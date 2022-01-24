Kripto Çekim İşlemi Nasıl Yapılır?

MEXC hesabınızdan para transferi yapmak istiyorsanız, önce para çekme işlemini tamamlamanız gerekir. İşlem, çekmek istediğiniz blok zinciri, kripto para birimi veya fiat para birimine göre değişecektir. İşlem genel olarak oldukça basittir, ancak yanlışlıkla paranızı kaybetmemek için her adımı dikkatli bir şekilde takip etmeye özen göstermelisiniz.

Adım 1: Hesabınıza giriş yapın ve imlecinizi "Cüzdan" üzerine getirin. Açılır menüde "Cüzdan Özeti" butonuna tıkayın.

Adım 2: "Çekim" butonuna tıklayın.

Adım 3: Soldaki menüden çekmeyi istediğiniz tokeni seçin. Aşağıda örnek olarak USDT kullanılmıştır.

Adım 4: Çekim adresini ve istenilen tutarı girin, ardından "Gönder" butonuna tıklayın.

"Tutar" öğesinin altında, minimum çekim tutarı belirtilecektir. Çekim işleminiz, gereken minimum tutara eşit veya daha fazla olmalıdır.



Adım 5: Çekim durumunuzu takip etmek için sol üst köşedeki “Kayıtlar” butonuna tıklayın.

USDT transferi yapılırken, birçok kullanıcıya üç farklı zincir tipi seçeneği sunulur. Bu aşamada kullanıcılar yatırma ve çekim sırasında hangi zincir tipini kullanacaklarından emin olmayabilirler. Üç farklı zincir tipi arasındaki farklar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

OMNI ERC20 TRC20 Adres Stili 1 veya 3 rakamıyla başlar "0" ve "x" ile başlar Büyük T ile başlar Ağ Bitcoin (BTC) Ağı Ethereum (ETH) Ağı Tron Ağı Transfer Hızı Yavaş (0,6 ile 2 saat arasında) Birkaç dakika ile on dakika arasında Hızlı (Birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişir) Güvenlik En yüksek Yüksek Orta Kullanım Avantajı Büyük miktar - düşük sıklık Orta miktar alım satım seçenekleri Küçük miktar - yüksek sıklık

Üç ağdaki USDT'nin birlikte çalışabilir olmaması nedeniyle, kullanıcılar yatırma veya çekim işlemlerinden önce adreslerini iki kez kontrol etmelidir. Yanlış adreslerin neden olduğu haksız kayıpları önlemek için, üç tip zincir tarafından kullanılan üç farklı adres stiline özellikle dikkat gösterilmelidir. Her zincir türünün farklı avantajları ve dezavantajları vardır ve kullanıcılar kendi varlıklarına göre seçim yapabilir.

Kripto para biriminizi MEXC'den çekmek, genellikle sorunsuz giden basit bir işlemdir. İster itibari para çekiyor, ister kripto transfer ediyor olun, gerekli tüm bilgiler çekim sayfasında görüntülenir. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, MEXC'nin çekim işlemlerini geçici olarak askıya alıp almadığını öğrenmek için e-postalarınızı kontrol edin. Ağ tıkanıklığını kontrol etmek için bir blok zinciri gezginine de bakabilirsiniz. Bu tip durumlarda genel olarak sabır gereklidir. Neredeyse her zaman, tüm sorunlar geçicidir. Ancak, sorun yaşamaya devam ederseniz, MEXC'nin destek ekibi size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

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