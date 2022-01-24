Teknik analiz nedir?

Dijital para birimleri için piyasa eğilimi, geleneksel finans piyasasındaki eğilimi yakından takip ediyor. Her ikisi de piyasanın arz, talep, makro ve mikro çevresel etkilerine göre tepki verir. Her bir şifrelenmiş varlık, geleneksel finans piyasasındaki hisse senedine eşdeğerdir. Kendi özelliklerine ve destekleyici değerlerine sahiptirler. Bu nedenle yatırımcılar, mevcut verilere dayalı olarak piyasa eğilimlerini, haberleri, temel ve teknik analizleri değerlendirerek piyasa koşullarına ilişkin daha doğru bir tahmin oluşturabilirler.

Bu makale, teknik analizin temel kavramlarını, özelliklerini ve kullanımını kısaca açıklayacaktır.

Teknik analizdeki iki temel kavram şunlardır: 1) Piyasa davranışı tüm bilgileri içerir ve 2) Finansal tarih tekerrür eder.

Teknik analiz, bir dizi finansal piyasa analizi yöntemi oluşturmak için arz ve talep yasasını kullanır. Piyasa eğilimlerini analiz etmek ve gelecekteki piyasa eğilimlerini tahmin etmek için kullanılırlar. Kripto para alanında teknik analiz, çeşitli göstergelerin analizini içerir (Mum formasyonları, trend analizi, hacim-fiyat analizi, sapma vb.). Yatırımcılar, tarihsel fiyatlara ve işlem hacimlerine dayalı olarak piyasa koşulları hakkında çıkarımlarda bulunabilirler. Bu tür çıkarımlardan elde edilen sonuçlar, en iyi alış/satış noktasını belirlemek için kullanılır. Kripto para ticareti alanında en yaygın kullanılan ve etkili piyasa analiz yöntemlerinden biridir.

Ayrıca, nicel stratejiler teknik analize dayalı olarak belirlenir ve bu da onu nicel ticaretin temeli haline getirir.

Artıları: Teknik analiz, piyasadaki arz ve talep hakkında genel bir görüşe sahip olmamızı sağlar. Piyasa bir alım satım oyunu olduğundan, piyasa duyarlılığı iki karşıt güç tarafından şekillendirilir. Kalıplara hakim olmak ve bunları kullanmak, yatırımcıların piyasa değişimlerine anında tepki vermesini sağlar.

Eksileri: Teknik analiz, profesyonel bilgi birikimi ve yatırım deneyimi gerektirir ve yeni başlayanların ustalaşması zordur. Kripto para biriminde, ana akım olmayan para birimleri, piyasa değeri, hacmi ve likiditesi nedeniyle güvenilir ve etkili teknik analiz sonuçları oluşturamaz. Bu nedenle, niş para birimleri ne kadar fazlaysa, teknik analiz o kadar az uygundur.

Teknik analiz, birden fazla gösterge içerir ve bunların her biri farklı piyasa duyarlılığına karşılık gelir. Göstergeler aracılığıyla, piyasada devam eden yükseliş veya düşüş için yer olup olmadığını belirlemek mümkündür.

1. Destek ve Direnç

Destek seviyesi, döngüsel bir zaman periyodundaki en düşük fiyat seviyesidir ve tipik olarak en düşük fiyat seviyesi aşağı kırılamadığında oluşur. Destek seviyesinin altında yatan ilke, bu süre zarfında satıcıların uzun vadeli piyasa ortamı hakkında toplu olarak iyimser olmalarıdır. Yüksek bir talep olduğunda, fiyatın destek seviyesinin altına düşmesi olası değildir. Bunun nedeni, fiyatın daha düşük bir seviyede test edilebilmesi için piyasa arzının yeterli olmamasıdır.

Destek seviyesinin kırılması, hacim azaldığında ve fiyat konsolide olduğunda gözlemlenebilir, bu da uzun üst gölge, ters çekiç ve mezar taşı dojisi ile temsil edilebilir.

Direnç seviyesi (basınç seviyesi), fiyatın döngüsel bir süre içinde zirveye ulaştığını ve fiyatın yukarı kırılamadığını gösterir. Baskı seviyesinin altında yatan ilke, satıcıların bu fiyat seviyesinde arz etmeye devam etmesi ve alıcıların fiyatı direncin üzerine çıkarmak için yeterli satın alma gücüne sahip olmamasıdır.

Direnç seviyesinin kırılması, hacim azaldığında ve fiyat konsolide olduğunda gözlemlenebilir, bu da yusufçuk doji, çekiç ve uzun alt gölge ile temsil edilebilir.

2. Hareketli Ortalama (MA)

Hareketli ortalama, belirli bir süre boyunca ortalama varlık fiyatını doğrusal bir şekilde gösteren istatistiksel bir analiz yöntemidir. Kripto para birimi alanında teknik analizde en yaygın olarak kullanılan üç tür hareketli ortalama vardır: 5 günlük hareketli ortalama (MA5), 10 günlük hareketli ortalama (MA10) ve 30 günlük hareketli ortalama (MA30) . MEXC platformunda, mum grafiğinde kırmızı, sarı ve mavi renkte üç ince çizgi ile temsil edilir.

A. Trendleri takip edin

Hareketli ortalama, piyasadaki rastgeleliğin neden olduğu "gürültüyü" ortadan kaldırabilen mum modellerindeki eğilimle tutarlıdır. Hareketli ortalama, yatırımcıların döngüsel eğilimi doğru ve nesnel olarak görmelerini sağlar. Üç hareketli ortalamanın trendi ve kesişimi sinyal olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki resimde, BTC 39602'ye düşmüştür, ancak hareketli ortalamada çok az dalgalanma vardır veya hiç dalgalanma yoktur. Fiyat, hareketli ortalamaların üzerinde kapanıyor, bu da elde tutma maliyetlerinin tüm MA'lardan daha yüksek olduğunu gösteriyor. Fiyat 39602 olduğunda, piyasa kaçınılmaz olarak kendini ayarlayacak ve ortalamaya geri dönüşle sonuçlanacaktır.

B. Gecikme göstergesi

Hareketli ortalamadaki değişiklikler nispeten yavaştır ve genellikle döviz fiyatındaki değişikliğin gerisinde kalır. Bu nedenle, hareketli ortalamalardan elde edilen piyasa beklentileri genellikle daha uzun yatırım ufukları için daha uygundur.

Teknik analiz ayrıca Bollinger Bantları (BOLL), Parabolik Durdurma ve Ters Çevirme (SAR) ve Üstel Hareketli Ortalama (EMA) gibi yaygın olarak kullanılan göstergeleri de içerir. Bu temel göstergelere daha aşina olduğunuzda, piyasanın teknik analizi için Göreli Güç Endeksi (RSI), Yönsel Hareket Endeksi (DMI), Denge İşlem Hacmi (OBV) ile ilerleyebilirsiniz.

Teknik analiz, "piyasa davranışı tüm bilgileri içerir" ve "finansal tarih tekerrür eder" kavramlarına dayanmaktadır. Bir dönemdeki piyasa kalıplarının oluşumu diğer dönemler için de geçerlidir. Deneyimli bir trader, teknik analiz kullanarak fırsatları yakalayarak büyük getiriler elde edebilir. Bu da neden piyasadaki yatırımcılar için en popüler analiz yöntemlerinden biri olduğunu açıklar.

Pazar eğilimleri, insan faaliyetlerinin sonuçlarıdır ve herhangi bir teknik analiz yönteminin her yönü tamamen kapsaması imkansızdır. Bu nedenle, teknik analiz her bir piyasa koşuluna uygulanamaz. Yatırım yaparken sadece tarih bellidir.

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