Vadeli İşlemler Terimleri

Cüzdan Bakiyesi: Yatırılan Miktar - Çekilen Miktarı + Gerçekleşmiş Kâr-Zarar

Gerçekleşmiş Kâr-Zarar: Kapalı Pozisyonların Toplam Kâr-Zararı - Toplam Ücretler - Toplam Fonlama Maliyeti

Toplam Net Varlık: Cüzdan Bakiyesi + Gerçekleşmemiş Kâr-Zarar

Pozisyon Marjini: Genel Olarak Tüm Kullanıcı Pozisyonlarını Kapsayan (Çapraz Veya İzole) Pozisyon Fonlaması - Lütfen, MEXC Vadeli İşlemlerinin pozisyon marjininin, çapraz pozisyonlar altındaki değişken marjin hariç, yalnızca yatırımcıların izole marjinini ve çapraz pozisyonun başlangıç marjinini içerdiğini unutmayın.

Açık Emirlerin Marjini: Açık Emirlerin Tüm Donmuş Fonları

Mevcut: Cüzdan Bakiyesi - İzole Pozisyon Marjini - Çapraz Marjin Pozisyonlarının Başlangıç Marjini - Açık Emirlerin Donmuş Varlıkları

Net Varlık Bakiyesi: Varlık Transferleri ve Yeni Pozisyonların Açılması İçin Mevcut Fonlar

Gerçekleşmemiş Kâr-Zarar: Tüm Değişken Kar Ve Zararların Toplamı

Sigorta Fonu: Herhangi bir zorunlu likidasyon sürecinin başarısını sağlamak içindir. Bir yatırımcı bir marjin çağrısı ödemediğinde, eksiklik ilk olarak sigorta fonundan alınır.

Fonlama Ücreti: Fonlama Oranı * Pozisyon Değeri;

Fonlama ücreti her 8 saatte bir tahsil edilir. Kullanıcılar, fonlama oranının pozitif veya negatif oranına ve ayrıca kullanıcıların holdinginin long veya short yönüne bağlı olarak fonlama ücretini alacak veya ödeyecektir. Kullanıcıların long pozisyonları varsa ve fonlama ücreti pozitifse, fonlama ücretinin ödenmesi gerekecektir; fonlama oranı negatifse, kullanıcı fonlama ücretini alacaktır.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.