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Spot İşlemlere Giriş

2022.01.24 MEXC
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Spot işlemler, kripto para birimlerinin alıcıları ve satıcıları arasında tutarlı bir fiyattan yapılan işlemlerdir. Kripto para varlık işlemlerinin çoğu genellikle fiyat birimi olarak stabilcoin Tether (USDT) kullanılarak fiyatlandırılır ve çoğu işlem çifti BTC/USDT ve ETH/USDT gibi USDT ile değiştirilir. Genellikle, BTC satın almak için USDT kullanırız veya herhangi bir vadeli işlem veya kaldıraç içermeyen USDT ticareti yapmak için BTC kullanırız. İşlem anında gerçekleşir, bu nedenle spot işlem olarak adlandırılır.

 

Neden spot alım satıma ihtiyaç var?

Spot alım satımın kolaylık, hız ve düşük maliyet avantajları vardır. Kripto para birimlerini takas etmek için fiat kullanmak yerine, elinizde tutmak istediğiniz kripto varlıklarını takas etmek için yalnızca kripto paraları tutmanız gerekir.

Örneğin, elinizde Bitcoin varsa ve Ethereum satın almak istiyorsanız, bunu yalnızca spot işlem çifti BTC/ETH aracılığıyla takas etmeniz ve ücreti yalnızca bir kez ödemeniz gerekir.

Ek olarak, spot işlemler ayrıca daha güçlü anonimlik ve şifreli varlık dönüştürme kolaylığı gibi olumlu özelliklere sahiptir.

 

Spot alım satım nasıl yapılır?

1. Adım: MEXC Web Sitesinde oturum açın, üst menü çubuğundaki "Al-Sat" - "Spot Alım Satım"a tıklayın ve spot alım satım sayfasına gidin

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2. Adım: Spot İşlem Arayüzü Tanıtımı

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(1) Piyasa Fiyatı: 24 saat içinde işlem çiftinin işlem hacmi

(2) Satış Emirleri

(3) Alış Emirleri

(4) Mum Grafiği ve Teknik Göstergeler

(5) İşlem Türü: Spot / ETF / Marjin / Vadeli İşlemler / OTC

(6) Emir türü: Limit / Piyasa / Tetikleme

  • Limit, belirli bir fiyat karşılığında kripto almanıza veya satmanıza izin veren bir emir türüdür.
  • Piyasa, gerçek zamanlı piyasa fiyatı için kripto satın almanıza veya satmanıza olanak tanır.
  • Tetikleme, tetikleyici fiyatınıza ulaşıldığında otomatik olarak verilecek bir emir türüdür.

(7) Kripto para satın alma

(8) Kripto para satma

(9) Piyasa ve işlem çiftleri.

(10) Piyasada en son tamamlanan işlem

(11) Limit Emriniz / Tetikleme Emriniz / Emir Geçmişiniz

 

3. Adım: Parayı Spot Hesaba Aktarın

Spot işleme başlamadan önce, spot hesabınızda kripto paranızın olması gerekir. Farklı yöntemlerle kripto satın alabilirsiniz.

  • OTC ticaret arayüzüne gitmek ve fiat hesabından spot hesaba transfer yapmak için üst menü çubuğundaki “Kripto Satın Al” seçeneğine tıklayarak P2P Piyasa'da satın alabilirsiniz.
  • Veya spot hesabınıza doğrudan kripto para yatırın.

 

4. Adım: Kripto Alma

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  • Varsayılan emir türü bir limit emirdir. En kısa sürede kripto almak/satmak istiyorsanız [Piyasa] Emrine geçebilirsiniz. Bir piyasa emri seçerek anında güncel piyasa fiyatından işlem yapabilirsiniz.
  • BTC/USDT'nin piyasa fiyatı 61.000 ise ancak belirli bir fiyattan, örneğin 60.000'den 0,1 BTC satın almak istiyorsanız, bir [Limit] emri verebilirsiniz.
  • Piyasa fiyatı sizin belirlediğiniz fiyata ulaştığında, verilen emriniz gerçekleştirilir. Ve spot hesabınızda 0,1 BTC (komisyon hariç) bulursunuz.

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  • BTC'nizi hızlı bir şekilde satmak istiyorsanız, [Piyasa] Emrine geçebilirsiniz.
  • İşlemi anında tamamlamak için satış miktarının 0,1 girebilirsiniz.
  • BTC'nin piyasa fiyatı 63.000 USDT ise Spot hesabınızda 6.300 USDT (komisyon hariç) bulacaksınız.

Kapanış düşünceleri

MEXC spot piyasasında USDT ile işlem yapmayı deneyebilir ve USDT dışındaki ilk kripto varlığınızı başarıyla satın alabilirsiniz. Spot ticarete ek olarak, MEXC vadeli işlemler, ETF ticareti ve marjin ticareti gibi başka ürünler de sağlar. Onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için önerilen ilgili makalelere tıklayabilirsiniz.

 

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

 

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