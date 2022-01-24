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Tek Yönlü Mod ile Hedge Modu Arasındaki Farklar

2022.01.24 MEXC
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Pozisyon Mod Türleri

Tek Yönlü Mod'da, tek bir sözleşme kapsamında yalnızca bir yönde pozisyon tutabilirsiniz.
Örneğin, BTC vadeli işlemlerinde bir short pozisyonu açarsanız ve fiyatın daha uzun bir zaman diliminde düşeceğini öngörüyorsanız, ancak bu arada daha kısa bir zaman dilimi için bir long pozisyonu da açmak istiyorsanız, aynı anda her iki yönde de pozisyon açamazsınız. Her iki yönde de pozisyon açmak, birbirini iptal etmekle sonuçlanacaktır.

Hedge Modu'nda aynı kontrat altında hem long hem de short yönlerde aynı anda pozisyon tutabilirsiniz.

Örneğin, BTC vadeli işlemlerinin hem long hem de short pozisyonlarını aynı anda tutabilirsiniz.

Alım Satım Yöntemi

Tek Yönlü Mod'da, vadeli işlemlerde spot alım satımda olduğu gibi işlem yapabilirsiniz. Kaldıraç seviyesini ayarladıktan sonra, long veya short vadeli pozisyon açmak için aynı spot alım satım yöntemiyle alım satım yapabilirsiniz. Pozisyonunuzu kapatmak istediğinizde, pozisyonu kapatmak için tam emir miktarına sahip olduğunuzdan emin olmak için “Yalnızca Azalt Emri” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

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Hedge Modu'nda, emir vermeden önce [Aç] veya [Kapat]'ı seçmeniz gerekir. Eğer bir pozisyon açmak istiyorsanız [Aç]'ı seçip emir verebilirsiniz. Lütfen, long pozisyonu tutarsanız ve satış emri vermek için [Aç]'ı seçerseniz, önceki pozisyonu kapatamazsınız, ancak bir short pozisyonu daha alırsınız. Bu nedenle, bir pozisyonu kapatmak istiyorsanız, emri vermeden önce [Kapat]'ı seçtiğinizden emin olmalısınız.

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Pozisyon Modu Değiştirme

Pozisyon modu, varsayılan olarak koruma modudur. Basitçe kullanmak isterseniz, pozisyonları korumak için “Tek Yönlü Moda” geçebilirsiniz.

Sol üstteki “Ayarlar” simgesine tıklayıp pozisyon modunu değiştirebilirsiniz.

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Pozisyon modunu değiştirmeden önce tüm pozisyonları kapatmanız gerektiğini lütfen unutmayın.


Özet

Tek yönlü mod, spot alım satımına alışmış kullanıcılar için daha uygun olabilirken, Hedge modu vadeli işlemlerde alım satım esnekliğini artırabilir.

 

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