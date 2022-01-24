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Bir Bitcoin Alım Satım Uygulaması Nasıl İndirilir ve Uygulamaya Nasıl Kayıt Olunur?

2022.01.24 MEXC
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2020'den bu yana, Fed yoğun bir şekilde para ihraç ediyor, Bitcoin'in fiyatı yükselmeye devam ederek tüm boğa piyasasına öncülük etti ve daha fazla insan Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yakından ilgi göstermeye ve öğrenmeye istekli olmaya başladı. Kripto para birimi yatırımını yeni anlamaya başlayan yeni başlayanlar için özellikle önemli olan bir Bitcoin ticaret platformu seçmek önemli hale geldi. Önde gelen dijital varlıklar için tek durak hizmet platformu olan MEXC, kullanıcılarına güvenli ve güvenilir yapısıyla daha iyi ürünler ve hizmetler sunmaya devam ediyor! Bu makale, Bitcoin Alım Satım Uygulamasını (Bitcoin Trading APP) nasıl indireceğinizi ve uygulamaya nasıl kayıt olacağını göstermek için MEXC'yi örnek alacaktır.

 

İndirme

Birinci Yöntem

İndirme sayfasını mobil tarayıcı ortamında açın ve [MEXC'yi İndir]'e tıklayın; İndirdikten sonra uygulamayı kurun ve açın.

 

İkinci Yöntem

Resmi web sitesine girin, sağ üstteki indirme butonuna tıklayın, QR kodunu tarayın

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indirme sayfasına girin, [MEXC İndir]'e tıklayın; İndirdikten sonra uygulamayı kurun ve açın.

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Kayıt

1. MEXC uygulamasını açın ve "Varlıklar"a tıklayın

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Daha sonra kayıt butonuna tıklayın

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Kayıt işlemi, telefon kaydı ve veya e-posta ile gerçekleştirilebilir. Her iki kayıt türünü de özgürce seçebilir ve ardından kaydı tamamlamak için gereken bilgileri doldurabilirsiniz.

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2. Başarılı kayıttan sonra kripto alım satım yolculuğunuza başlayabilirsiniz.

 

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

 

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