapma: Mum grafiğinin yükseliş trendinde hareket etmesine rağmen MACD düşüş trendinde görünüyorsa, bu fenomene üst sapma denir. Bu, fiyattaki artışın altta yatan ticaret hacminden destek almadığı anlamına gelir ve bu da potansiyel büyük ölçekli önemli bir aşağı yönlü harekete işaret eder. Farklılık derecesi ne kadar yüksek olursa, beklenen piyasa oynaklığı da o kadar yüksek olur.

Dip sapma: Piyasa fiyatlarının keskin bir şekilde düşmesine rağmen MACD'nin yükseliş eğiliminde olduğu görülüyorsa buna dip sapma denir. Bu genellikle yukarı doğru bir harekete işaret eder ve sapma ne kadar yüksek olursa, beklenen piyasa oynaklığı o kadar oynak olur.

MACD nispeten yaygın bir yatırım aracıdır ve orta ila uzun vadeli yatırım stratejilerinin geliştirilmesinde nispeten önemli bir öneme sahiptir. Ancak kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına veya ani piyasa koşullarına duyarlı değildir. Bu nedenle MACD'yi bir yatırım referansı olarak kullanırken, güncel haberler, piyasa duyarlılığı ve kısa vadeli teknik göstergelerden de haberdar olmak gerekir.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.