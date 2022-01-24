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Getiri Elde Etmek İçin MX-DeFi’ye Nasıl Katılınır

2022.01.24 MEXC
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thumbnail.pngMX-Defi, getiri olarak daha fazla token almak için kullanıcıların MX/Proje Tokenlerini stake etmelerini sağlayan bir madencilik fırsatıdır.

Katılım Yöntemi
Genelde, yaklaşık 3 günlük bir stake etme süresi vardır ve kullanıcıların proje token ödülünü alabilmesi için en az 1 gün boyunca MX tokenlerini veya proje tokenlerini stake etmesi gerekir.
Öncelikle, MX-DeFi'ye katılmak için MX Token veya Proje Tokenine sahip olmanız gerekir. MEXC spot piyasası üzerinden alım satım yapabilirsiniz.
Ardından, üstteki menü çubuğundan MX-DeFi sayfasına giderek staking yapılacak projeyi seçebilirsiniz.

Sonrasında, stake etmek istediğiniz MX tokeni tutarını girin ve risk bildirimini okuyun. Risk bildirimini kabul ettikten sonra tura katılabilirsiniz.

T gününde stake etmeye başlarsanız, stake edilen tokenin kilidini T+1 gününde açabilirsiniz;

Günlük Likidite Getirisi Hesaplaması:
Kullanıcının Günlük Getiri Miktarı = (Kullanıcının Stake Değeri / Toplam Stake Değeri) x Günün Getiri Arzı
Örneğin: A kullanıcısının ABC proje tokeni kazanmak için 10.000 MX stake ettiğini, MX havuzu için T gününün getiri arzının 1.000.000 ABC Tokeni ve T gününün toplam stake değerinin (T+1 gününde alınan anlık görüntü) 500.000 MX olduğunu varsayalım. A kullanıcısının getiri hesabı şu şekilde olacaktır:
(10.000 / 500.000) * 1.000.000 ABC = 20.000 ABC

 

Özet
MX-DeFi, proje tokenini elinde bulunduran kullanıcılara genellikle yüksek bir getiri (%100'den fazla APY) sağlar ve aynı zamanda MX sahiplerine bir takım avantajlar kazandırır.

 

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

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