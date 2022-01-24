Merkeziyetsiz Kredi/Borç Vermek Nedir?

Merkeziyetsiz Finans (DeFi) projeleri 2020'de kriptopara birimindeki en sıcak konu haline geldi ve benzer anlatılara sahip herhangi bir yeni proje kolayca piyasanın dikkatini çekti. Bu günlerde, popülerliğin azalmasına rağmen, hala çeşitli DeFi ürünlerinde akan on milyarlarca dolar değerinde kripto varlık var ve veriler her gün büyümeye devam ediyor. Peki DeFi kredisi tam olarak nedir?

Geleneksel finansal sistemde, kullanıcıların kimlik doğrulamasını tamamlamak ve finansal hizmetlerden yararlanmak için bir banka hesabına sahip olmaları gerekir. Kredi verme söz konusuysa, inceleme için çok sayıda kişisel ve ikincil bilgi sağlamaları gerekecektir ki bu çok zahmetli bir süreçtir.

DeFi merkeziyetsiz finansal hizmetlerde, teminat sağlayabilen herkes, üçüncü bir tarafa bilgi vermeden doğrudan bir krediyi tamamlayabilir. Kredi alanlar, kripto varlıklarını rehin vererek kredi alır ve faiz öderler; kredi verenler varlıkları platforma yatırarak faiz kazanırlar.

Merkeziyetsiz kredilendirmenin özü, kredi ilişkisini akıllı bir sözleşme ile tamamlamaktır; bu, tüm kredi koşullarının önceden akıllı sözleşmeye yazıldığı ve koşullar yerine getirildiğinde, sözleşmenin iki tarafı arasındaki kredi ilişkisinin tamamlanacağı anlamına gelir. Üçüncü tarafların bakım veya yönetimine ihtiyaç duymadan otomatik olarak yürütülür.

Merkeziyetsiz borç verme, geleneksel finansa girişin önündeki ağır engelleri ortadan kaldırarak, bir yandan kripto varlıklarının kullanımını artırırken, diğer yandan da daha fazla kullanıcının kriptopara birimlerini elinde tutarak pasif gelir elde etmesine olanak tanır. DeFi'nin patlama yapmasının ana nedeni budur ve son yıllarda kripto dünyasını yönlendirmiştir.

Şu anda DeFi'de mevcut olan ana kredi türleri aşağıdaki üç kategoriye ayrılabilir:

Eşler arası mod

Borç almak ve borç vermek isteyenler platformda listelenir ve platform, toplama rolünü yerine getirir. Bu arada, borçlunun krediyi zamanında ödeyememesi durumunda tasfiye süreci platform tarafından otomatik olarak yürütülür. dYdX ve dharma gibi platformlar bu tür hizmetleri sağlar. Eşler arası model toplamayı/bir araya getirmeyi gerektirir, bu nedenle nispeten verimsizdir.

Stabilcoin Modeli

Bu model için en ünlü platform, kullanıcıların ETH yatırabileceği ve ABD dolarına sabitlenmiş bir stabilcoin olan DAI'yi borç olarak verebileceği ETH üzerindeki MakerDAO'dur. Platform, rehin verilen varlıkların ödünç alınan fonlara oranının %150 veya daha fazla tutulmasını şart koşuyor.

MakerDAO'nun özelliklerinden biri, ne kadar faiz ödeyeceğine MKR sahiplerinin ortak oyu ile karar verilmesidir. Bu nedenle, oynaklığı yüksektir ve bir aydan biraz fazla bir sürede %2,5'ten %19,5'e dalgalanır.

Likidite havuzu ticaret modeli

Bu, şu anda piyasadaki en yaygın DeFi kredilendirme modelidir ve önde gelen iki platform olan Compound ve Aave, bu modeli kullanır.

Likidite havuzu ticareti, daha çok, kullanıcıların istedikleri gibi para yatırıp çekebilecekleri, kredi verenlerin fonlarını likit havuzlar şeklinde toplayabilecekleri geleneksel banka kredisi yöntemine benzer. Havuzda yeterli fon olduğu sürece, borçlular istedikleri zaman borç verebilirler ve sistem arz ve talebi dengeleyecek bir algoritma aracılığıyla faiz oranını belirler.

Compound

Compound platformu, herhangi bir kullanıcının platformun likidite havuzuna varlık yatırmasına izin verir ve faiz kanıtı token mekanizmasının tasarımı o zamandan beri endüstri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıcılar varlık sağladığında, faiz kanıtı olarak Compound platformundan cToken alırlar. cToken, varlıklar üzerindeki faiz tarafından belirlenen bir döviz kuruna sahiptir ve zamanla değeri artacaktır ve para yatıran kullanıcılar, cToken'ı tutarak otomatik olarak faiz kazanabilirler.

aave

Aave ayrıca, kullanıcıların faiz kazanmak veya başka bir varlık ödünç vermek için herhangi bir zamanda varlık yatırmasına olanak tanıyan havuz tabanlı bir borç verme sözleşmesi platformudur. Ayrıca Aave, teminatsız bir kredi ürünü olan “flash krediler”e öncülük etmiştir.

Faiz ödeme işlemlerinin borçlanma ve geri ödeme işlemlerinin bir blok ETH (15 saniye) içinde tamamlanması şartıyla, herhangi bir varlık teminatı sağlanmadan hızlı krediler yapılabilir ve tamamlanmazsa, akıllı sözleşme, genel anlaşmayı ve varlık güvenliğini sağlamak için önceki tüm işlemleri geri alacaktır.

Yukarıdaki birkaç modelin tanıtılmasıyla, merkezi olmayan finansal ürünler hakkında temel bir anlayışa sahibiz. Ancak, DeFi'de para taşımanın bu kadar sansürsüz ve verimli bir yolunun borç verenlerin ve platform varlıklarının güvenliğini nasıl sağladığını hiç merak ettiniz mi?

Geleneksel finansta bulunan kredi metrikleri DeFi'de bulunmadığından, bugün tüm ana akım platformların özü, katı bir takas sürecini zorunlu kılan akıllı sözleşmelerle aşırı teminatlandırmadır.

Temerrüt riski, bir dereceye kadar aşırı teminatlandırma yoluyla ele alınabilir. Örneğin, 100 USDT ödünç verilirse, platform en az 150 USDT değerinde ETH'nin rehin edilmesini şart koşar. Teminat değeri 100 USDT'ye düşerse, borçlunun daha fazla teminat yatırması gerekir veya akıllı sözleşme, borç verenin varlıklarını korumak için teminatı satacaktır. Platform ise daha katı olacaktır ve teminat değeri 120 USDT'nin altına düştüğünde borçluya ekleme yapmasını veya kısmen tasfiye etmesini hatırlatabilir.

Bununla birlikte, kriptopara birimlerinin oynaklığı yüksektir ve hızlı bir flaş çökmesi olasılığı çok düşüktür, ancak siyah kuğu bir kez gerçekleştiğinde, DeFi platformunun güvenliği ve güveni üzerinde yine de bir etkisi olacaktır. Ayrıca Defi platformunda sözleşme güvenlik açığı sorunları nedeniyle varlık hırsızlığı da zaman zaman yaşanıyor, bu nedenle kullanıcılar Defi'nin esnekliğini ve rahatlığını yaşarken, faiz elde ettikten sonra sermayelerini kaybetmemek için sermaye yönetimine de dikkat etmelidirler.

Merkeziyetsiz finans (DeFi), üçüncü taraf incelemesine gerek kalmadan akıllı sözleşmeler aracılığıyla kredi ilişkilerini tamamlayabilir ve giriş engelini büyük ölçüde azaltır. Bu alan, sermaye kullanımını daha da iyileştirebilen kaldıraçlı krediler gibi birçok yenilikçi kredi modelinin ortaya çıkmasıyla ilerlemeye devam ediyor. DeFi kredi piyasasının gelecekte daha fazla yenilik için hala büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanılıyor.

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