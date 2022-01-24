3 Adımda ETF Alım Satımına Başlayın

MEXC'de oturum açın, üst menü çubuğundaki [Kaldıraçlı ETF]'ye tıklayın

ETF alım satım sayfasına girdikten sonra, risk bildirimini dikkatlice okuyun ve kabul ederek ETF alım satımınıza başlayın.

Desteklenen ETF ürün alım satım çiftlerini sağda bulabilirsiniz, MEXC şu anda 2x ila 5x arasında değişen yüzlerce ETF ürünü sunmaktadır. İşlem yapmak istediğiniz ETF ürünlerini arama çubuğundan arayabilirsiniz.

ETF ürünlerinin net değeri, ikincil piyasadaki gerçeğe uygun değerdir. Piyasadaki aşırı oynaklık net değerinden sapmaya neden olabilir. Gereksiz kayıpları önlemek için ETF ticareti yaparken bu tür farklılıklara çok dikkat etmelisiniz.

Spot ticarette olduğu gibi, spot hesabınızda kullanılabilir USDT olduğundan emin olmanız gerekir.

BTC3L'nin mevcut fiyatının 1.000 USDT olduğunu varsayalım,

1000 USDT ile 1000 BTC3L almak için "Limit Fiyat"ı seçebilir, fiyat 1'i girebilirsiniz.





BTC fiyatı doğrudan %10 artarsa, BTC3L'nin fiyatı %30 artarak 1.300 USDT'ye çıkar. (Yeniden Dengeleme Hariç)

Fiyatı 1,3 olarak girebilir ve 1.000 BTC3L satabilirsiniz. Sipariş tamamlandıktan sonra 1.300 USDT alacaksınız.

Ayrıca fiyat duyarlılığını artırmak için bir ETF ürününün fiyatı 0,1 USDT'nin altına düştüğünde bir hisse birleştirme mekanizması tetiklenecektir. Bu, ETF ürünlerinin sayısını orijinal miktarın 1/10'una indirecektir. Ancak her ürünün fiyatı 10 kat artacak. Böylece portföyünüzün değeri etkilenmeyecektir. ETF ürünlerinizin birleştirme kayıtlarını buradan görüntüleyebilirsiniz.

ETF ürünü, basitliği ve benzersiz avantajları nedeniyle çok sayıda yatırımcı tarafından sevilen, gelişmekte olan bir kripto para birimi türevidir. ETF ürün ticareti yoluyla, yatırımcılar doğru yönü seçerlerse, kendi kazançlarını çok sezgisel olarak görebilecekler. ETF ürünlerinin fiyatları büyük ölçüde artacaktır. MEXC'de ETF ürünleriyle ilgili diğer makaleleri okumaya devam ederken ETF ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinin ve profesyonel bir ETF ürün yatırımcısı olun.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.