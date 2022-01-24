ETF Ürününün Fiyatlandırma Mekanizması ve Oranları

ETF Ürünleri, ETF sahiplerinin kaldıraçlı fonun getirilerini sabitleyerek, dayanak varlığın günlük getirisinin sabit bir hedef katlarından yararlanmalarını sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, ETF ürününün değeri, karşılık gelen kriptonun vadeli işlem sepetinin pozisyonunu izleyen fonunun net değeridir.

Platform, yüksek derecede şeffaflık sağlamak için fonun net değerini zamanında açıklayacaktır.

Teorik olarak, bir fonun net değeri, ikincil piyasada ETF ürünlerinin adil ticaret fiyatıdır. Ancak piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle ikincil piyasa işlem fiyatının belirli bir süre içinde ETF'nin net değerinden saparak belirli bir primle sonuçlanması durumu olabilir.

Prim oluştuğunda arbitraj fırsatları doğacaktır ve ikincil piyasadaki arbitrajcılar, arbitraj işlemleri ile kademeli olarak primi ortadan kaldırabilir ve ürün alım satım fiyatının adil fiyatı yakından takip etmesini sağlayabilir. Kullanıcılar, kayıpları önlemek için emir fiyatlarının net değerden çok fazla sapmamasına dikkat etmelidir.

Aynı zamanda, net değer fiyatı 0,1 USDT'den düşük olduğunda, net değer fiyatını birleşmeden önce 10 kez değiştirmek için bir birleşme mekanizması olacak, ancak karşılık gelen tutar birleşmeden önce de 1/10 olacak ve kullanıcının toplam varlıkları, fiyat değişikliklerinin hassasiyetini artırmak ve ticaret deneyimini optimize etmek için hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

Diğer türev ürünler olan Marjin ve Vadeli işlemlerden farklı olarak, ETF ürünleri genellikle günlük %0,001'lik bir fon yönetim ücreti alır ve eşdeğer ürünlere sahip olunması durumunda, ETF varlıklarının maliyeti Vadeli işlemlerden ve Marjin işlemlerinden daha düşüktür.

Ek olarak, Spot işlemlerde olduğu gibi, ETF ürünleri ticareti yaparken %0,2 işlem ücreti ödersiniz ve ücrette %20 indirimden yararlanmak için MX Token'ı da kullanabilirsiniz.

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