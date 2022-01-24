Şaka Coin Nedir?

Şaka kriptopara birimleri topluca "meme coin" veya "meme token" olarak bilinir. Topluluk kültürü, bireyler arasında bir aracı rolü oynar ve aynı zamanda topluluk davranışının önemli bir unsurudur. Alıcılardan gelen bu toplu duygunun etkisi, bu tür şaka coinlerin pazar anlatısını yönlendirmeye yardımcı olur. Peki bu şaka coinler neden bu kadar çekici?

Şaka coinlerin popüler olmasının birçok nedeni vardır, ancak iki ana neden vardır:

Bir faktör, topluluk kültürünün duygusal ajitasyonudur ve anlatı konularının tesadüfi etkisi, şaka coinlerin momentumunu büyük ölçüde artırır. 2020'nin sonunda iki efsanevi şaka hissesi Gamestop (GME) ve AMC Entertainment (AMC), kurumsal yatırımcılar tarafından açığa alındı. Bir ay sonra, tanınmış sosyal ağ sitesi Reddit'teki perakende yatırımcılar, şaka yollu bir şekilde, savaşmak ve o zamanki GME hissesinin piyasa değerine eşdeğer bir kriptopara birimi oluşturmak için bir plan önerdi (Dogecoin'i 100 kattan daha pahalı hale getirdi). Beklenmedik bir şekilde, bu şaka gerçek oldu. Tesla CEO'su Elon Musk daha sonra sosyal medyada tweet atarak Dogecoin'in fiyatının hızla yükselmesine neden oldu. Dogecoin'in fiyatı beş gün içinde %2000'den fazla artarak parça başına 0,73$'lık rekor bir seviyeye ulaştı.

Şaka coinleri popüler yapan bir diğer faktör ise düşük maliyetleridir. Bu şaka tokenlerinin çoğu yalnızca birkaç sente veya daha azına mal olduğundan, MEXC Borsası'ndaki traderlar sadece birkaç dolar ile milyonlarca meme token tutabilir. Bu, traderların bu tür şaka coinlerin değerinin düşük ve ucuz olduğuna inanmalarına yol açan güçlü bir psikolojik etki yaratır; bu, ETH veya BTC gibi mavi çipli bir paraya sahip olmaktan çok farklıdır.

Yukarıdaki iki faktör, şaka coinleri için güçlü bir talep ve kaçınılmaz olarak eşit derecede güçlü bir şaka token arzı yaratmak için bir araya geldi.

2021'de, köpeklerle ilgili iki şaka kriptopara birimi, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB), sosyal medyadaki hype sayesinde parabolik bir yükseliş yaşadı.

Dogecoin (DOGE), yaratılan ilk şaka coindi. 2013 yılında yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından bir şaka olarak piyasaya sürüldü, o sırada kripto para birimlerindeki vahşi spekülasyonlarla dalga geçmeyi amaçlıyordu. DOGE, viral olan bir Japon Shiba Inu'nun resmi olan Doge meme'sinden ilham aldı. Bugün piyasa değeri 19 milyar ABD dolarını aştı ve yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve Bitcoin ve Ethereum'dan sonra büyük ana akım tanıma ile en popüler kriptopara projelerinden biri haline geldi.

Shiba Inu Coin (SHIB), Japon Shiba Inu'nun adını taşıyan köpek temalı bir şaka dijital para birimidir. Shiba coin, Ağustos 2020'de "Ryoshi" adlı gizemli bir geliştirici tarafından Ethereum blokzincirinde oluşturuldu. SHIB'nin toplam arzı 1 katrilyondur. Başarılı lansmandan sonra Ryoshi, Uniswap'taki toplam arzın %50'sini kilitleyerek Shiba Inu'nun likiditesinin temelini attı. Ryoshi, 500 trilyon Shiba Inu coini daha Ethereum'un yaratıcısı Vitalik Buterin'e aktardı ve bunların %90'ını yaktı ve kalan %10'unu Hindistan Covid-19 Yardım Fonu'na bağışladı.

Uzun bir süre boyunca, yatırımcıların şaka paraları hakkındaki izlenimi pek iyi değildi; korku, belirsizlik ve gerçek değerleri hakkında şüpheler vardı. Shiba Inu coinin ortaya çıkışı bu izlenimi tersine çevirmeye çalışıyor.

Shiba Inu'nun ekosistemi, köpek terminolojisinin adını almıştır. "WoofPaper"a (whitepaper) göre, Shiba Coin, merkezi olmayan bir kriptopara birimi oluşturmaya odaklanan topluluk odaklı bir projedir. Shiba Inucoin, Ethereum blokzincirinde Dogecoin'in (DOGE) yerini almak üzere 2020 yılında Ryoshi adlı anonim bir geliştirici tarafından yaratılmıştır. Bu nedenle Shiba Inu Coin, geniş uygulama beklentilerine sahip bir ERC-20 tokenidir ve sürekli olarak zenginleştirilmektedir.

Örneğin, Shiba coin, "ShibaSwap" adlı merkezi olmayan bir ticaret platformuna sahiptir. Ek olarak, yol haritası "Shiba Artist Incubator" adlı bir NFT sanat inkübatörü ve bir NFT oyunu - Shiboshi Game'i de içeriyor.

2021, SHIB piyasa değerinin keskin bir şekilde yükseldiği, köpek temalı kriptopara birimi patlamasının yılıydı. Kasım 2021'de SHIB, CoinMarketCap'te 11. sırada yer alarak piyasa değerine göre en iyi kripto para birimlerinden biri oldu. SHIB'nin "Dogecoin Katili" olmaya hak kazanmasının nedeni, SHIB'nin sosyal medyanın popülaritesi açısından geride kalmamış olmasıdır. Bu, Twitter'da 2.600.000'den fazla takipçisi ve Telegram'da 87.000 üyesi olan geniş topluluk tabanından kaynaklanıyor olabilir. Projenin giderek artan ilgisi ile SHIB topluluğunun boyutu büyümeye devam ediyor.

Tesla kurucusunun şaka coinler için bir zaafı var gibi görünüyor. Dogecoin veya Shiba Inu olsun, Elon Musk'ın varlığı güçlü bir şekilde hissediliyor.

Kullanıcılar, MEXC Borsası gibi kriptopara ticaret platformlarına giriş yapabilir ve şaka coinleri alıp satmak için SHIB/USDT veya SHIB/DOGE gibi farklı işlem çiftleri seçebilir. Alım satım için 1.000'den fazla token ile MEXC, yatırımcıların tokenleri kolayca alıp satmaları için en iyi platformlardan biridir.

Mevcut şaka coinlerin yüksek değerleme patlaması, çoğunlukla sosyal medya ve yatırımcıların duygularıyla ilgilidir ve hype sonuçları geçicidir. Traderlar yeni şaka coinlere geçtiğinde, mevcut şaka coinlerin fiyatları beklenmedik bir şekilde düşebilir.

Şaka coinlerin bir başka özelliği de sınırsız bir arza sahip olma eğiliminde olmalarıdır. Örneğin, Shiba Inu (SHIB) toplam 1 katrilyon token arzına sahiptir ve DOGE'nin maksimum arzı olmasa da, piyasada halihazırda 100 milyardan fazla token bulunmaktadır. Şaka tokenleri genellikle bir coin imha mekanizmasına sahip olmadığından, büyük arz, nispeten ucuz fiyatlara ve erken büyük miktarlarda biriken yatırımcılardan potansiyel dampinge yol açar.

Kabul edilmelidir ki, önemli sayıda yatırımcı şaka coinlerinden bir servet kazandı, ancak gizli finansal riskler oldukça fazladır. Piyasa duyarlılığı dalgalanmaları nedeniyle şaka coinlere giren birçok yatırımcının ağır kayıplar yaşaması alışılmadık bir durum değil.

Şaka coinlerin yaşam döngüsü genellikle kısadır çünkü ekolojik ve uygulama desteği olmayabilir. Bu, şaka coinlerin yanlış değerlere sahip gibi görünmesini sağlar. ABD doları niceliksel gevşeme gibi politikaların etkisi, şaka coinlerin değerini de etkileyebilir. Genel olarak, şaka coinler kararsızdır ve yeni başlayanlar için potansiyel ticaret riskleri konusunda son derece dikkatli olmaları önemlidir.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.