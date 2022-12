Blokzincir Nedir?

Blokzincir tam olarak nedir? Sadece kripto para birimlerinde yeni olan kullanıcıların kafası karışmıyor, kripto para dünyasındaki birçok deneyimli trader bile size bunun ne olduğunu söyleyemeyebilir. Sorun değil, bu makale hızlı ve net bir şekilde anlamanıza yardımcı olacak.

Her şeyden önce blokzincir, yeni bir merkezi olmayan protokolü izleyen bir sistemdir, yani bir defter gibi, onaylanmış işlemlerin kalıcı bir kaydını bloklar halinde depolamak için kullanılabilen dağıtılmış bir veritabanı sistemidir. Kullanıcılar zincire dünyanın her yerindeki bilgisayarlar aracılığıyla eriştiğinde otomatik olarak bir "yedekleme" oluşturulur. Ve genellikle "blok" dediğimiz şey aslında bu "yedekleme" anlamına gelir. Her yedekleme bir bloğu temsil eder. Her blok sırayla bir "zincir" şeklinde birbirine bağlanır. Ve bu blok zincirlerdeki veriler büyümeye devam edecek ve internette halka açık olacak.

Blok zincirinin temel özellikleri, merkezi olmayan sistemlere, anonimliğe, değişmezliğe, değerin benzersizliğine ve akıllı sözleşmelere sahip olmasıdır. Gelecek vaat eden bir dijital teknolojidir. 1990'ların başında, ilk blok zinciri prototipleri varken, dijital belgelerin güvenliğini sağlamak için kullanılıyordu. Blok zincirinin pratik değerinin keşfedilmeye başlanmasıyla birlikte, son yıllarda blok zinciri sistemi teknolojik bir akım oluşturmaya başlamış ve Bitcoin gibi dijital kripto para birimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sonuç olarak, çoğu kripto para ağı, blok zincir sistemleri tarafından desteklenir ve kalıcı kayıtların merkeziyetsizliğini ve dağıtımını sağlar.

Elbette blokzincirin işletilmesi ve bakımı da uygun mekanizmalar gerektirir. Bu mekanizmalar "düğümler" ve "geri alınamazlık" içerir.

Not: Blokzincir ağının temel ve kilit unsuru

Bir blokzincir kullanmanın tek yolu tam bir düğümdür ve blokzincirin tüm kurallarına bu düğümler tarafından uyulmalıdır.

Blokzincirdeki işlemler, doğası gereği eşler arasıdır. Bu "eş" tam düğümü ifade eder ve dünyadaki her bilgisayar blokzincir ağına katılırken bir düğüm haline gelebilir. Her bağımsız düğüm, blokzincirin bir kopyasını tutar ve blokzincir ağının işlevselliğinin ve güvenliğinin korunmasına izin verir. Bu nedenle düğümler, blokzincir sisteminin merkeziyetsiz ve sansür direnci elde etmesi için kilit mekanizma olarak kabul edilir.

Değişmezlik: Blok zincirindeki veriler için teknik bir gereklilik mekanizması

"Değişmezlik", esas olarak, blokzincire kaydedilen verilerin değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Bu mümkündür çünkü blokzincir sistemi, ağ işlevselliğinin sürekliliğini sağlayan bir iş kanıtı (POW) konsensüs mekanizması üzerine kuruludur. Bir kullanıcı düğümündeki bir kullanıcı sistemi bozmak isterse, bunu önlemek için fikir birliği mekanizması hızla devreye girer.

Bu, finansal sistemlerin geliştirilmesinde teknik yönlerin benimsenmesi için "değişmezliği" gerekli bir mekanizma haline getirir.

Blokzincir gibi merkezi olmayan bir ağın güvenliği, ağdaki her katılımcı verinin yalnızca bir kopyasını tuttuğu için diğer ağ ortamlarına kıyasla çok daha fazladır. İşlemleri gerçek zamanlı olarak senkronize edildiğinden, geleneksel İnternet korsanlarının bu ağlara girmesi çok daha pahalı ve zordur - bir blok zinciri ağına saldırmak, bilgisayar korsanlarının önce katkıda bulunan verilerin en az %50'sini sağlamasını gerektirir. Bu nedenle blok zincirinin en güvenli veritabanı sistemlerinden biri olduğu söylenir: Orijinal tasarım amaçlarından biri, kayıtların değiştirilmesini önlemektir. Ayrıca sistem, bilgisayar korsanlarına direnme yeteneğini daha da artıran karma şifreleme ile korunmaktadır.

Tabii ki, blokzincir kullanımı bunun ötesine geçiyor. Finans sektörünün yanı sıra diğer birçok sektör de blokzincir ağ teknolojisini uygulayabilir. Özellikle sistem, veri depolamasının bütünlüğünü doğal olarak korur. Bu, manuel süreç müdahalesini ortadan kaldırarak daha fazla verimlilik sağlar ve aracıları ortadan kaldırarak maliyetleri düşürür.

Teknik dezavantajlar: Kabul etmek gerekir ki, blokzincir ile ilgili teknoloji hala araştırma ve keşif aşamasındadır ve pazara büyük ölçekte getirilmekten hala çok uzaktadır. Patentler el altında olmasına rağmen, halkın gözünde blokzincir ile ilgili çok az ürün ortaya çıktı. Hâlâ blokzincir 2.0 çağındayız ve hızlı bir şekilde blokzincir 3.0'a geçmek istiyorsak daha gidecek çok yolumuz var.

Ekonomik dezavantajlar: Blokzincir ekonomik dezavantajları esas olarak finansal spekülasyonlara yansır. Şu anda, kripto para biriminde çok fazla spekülasyon var ve birçok trader MEXC gibi profesyonel kripto para borsalarında cömertçe ödüllendirilmiş olsa da, pump-and-dump ve rugpulling fenomeni çok yaygındır.

Teknolojinin faydalarından yararlanabilmesi için, kilit sosyo-ekonomik oyuncular olan işletmelerin önce benimsemeye yatırım yapması gerekiyor. Bununla birlikte, çoğu şirketin blokzincire yapıtıkları yatırım getirileri henüz kanıtlanmadı.

Yasal dezavantajlar: Blokzincir merkezi olmayan doğası, bir yandan hükümet yetkililerinin denetimine direnir. Öte yandan, hükümetin sistemden sorumlu olamayacağı anlamına da gelir. Örneğin, bir blokzincir sisteminin ihlali veya hacklenmesi durumunda, hükümetten yasal koruma başvurusunda bulunmanın bir yolu yoktur.

Birçok uzman, blokzincir, gelecekteki toplumun büyük ölçüde fayda sağlayacağı uzun vadeli bir teknoloji olarak geliştirilmesi için çalışılabileceğine inanıyor. En azından şimdilik, blokzincir, düşük güven ve yüksek aracı maliyetleri olan projelerdeki etkinliği nedeniyle geniş çapta kabul görmüştür.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.