Vadeli İşlemlerde Alım Satımdan Elde Edilen Gelir ve Ücretlerin Hesaplanması

Kullanıcının kârı ve zararı üç farklı yönden gelir: ücret masrafı, fonlama ücretinin geliri veya gideri ve kapanan pozisyondan gelen kâr ve zarar.

Likidite alıcısı (alıcı) olarak ücret ödenmesi gerekir = Pozisyon Değeri x Alıcı Ücreti (%0,06);

Bir likidite sağlayıcısı (yapıcı) olarak yalnızca küçük bir ücret ödenmesi gerekir = Pozisyon Değeri x Yapıcı Ücreti (%0,02);

Ayrıca MEXC Vadeli İşlemler VIP programına katılabilir ve ücretlerde indirimden yararlanabilirsiniz.

Fonlama Ücretleri

Fonlama ücreti her 8 saatte bir tahsil edilecek ve Vadeli İşlemler sayfasında gösterilecektir. Pozitif veya negatif fonlama oranına ve ayrıca kullanıcının pozisyonunun long veya short yönüne bağlı olarak, kullanıcı sermaye giderleri kazanacak veya harcayacaktır. Yani kullanıcının pozisyonu long ise fonlama oranı pozitiftir ve fonlama ücretinin ödenmesi gerekir; fonlama oranı negatif ise fonlama ücreti alınabilir.

Fonlama Ücreti = Fonlama Oranı * Pozisyon Değeri;

Değişken Kâr-Zarar (Gerçekleşmemiş Kâr-Zarar)

USDT Marjinli Vadeli İşlemler

Long Pozisyonu = (Makul Fiyat - Ortalama Açılış Fiyatı) * Pozisyon Sayısı;

Short Pozisyonu = (Ortalama Açılış Fiyatı - Makul Fiyat) * Pozisyon Sayısı;

Coin Marjinli Vadeli İşlemler

Long Pozisyonu = (1 / Ortalama Açılış Fiyatı - 1 / Makul Fiyat) * Pozisyon Sayısı;

Short Pozisyonu = (1 / Makul Fiyat - 1 / Ortalama Açılış Fiyatı) * Pozisyon Sayısı;

Kapanış Kâr-Zararı (Gerçekleşen Kâr-Zarar)

USDT Marjinli Vadeli İşlemler

Long Pozisyonu = (Kapanış Fiyatı - Ortalama Açılış Fiyatı) * Pozisyon Sayısı;

Short Pozisyonu = (Ortalama Açılış Fiyatı - Kapanış Fiyatı) * Pozisyon Sayısı;

Coin Marjinli Vadeli İşlemler

Long Pozisyonu = (1 / Ortalama Açılış Fiyatı - 1 / Ortalama Kapanış Fiyatı) * Pozisyon Sayısı

Short Pozisyonu = (1 / Ortalama Kapanış Fiyatı - 1 / Ortalama Açılış Fiyatı) * Pozisyon Sayısı

Örneğin, bir kullanıcının Alıcı rolünde BTC/USDT vadeli işlemlerinde 50.000 fiyattan 0,1 BTC long pozisyonu açtığını varsayalım. Kullanıcı, marjin olarak 500 USDT ve 10 kat kaldıraç kullanır.

Alıcı Ücreti = %0,06 Yapıcı Ücreti = %0,02 Fonlama Oranı = -%0,025

Kullanıcının bir işlem ücreti ödemesi gerekir: 50.000 * 0,1 * %0,06 = 3 USDT;

Kullanıcı (fonlama oranı negatifse) fonlama ücretini alabilir: -50.000 * -%0,025 = 1,25 USDT

Örneğin, bir kullanıcının Yapıcı rolünde 60.000 USDT fiyattan BTC satışıyla 0,1 BTC vadeli işlem pozisyonunu kapattığını varsayalım:

Ardından kapanış pozisyonunun karı ve zararı = (60.000 - 50.000) * 0,1 = 1000 USDT;

Kapanış Ücreti = 60.000 * %0,02 = 1,2 USDT

Böylece kullanıcının toplam gerçekleşen Kâr-Zararı = 1000 + 3 + 1,25 - 1,2 = 1003,05 USDT

Anapara kolayca ikiye katlanabilir.

Ayrıca her bir işlem geçmişi için alınan komisyon ve fonlama oranlarının yanı sıra her bir emrin kâr ve zararını da görüntüleyebilirsiniz.

MEXC Vadeli İşlemler alım-satımında zirveye ulaşmak için basitçe kazançlarınızı hesaplayabilir ve geçmiş işlemlerden ders alabilirsiniz.

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