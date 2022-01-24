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ETF Ürünlerinin Hisse Birleştirme Mekanizması

2022.01.24 MEXC
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Hisse birleştirme mekanizması, fiyat değişikliğine duyarlılığı artırmak için bir ETF ürününün net değeri 0,1 USDT'nin altına düştüğünde tetiklenir. MEXC, kullanıcıların varlıklarını x kez seyrelterek tek bir birim oluşturmak için ürünün x hissesini bir araya getirir. Bu, 10 birim orijinal değerinin 10 katı olan tek bir birim oluşturmak üzere birleştirilirse, elde tutulan varlık miktarının orijinalinin %10'una düşürüleceği anlamına gelir. Bu nedenle, kullanıcıların tuttukları varlıklarının toplam değeri değişmeden kalır.


Örnek

BTC3L 0,088USD'ye, 0,1USDT'nin altına düştüğünde, birleştirme mekanizması tetiklenecektir.

1000 BTC3L tutarsanız, o 100 BTC3L ile birleştirilir.

Ancak net değer de 0,088USDT'den yaklaşık 0,88USDT'ye düşürülecektir.

Yani, karşılık gelen toplam varlıklar değişmeyecek,

Hisse birleştirme öncesi: Toplam Varlık = 1000 x 0.088 = 88 USDT

Hisse birleştirme sonrası: Toplam Varlık = 100 x 0,88 = 88 USDT

ETF ürünlerinizin birleşme geçmişini işlem sayfasının alt kısmında görüntüleyebilirsiniz.

 

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Kapanış Düşünceleri

Kripto piyasasının oynaklığı, bazı ETF ürünlerinin birim değerinin bazen düşebileceği anlamına geliyor. Bu aşamadaki ek dalgalanmalar, ETF'nin fiyatı üzerinde orantısız etkilere neden olacaktır. Bu nedenle, fiyat duyarlılığını artırmak ve  traderlara piyasada daha iyi bir deneyim sağlamak için hisse birleştirme mekanizması oluşturulmuştur.


Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

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