Spot Alım Satımda Ücretlerin Hesaplanması

Spot işlem ücreti toplama kuralları, hangi döviz piyasasında işlem görüyorsa, bu tür bir dövizin ücret olarak düşülmesidir. Ve işlem ücreti, işlem hacminin ilgili ücret oranı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Normal şartlar altında, yapıcılar ve alıcılar için spot işlem ücreti %0,2'dir.

Yapıcı, piyasada bekleyen emirle eşleşen ve hemen gerçekleştirilebilen bir emirdir.

Alıcı, piyasada karşılık gelen bir emri olmayan ve doldurulmadan önce emri beklemesi gereken bir emirdir.

Karşılanmayan siparişler ve iptaller için işlem ücreti alınmaz.

1. Bir kullanıcının BTC/USDT işlem çiftinde, yani USDT piyasasında 5000 USDT ile 0,1 BTC satın aldığını varsayalım:

Kullanıcının işlem ücreti %0,2x5000 = 10 USDT'dir, bu da kullanıcının 0,1 BTC satın almak için 5010 USDT kullandığı anlamına gelir.

2. Bir kullanıcının 5000 USDT elde etmek için BTC/USDT işlem çiftinde, yani USDT piyasasında 0,1 BTC sattığını varsayalım:

Kullanıcının işlem ücreti %0,2x5000=10USDT'dir, bu da kullanıcının 0,1 BTC sattığı ve sonunda 4990 USDT aldığı anlamına gelir.

3. Bir kullanıcının ETH/BTC işlem çiftinde, yani BTC piyasasında 0,5 BTC ile 10 ETH aldığını varsayalım:

Kullanıcının işlem ücreti %0,2x0,5 = 0,001 BTC'dir, bu da kullanıcının 20 ETH satın almak için 0,501 BTC kullandığı anlamına gelir.

4. Bir kullanıcının ETH/BTC ticaret çiftinde, yani BTC pazarında 0,5 BTC elde etmek için 10 ETH sattığını varsayalım:

Kullanıcının işlem ücreti %0,2x0.5 = 0,001 BTC'dir, bu da kullanıcının 10 ETH sattığı ve sonunda 0,499 BTC aldığı anlamına gelir.

Kullanıcılar ayrıca MX Token kullanarak işlem ücretlerinde %20 indirimden yararlanabilirler.

Kullanıcının BTC/USDT işlem çiftinde, yani USDT piyasasında 5.000 USDT ile 0,1 BTC aldığını ve kullanıcının işlem ücretini MX Token ile ödediğini varsayalım. MX Token'ın en son piyasa fiyatı 2 USDT'dir:

Kullanıcının işlem ücreti %0,2x5000x%80/2 = 4 MX'tir, bu, kullanıcının 0,1 BTC satın almak için 5.000 USDT ve 4 MX kullandığı anlamına gelir.

Kullanıcılar, varlık sayfası aracılığıyla MX alım satım ücretleri indirimini etkinleştirebilir.

Ayrıca kullanıcılar, para yatırma yoluyla da VIP müşteri olabilir, böylece ayrıcalıklar ve özel ücret oranları elde edebilirler.

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