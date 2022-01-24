ETF Ürünlerinin Yeniden Dengeleme Mekanizması

Bir ETF yeniden dengeleme mekanizması, altta yatan varlığı (karşılık gelen kriptoların vadeli işlemleri) artırmak veya azaltmak için tutulan pozisyonları ayarlayarak hedef kaldıracı sürdürmeye yarayan bir mekanizmadır. Dayanak varlığın fiyatı yükseldikçe, ETF ürünü pozisyonu artıracak ve buna karşılık, dayanak varlığın fiyatı düşerse pozisyonu azaltacaktır. Bu nedenle, ETF ürününün düzenlenmiş kaldıraç çarpanının, asıl dayanak varlığın kaldıraç çarpanından oluştuğundan emin olmak için, platform bir yeniden dengeleme mekanizması sunar.

ETF ürünleri, kaldıraç oranının belirtilen sayıda kalmasını sağlamak için genellikle günlük olarak saat 19:00:00'da (TSİ) yeniden dengelenir. Keskin bir dalgalanma olduğunda ve dayanak varlığın dalgalanmaları belirli bir eşiği aştığında (hem 3x long hem de short için %15) MEXC, kaldıracı hemen tekrar 3x oranına getirmek için fonu yeniden dengeleyecektir. Bu yeniden dengeleme sadece zarar eden taraf için geçerlidir. Örneğin, BTC'nin fiyatı %15 artarsa ​​BTC3S ürünü yeniden dengelenir, ancak BTC3L değişmeden kalır.

Fon yeniden dengelendikten sonra piyasa eğilimi tersine dönerse, ETF'nin fiyatının, yeniden dengelemeden önce dayanak varlığın fiyatına göre daha zayıf bir şekilde toparlanabileceğini unutmayın.

Daha önce belirtildiği gibi, ETF ürünü, kar elde ettikten sonra günlük olarak bu kâra yeniden yatırılacak ve bileşik faiz etkisi elde edilecektir. Bir kayıp varsa, zorunlu tasfiye riskinden kaçınmak için pozisyonun satış kısmı 3 kat kaldıraç olarak geri yüklenir.

BTC3L'yi örnek alalım

1. BTC'nin günlük trendi +%10, +%10, +%10, +%10 ise

Bu durumda ürünün 4 günlük getirisi %185 olur, bu da 4 günlük üç kat spot işlem getirisinden (%138) daha yüksektir.

2. BTC'nin günlük trendi -%10, -%10, -%10, -%10 ise,

Bu durumda ürünün 4 günlük kaybı -%76 olur, bu da 4 günlük üç kat spot işlem kaybından (%-105) daha azdır;

3. BTC'nin günlük hareketi +%10, -%10, +%10, -%10 ise,

Bu durumda ürünün 4 günlük getirisi -%-17 olur, bu da 4 günlük üç kat spot işlem kaybından (-%6) daha fazladır.

1. Yeniden Dengeleme Döngüsünün Tanımı

Pozisyon ayarlama süresi bir nokta olarak alınırsa, tam bir yeniden dengeleme döngüsü, son pozisyon ayarından aralarındaki mevcut pozisyona kadar geçen süreyi ifade eder. Yeniden dengeleme iki türe ayrılır: planlanmış yeniden dengeleme ve planlanmamış yeniden dengeleme.

Planlanmış Yeniden Dengeleme: Normalde, Türkiye saatiyle 19.00'da bir sistem yeniden dengelemesi gerçekleştirilir.

Planlanmamış Yeniden Dengeleme: Dayanak varlığın günlük yükseliş ve düşüşleri belirlenen eşiği aştığında, sistem geçici bir pozisyon ayarlaması gerçekleştirir.

2. Yönetim Ücretleri

Her gün Türkiye saatiyle 19.00'da, ETF ürünleri, ETF öz sermayesindeki değişikliğe doğrudan yansıyan, zaman başına %0,001'lik bir orana dayalı olarak bir yönetim ücreti talep edecektir.

ETF yeniden dengeleme mekanizması, bileşik faiz etkileri ve risk kontrolü sağlayabilen, ancak aynı zamanda bazı dezavantajlara da sahip olan, ayarlama yoluyla hedef kaldıracı sürdürmeye yönelik bir mekanizmadır. Yeniden dengeleme döngüsünden sonra, ETF ürünleri, çok günlü kümülatif getirilerin ve spot getirilerin sabit bir katını garanti etmez. Genel olarak konuşursak, trend piyasalarında ETF ürünleri beyan edilen kaldıraç katlarından daha iyi performans gösterirken, değişken piyasalarda ETF ürünleri beyan edilen kaldıraç katlarından daha kötü performans gösterecektir.

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