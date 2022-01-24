mexc
PiyasaKripto AlAl-SatmexcVadeli İşlemlerKazanmexcETF
Mobile
Benzersiz Bir Alım Satım Deneyiminin Tadını Çıkarmak için MEXC Uygulamasını Hemen İndirin
İndiremiyor musunuz?
Windows İstemcisiDaha Fazla Görüntüle
TürkçeUSD
Eğitim RehberiGroup not foundMakale

Kripto Çekim İşlemi Nasıl Yapılır?

2022.01.24 MEXC
Paylaş

MEXC hesabınızdan para transferi yapmak istiyorsanız, önce para çekme işlemini tamamlamanız gerekir. İşlem, çekmek istediğiniz blok zinciri, kripto para birimi veya fiat para birimine göre değişecektir. İşlem genel olarak oldukça basittir, ancak yanlışlıkla paranızı kaybetmemek için her adımı dikkatli bir şekilde takip etmeye özen göstermelisiniz.

 

Adım 1: Hesabınıza giriş yapın ve imlecinizi "Cüzdan" üzerine getirin. Açılır menüde "Cüzdan Özeti" butonuna tıkayın.tr1.png

Adım 2:  "Çekim" butonuna tıklayın.tr2.png

Adım 3: Soldaki menüden çekmeyi istediğiniz tokeni seçin. Aşağıda örnek olarak USDT kullanılmıştır.tr3.png

 

Adım 4: Çekim adresini ve istenilen tutarı girin, ardından "Gönder" butonuna tıklayın.tr4.png

"Tutar" öğesinin altında, minimum çekim tutarı belirtilecektir. Çekim işleminiz, gereken minimum tutara eşit veya daha fazla olmalıdır.

 

Adım 5: Çekim durumunuzu takip etmek için sol üst köşedeki “Kayıtlar” butonuna tıklayın.tr5.png

 

Üç USDT Zincirindeki Fark: OMNI, ERC20 ve TRC20

USDT transferi yapılırken, birçok kullanıcıya üç farklı zincir tipi seçeneği sunulur. Bu aşamada kullanıcılar yatırma ve çekim sırasında hangi zincir tipini kullanacaklarından emin olmayabilirler. Üç farklı zincir tipi arasındaki farklar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

 OMNIERC20TRC20
Adres Stili 1 veya 3 rakamıyla başlar "0" ve "x" ile başlarBüyük T ile başlar

Bitcoin (BTC) Ağı

Ethereum (ETH) Ağı

Tron Ağı 
Transfer HızıYavaş (0,6 ile 2 saat arasında)Birkaç dakika ile on dakika arasındaHızlı (Birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişir)

Güvenlik

En yüksekYüksekOrta

Kullanım Avantajı

Büyük miktar - düşük sıklık

Orta miktar alım satım seçenekleri

 Küçük miktar - yüksek sıklık

 

Not:

Üç ağdaki USDT'nin birlikte çalışabilir olmaması nedeniyle, kullanıcılar yatırma veya çekim işlemlerinden önce adreslerini iki kez kontrol etmelidir. Yanlış adreslerin neden olduğu haksız kayıpları önlemek için, üç tip zincir tarafından kullanılan üç farklı adres stiline özellikle dikkat gösterilmelidir. Her zincir türünün farklı avantajları ve dezavantajları vardır ve kullanıcılar kendi varlıklarına göre seçim yapabilir.

 

Kapanış Düşünceleri

Kripto para biriminizi MEXC'den çekmek, genellikle sorunsuz giden basit bir işlemdir. İster itibari para çekiyor, ister kripto transfer ediyor olun, gerekli tüm bilgiler çekim sayfasında görüntülenir. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, MEXC'nin çekim işlemlerini geçici olarak askıya alıp almadığını öğrenmek için e-postalarınızı kontrol edin. Ağ tıkanıklığını kontrol etmek için bir blok zinciri gezginine de bakabilirsiniz. Bu tip durumlarda genel olarak sabır gereklidir. Neredeyse her zaman, tüm sorunlar geçicidir. Ancak, sorun yaşamaya devam ederseniz, MEXC'nin destek ekibi size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

 

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

İlgili Makale Önerisi

Başlangıç Eğitimi

Bir Bitcoin Alım Satım Uygulaması Nasıl İndirilir ve Uygulamaya Nasıl Kayıt Olunur?

Başlangıç Eğitimi

Cüzdan ile Nasıl Kripto Varlık Yatırılır?

Başlangıç Eğitimi

Cüzdan Özetinde Bakiye Nasıl Kontrol Edilir ve Nasıl Transfer Yapılır?

© 2022 MEXC.COM

MEXC Global
MEXC, Kaliteli Kriptoların İlk Durağı
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
Akademi
Duyurular
Uygulama Yayıncısı
MEXC Blog
Ürünler
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
Hizmet
MEXC Global'i İndir
Komisyonlar
VIP Ayrıcalıkları
Referans Programı
Ajanslık Programı
MEXC Pioneer
Listeleme Başvurusu
OTC Satıcılık Başvurusu
Destek
Kurumsal Hizmetler
API Belgeleri
MEXC Doğrulama
Emniyet Teşkilatı Talepleri
Yardım Merkezi
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
Medya Merkezi
Talep Gönder
Geri Bildirim ve Öneriler
Ürün Tavsiyesi
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Topluluk

© 2022 MEXC.COM