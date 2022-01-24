Metaverse Nedir?

"Metaverse'teki ilk hisse senedi" olan Roblox, 10 Mart 2021'de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda başarıyla listelendi ve ilk gün %54,4 artarak 40 milyar ABD dolarını aştı. Takip eden aylarda, Metaverse kavramı aniden ana akımda patladı. Küresel teknoloji devleri ardı ardına oyuna girmeye başladı. Örneğin dünya genelinde günlük 3 milyara yakın aktif kullanıcıya sahip olan Facebook, adını Meta olarak değiştirdi. Microsoft ayrıca yakın zamanda Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın aldı.

Metaverse kavramı neden birdenbire patladı ve küresel teknoloji devlerinin ve yatırım kurumlarının yeni gözdesi haline geldi? Kripto endüstrisi ile ne ilgisi var?

Her şey metaverse kavramı ve ilgili uygulamalarla başlar.

“Metaverse” terimi ilk olarak bilim kurgu yazarı Neil Stephenson'ın dijital avatarlar aracılığıyla sanal 3 boyutlu bir alanda yaşayan insanların vizyonunu özetleyen “Snow Crash” adlı kitabında ortaya çıktı. Metaverse adı verilen bu sanal dünyada, gerçek dünyadan hem kopuk hem de paralel olan ve her zaman çevrimiçi olan tam anlamıyla işleyen bir ekonomi, veri, içerik ve işler vardır. “Ready Player One” filminde insanlar VR cihazlarını takabilir, The Oasis adlı sanal bir dünyaya seyahat edebilir ve gerçek dünyada imkansız olan birçok şeyi yapabilir.

Roblox CEO'su Baszucki, kendi platformunun özelliklerine göre Metaverse'ün sahip olması gereken sekiz özelliği tanımlar: Kimlik, Arkadaşlar, Sürükleyicilik, Düşük Sürtünme, Çeşitlilik, Her Yerde Olma, Ekonomi ve Medeniyet.

Özünde, Metaverse, kullanıcıların her biri bağımsız bir 3D sunumla diğer gerçek kullanıcılarla kimlikleri, tarihleri, güçleri, nesneleri, iletişimleri ve işlemleri ile eşzamanlı ve sürekli etkileşim deneyimleyebilecekleri devasa, ölçeklenebilir ve etkileşimli bir 3 boyutlu sanal ortam oluşturmak için blokzincir, bulut bilişim, AI, IoT ve diğer yeni teknolojilerin kullanılmasıdır. Bu, aynı zamanda eksiksiz, kapalı döngü bir ekonomik sisteme yol açacak olan eksiksiz bir insan toplumudur.

Kalıcılık: Veriler, sonsuza kadar saklanabilecek bir depolama aygıtında saklanır.

Merkeziyetsizlik: Ödeme sistemleri ile bir benzetme yapılabilir; mevcut para transferi yöntemleri için tek çözüm banka kartları veya PayPal gibi ödeme yöntemleridir; bunların ortak özelliği, transferi tamamlamak için merkezi bir kurum gerektirmesidir. Merkeziyetsizleştirmedeki temel fark, merkezi bir aracıya ihtiyaç olmaması ve tüm etkileşimlerin yalnızca işlem yapan her iki tarafın da etkileşime girmesini gerektirmesidir.

Çevrimiçi sanal ortam: Metaverse dünyası temelde gerçek dünyanın ayna görüntüsüdür ve sanal ortam gerçek dünyanın sanallaştırılmasıdır.

İnternet teknolojisinin internet aurasının “altyapısı” olduğu, blokzincir teknolojisinin ise Metaverse'ün “altyapısı” olduğu söylenmiştir. Bunu göstermek için bir metafor kullanılabilir: Metaverse'te yapay zeka beyin, IoT duyular olarak hizmet eder, VR/AR eller ile ayaklar olur ve blokzincir tüm dünyayı birbirine bağlayan dolaşım sistemidir.

Metaverse'e uyan blokzincirin kilit noktaları şunları içerir: dijital mülkiyet kanıtı, değer aktarımı, adil yönetişim, birlikte çalışabilirlik, dijital koleksiyonlar, cüzdan oluşturma, vb.

Kullanıcılar, herhangi bir ödeme yapmak veya herhangi bir ayrıntı sağlamak zorunda kalmadan blokzincirde cüzdan oluşturabilirler. Cüzdanın özel anahtarlara erişimi vardır ve kendi blokzincir işlem faaliyetinin veya varlıklarının tümünü kaydeder, bu da onu dijital kimlik ve sahiplik kanıtı oluşturmanın en güvenli ve en güvenilir yollarından biri haline getirir. Bu, Metaverse dünyasında kendi dijital varlıklarınızı ve işlemlerinizi yönetmenin uygun bir yolunu sağlar.

İnsan toplumunun sanal bir aynası olarak Metaverse, adil, açık ve şeffaf sosyal kuralların yönetilmesine de ihtiyaç duyar. Blokzincir bunun için zaten olgun çözümlere ve uygulamalara sahiptir. Metaverse dünyasının birden fazla projeyi birbirine bağlaması gerekiyor, bu da blokzincirlerin birlikte çalışabilmesini ve kusursuz olmasını gerektiriyor. Bu sorun Polkadot projesi tarafından çözüldü ve Polkadot ekosistemindeki farklı parachainler arasında herhangi bir zamanda veri veya varlığın blokzincirler arası transferini sağlayarak gerçek bir birlikte çalışabilirliğe izin verdi.

İster altyapının inşası olsun isterse yazılım uygulamalarının işletilmesi olsun, gelecekteki Metaverse'ün blokzincir teknolojisinin desteğine ihtiyaç duyacağı görülebilir.

Ölçeklenebilir ve etkileşimli eksiksiz bir sanal dünya yaratmak için Metaverse deposunun ekonomi, sosyal, perakende, eğlence, reklam, kültür, seyahat ve sağlık gibi birçok alanı kapsaması gerekir.

Ekonomi

Merkeziyetsiz Finans olarak bilinen DeFi, 2020 yazında patlayan ve popülerliği hala yüksek olan çeşitli uygulamalarında büyük ilerleme kaydeden blokzincir teknolojisine dayalı bir finansal sistemdir. Bazı alanlar, merkeziyetsiz borç verme, merkeziyetsiz borsalar, ödemeler ve diğer alanları içerir.

Eğlence

Değiştirilemez Token olarak bilinen NFT'ler, Metaverse için önemli bir altyapı parçası olacak benzersiz ve bölünmez varlıklardır. Mevcut uygulama alanları NFT oyun varlıkları, benzersiz sanat eseri tanımlayıcıları, benzersiz dijital koleksiyonlar, dijital müzik, sanal varlıklar, tanımlama araçları, dijital sertifikalar vb.'dir. Cryptopunks ve Loot gibi NFT serileri popülerdir ve iyi bilinmektedir. Oyunlar, DeFi ve NFT'lerin bir kombinasyonu olan GameFi, Metaverse'te güçlü vaatlerle P2E (Oyna-Kazan) merkezli bir iş modelini ifade eder. Axie Infinity oyunu, PUBG Mobile'ın ortalama günlük gelirinin iki katını tekrar tekrar yaklaşık 17,5 milyon ABD Doları ile aştı ve oyna-kazan oyunların Metaverse ve potansiyeline ışık tutmaya yardımcı oldu.

Oyunlar

Bugün en popüler Metaverse oyunu Sandbox'tır. Kullanıcılar, Sandbox'ı, oyun içeriğinin tamamen oyuncular tarafından yönetildiği ve her oyuncunun kaliteli içerik oluşturmaya ve katkıda bulunmaya katılabileceği blokzincir üzerinde çalışan bir "Minecraft" oyunu olarak düşünebilir. Oyunda, oyuncular SAND'i sanal ekonomide arazi ve diğer oyun malzemelerinin ticaretini yapmak için bir token olarak kullanabilirler.

Dijital Emlak

Metaverse'te, Ethereum blok zinciri tarafından desteklenen bir sanal gerçeklik platformu olan Decentraland (MANA) gibi dijital gayrimenkul sunan birçok platform vardır. Kullanıcılar gelir elde etmek için Decentraland dünyasında içerik oluşturabilir, deneyimleyebilir ve geliştirebilir. Platform, yaratıcıların, kitlelerin erişebileceği sanal sanat eserleri yaratmak için bu tür projelere katılan ünlü sanatçılar ve tasarımcılarla birlikte, Metaverse'te kaliteli içerik sergilemelerini sağlar.

Sürükleyici deneyim, sanal kimlik ve güçlü sosyal unsur gibi Metaverse'ün avantajları, küresel teknoloji devlerini pazara girmeye çekerek kurumların yatırımlar için rekabet edebileceği bir sonraki sektör haline getirdi. Bununla birlikte, mevcut Metaverse kavramı, hala evriminin ve gelişiminin en erken aşamasındadır. Geliştiriciler çeşitli segmentlerdeki parçalanmış uygulamalar, zayıf etkileşim deneyimi ve düşük sürekli kullanıcı katılımı gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıkları için eksiksiz bir sanal dünya oluşturmak zordur.

Bu hem bir fırsat hem de bir meydan okumadır.

Mevcut Metaverse teknolojisi ve altyapısı mükemmel olmaktan uzak olsa da, konseptin popülaritesi, insanların Meta, Microsoft ve Apple gibi teknoloji devlerinin dikkatini çekme potansiyelini fark etmesini sağladı. İleriye dönük yatırımcılar için Metaverse sektörü kesinlikle izlenmesi gereken bir sektör olacaktır.

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