MEXC Vadeli İşlemlerde Farklı Türde Emirler Nasıl Verilir

Alım satım bölümünde aşağıdaki emir türlerini seçebilirsiniz.

Kullanıcılar, satmak veya almak istedikleri fiyatı belirleyebilir ve bu emir daha sonra bu fiyattan veya daha iyi bir fiyattan gerçekleştirilir. Yatırımcılar, fiyatın hıza göre öncelikli olduğu durumlarda, eğer limit emri, emir defterinde bulunan bir emirle hemen eşleştirilirse bu emir tipini kullanır. Limit emri, halihazırda emir defterinde bulunan bir emirle hemen eşleşmezse, likidite ekler.

Limit emrinin avantajı, alınan fiyatın atanan fiyat olmasından emin olmasıdır. Ancak, limit emrinin tamamlanmama riski dikkate alınmalıdır.

Piyasa emri, cari piyasa fiyatlarında hemen uygulanacak bir emirdir. Yatırımcılar, bu emir türünü hızın çok öncelikli olduğu durumlarda kullanır. Piyasa emri, emirlerin gerçekleştirilmesini garanti edebilir fakat gerçekleştirme fiyatı piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Tetikleme emri, son piyasa fiyatı, adil fiyat veya endeks fiyatına dayalı bir tetikleme fiyatı ile belirlenir. Piyasa tetikleme fiyatına ulaştığında bir limit emri girilir.

Tetikleme emri, son piyasa fiyatı, adil fiyat veya endeks fiyatına dayalı bir tetikleme fiyatı ile belirlenir. Stop piyasa emri, kârı almak veya zararı durdurmak için kullanılabilecek bir emirdir. Bir ürünün piyasa fiyatı, belirlenmiş bir stop emri fiyatına ulaştığında devreye girer ve daha sonra bir piyasa emri olarak gerçekleştirilir. Bu emir normalde zararı durdurmak veya kârı almak için kullanılır.

Bu strateji emrinde verilen emir, piyasada hemen karşılanmaz ve kullanıcının her zaman bir piyasa yapıcı olmasını sağlar. Ve emir, mevcut bir emirle işlem görürse, emir anında iptal edilir.

Emirler, emir fiyatı veya daha iyi fiyat üzerinden hemen gerçekleştirilir ve gerçekleştirilmeyen kısımlar iptal edilir.

Emirler piyasa emirleri ile verilir ve mevcut piyasadaki en iyi fiyattan gerçekleştirilir. Emir sadece kısmen gerçekleşirse, kalan emir iptal edilir ve gerçekleşen kısım ile aynı fiyatta bir limit emri ile yeniden gönderilir.

MEXC vadeli işlemleri, kullanıcılara en kaliteli hizmeti sunmak için tasarlanmış çeşitli emir türleri sağlar. Kullanıcılar, kazancını maksimize etmek için emir verirken, en uygun emir türünü kullanabilir.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.