ETH2.0 Nedir?

Ethereum'un kendisi düşük verimliliği ve yüksek Gaz Ücretleri nedeniyle eleştirildi. Ethereum giderek daha popüler hale geldikçe, kullanıcıları ve uygulamaları artmaya devam ediyor. Fonların ve trafiğin girişi, Ethereum için daha yüksek gereksinimler ortaya koyuyor. Aynı zamanda, yeni halka açık zincirlerin yükselişi de Ethereum'dan büyük miktarda trafik ve kullanıcı alıyor. Yukarıdaki faktörler, Ethereum'un yükseltilmesini acil hale getirir.

Serenity veya ETH2.0 olarak da bilinen Ethereum 2.0, mevcut Ethereum ağının ölçeklenebilirlik ve güvenlik sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. ETH2.0 test ağı, Nisan 2020'nin sonunda, ETH2.0 ana ağı ise Aralık 2020'de resmi olarak başlatıldı. O zamandan beri, Ethereum 2.0 dönemi resmen geldi.

Ethereum 2.0 aşağıdaki üç aşamaya ayrılmıştır:

Aşama İsim Tarih Çözdüğü Problem İlk Aşama İşaret Zinciri 1 Aralık 2020 Online Ethereum ana ağından bağımsız bir blokzincir İkinci Aşama Birleştirme 2022'nin ilk veya ikinci çeyreğinde bekleniyor İşaret zincirini Ethereum ana ağıyla birleştirin Üçüncü Aşama Parça Zinciri 2022'nin belirsiz bir döneminde bekleniyor Ethereum ağını ölçeklendirmede önemli bir rol oynayın

İşaret Zinciri: İşaret Zinciri, tüm parça zincirlerini senkronize etmek ve tüm parça zincirleri için fikir birliği sağlamak için tanıtıldı. Bu önemli bir bileşendir ve Serenity tarafından parça zincirleri arasında bilgi paylaşımını sağlamak için tanıtıldı.



Parça Zinciri: Ethereum'da, Ethereum ağını değerlendirmek isteyen herkes bir düğümden geçmek zorundadır. Bir düğüm, bazı işlevleri gerçekleştirmek için tüm ağın bir kopyasıdır. Parça zincirleri, blokzincirin yalnızca belirli bir bölümünü içerir ve düğümlerin yönetmesi gereken veri miktarını azaltarak daha yüksek verimliliğe yol açar.

Proof of Work'ten (PoW) Proof of Stake'e (PoS)

Ethereum konsensüs mekanizması Proof of Work iken, Ethereum 2.0 Proof of Stake kullanacak. Ethereum'daki İş Kanıtı (PoW), madencileri blokzincirde bloklar oluşturmak ve doğrulamak için ödüllendirmeyi amaçlar. Bununla birlikte, böyle bir mekanizma ölçeklenebilirliğini sınırlar çünkü blokzincir büyüdükçe daha sabit bilgi işlem gücü gerektirir. Daha fazla doğrulayıcı getirmek için Proof of Stake (PoS) tanıtıldı, yani en az 32 ETH'si olan herkes işlemleri doğrulamak ve onaylamak için ödeme alabilir.



PoS'un avantajı, enerjisi yoğun bilgisayar görevlerini fikir birliği algoritmasından ayırarak PoW'dan daha fazla enerji verimli olmasıdır. Bu aynı zamanda blokzinciri güvende tutmak için çok fazla bilgi işlem gücüne ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir.



Ethereum 2.0 daha iyi ölçeklenebilirliğe sahip

Ethereum her zaman halka açık zincirin kralı olarak bilinir. 2020 yazında DeFi ve 2021'de NFT & DAO'lar gibi birçok popüler proje Ethereum kamu zincirinde yürütülüyor. Ancak, Ethereum ağ tıkanıklığı ve yüksek gaz ücretleri kullanıcılar tarafından eleştirildi. Bunun nedeni, Ethereum 1.0'da ağın saniyede yalnızca 30 işlemi destekleyebilmesidir, bu da gecikmelere ve sıkışıklığa neden olur. Ethereum 2.0, ölçeklenebilirlik sorununu çözmek için parça zincirleri uygulayarak saniyede 100.000'e kadar işlem gerçekleştirir.

Ethereum 2.0 daha güvenli olacak

Ethereum 2.0'ın planlanması, güvenliği de hesaba katar. ETH'yi Ethereum 2.0'a yatırmak için en az 16.384 doğrulayıcı gerekiyor, bu da onu daha merkeziyetsiz ve güvenli hale getiriyor. Aynı zamanda, Ethereum Vakfı, Ethereum 2.0'a hizmet etmek ve kriptopara birimlerindeki olası ağ güvenlik sorunlarını tespit etmek için özel bir güvenlik ekibi kurdu.

Ethereum 2.0, daha güvenli "parçalar" üzerinde uygulamalar geliştirmek için daha iyi ve daha verimli bir yol sağlar. Bu, PoS sistemi daha fazla doğrulayıcıya izin verdiği için ölçeklenebilirliğini artırır ve tüm işlemlerin hızını artırır. Daha fazla doğrulayıcı ile, gaz ücreti daha istikrarlı ve dolayısıyla ekonomik olarak daha sürdürülebilir olacaktır.

Bunu söyledikten sonra, Ethereum 2.0'ın tam olarak faaliyete geçmesi için zaman çizelgesi belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlikle birlikte, fonlar yalnızca Aşama 1.5 başlamadan önce gelebileceğinden, Ethereum üzerine bahis yapmak daha az çekici hale geliyor. Ethereum ekibi, Aşama 0'ın başlatılmasını birkaç kez erteledi. Diğer aşamalarda da benzer gecikmeler olması muhtemeldir.

Ethereum 2.0, PoS mekanizmasına yükseltiliyor ve veri paylaşımına derinlemesine referanslar yapıyor. Daha fazla proje ve kullanıcı çekeceğine ve halk zincirinin kralının tahtına sıkıca oturacağına inanılıyor. Bununla birlikte, ETH1.0'ın PoW konsensüs mekanizması ekolojisi büyük bir sistem oluşturdu, çok sayıda yerel kullanıcı ve mükemmel geliştirme ekibi topladı ve ETH1.0'da var olmaya devam edecek.



Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.