Staking'e Nasıl Katılınır ve Varlıklarla Nasıl Kazanç Elde Edilir?

MEXC Staking, kullanıcıların ek tokenler almak için tokenlerini stake edebildikleri basit ve kolay bir yoldur.

Öncelikle, hesabınızda kripto varlık olması gerekir.

Ardından, üstteki menü çubuğundan Staking sayfasına gidin.

1. Sabit Havuz

Sabit havuz, en az gerekli olan minimum gün sayısı kadar stake etmeniz ve prim getirisi elde etmeniz gereken bir havuzdur.

Sayfa üzerinde sabit madencilik havuzlarını göreceksiniz ve “Şimdi Stake et” seçeneğine tıklayarak özel kripto sayfasına gidebilirsiniz.



Örnek olarak BTC’yi alalım, T gününde BTC’yi stake ettiğinizde, getiriniz T+1 günde oluşmaya başlar, T+16 günden itibaren stake edilen BTC’nin kilidini açabilirsiniz. Sonunda, T+19 günde tüm ana paranızı ve getirinizi geri alırsınız.



Uyarı kısmını dikkatlice okuyun ve kabul ederek kriptonuzu stake edin.

2. Esnek Havuz

Esnek havuz, stake etmek yerine yalnızca spot hesabınızda kripto tutmanız gereken ve varlıklarınızdan getiri elde edebileceğiniz bir havuzdur. Ve sistem, size getiri sağlamak için bir gün içindeki minimum varlık miktarını otomatik olarak sayar.

Sayfa üzerinde sabit madencilik havuzunu görebilirsiniz ve “Alım Satım” sayfasına tıklayarak özel kripto sayfasına gidebilirsiniz.

USDT’yi örnek olarak alalım, T Gününde BTC’yi stake ettiğinizde, getiriniz T+1 günde oluşmaya başlar ve T+2 günde getirinizi alabilirsiniz.

Örneğin, USDT Esnek Havuzuna T Günü'nde katılırsanız ve T+1 gününde spot hesabınızda 10.000 USDT olduğunu varsayalım. Ardından T+2 gününde 10000 * 2,99 / 365 = 0,819 USDT faizi alırsınız.

Uyarı kısmını dikkatlice okuyun ve kabul ederek Esnek Havuza katılın.

Özet

MEXC Staking, MEXC üzerinde kaynaklarını stake eden veya tutan kullanıcılara avantajlar sunmaktadır. Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kriptolarda onlarca farklı havuz sağlar. Bu yüzden, kullanıcılar alım satım yapmadığında, varlıklarını elde tutarak da bazı getiriler kazanabilir.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.