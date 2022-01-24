Getiri Elde Etmek İçin MX-DeFi’ye Nasıl Katılınır

MX-Defi, getiri olarak daha fazla token almak için kullanıcıların MX/Proje Tokenlerini stake etmelerini sağlayan bir madencilik fırsatıdır.



Katılım Yöntemi

Genelde, yaklaşık 3 günlük bir stake etme süresi vardır ve kullanıcıların proje token ödülünü alabilmesi için en az 1 gün boyunca MX tokenlerini veya proje tokenlerini stake etmesi gerekir.

Öncelikle, MX-DeFi'ye katılmak için MX Token veya Proje Tokenine sahip olmanız gerekir. MEXC spot piyasası üzerinden alım satım yapabilirsiniz.

Ardından, üstteki menü çubuğundan MX-DeFi sayfasına giderek staking yapılacak projeyi seçebilirsiniz.

Sonrasında, stake etmek istediğiniz MX tokeni tutarını girin ve risk bildirimini okuyun. Risk bildirimini kabul ettikten sonra tura katılabilirsiniz.

T gününde stake etmeye başlarsanız, stake edilen tokenin kilidini T+1 gününde açabilirsiniz;



Günlük Likidite Getirisi Hesaplaması:

Kullanıcının Günlük Getiri Miktarı = (Kullanıcının Stake Değeri / Toplam Stake Değeri) x Günün Getiri Arzı

Örneğin: A kullanıcısının ABC proje tokeni kazanmak için 10.000 MX stake ettiğini, MX havuzu için T gününün getiri arzının 1.000.000 ABC Tokeni ve T gününün toplam stake değerinin (T+1 gününde alınan anlık görüntü) 500.000 MX olduğunu varsayalım. A kullanıcısının getiri hesabı şu şekilde olacaktır:

(10.000 / 500.000) * 1.000.000 ABC = 20.000 ABC

Özet

MX-DeFi, proje tokenini elinde bulunduran kullanıcılara genellikle yüksek bir getiri (%100'den fazla APY) sağlar ve aynı zamanda MX sahiplerine bir takım avantajlar kazandırır.

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