Ethereum Nedir

2009 yılında Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden sonra, Rusya doğumlu genç bir programcı olan Vitalik Buterin, blokzincir 1.0 teknolojisini yükseltmek için parlak bir fikir buldu ve resmi olarak "Ethereum"u yarattı. Vitalik'in Ethereum tasarımının asıl amacı, Bitcoin'in darboğazlarını ve sınırlamalarını kırmak ve o zamanki kripto para birimlerinin yeteneklerinin ötesindeki olasılıkları keşfetmekti. Sistemi "nihai akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama platformu" olarak nitelendirdi. Hal böyle olunca Ethereum'un (ETH) ortaya çıkışı, blokzincir 2.0 çağının gelişi olarak kabul edilebilir.

Ethereum, Bitcoin'den sonra Turing-tam, programlanabilir bir akıllı sözleşme blokzincir platformu sunmuştur ve sadece başka bir kripto para birimi değildir.

Ethereum (ETH) tarafından kullanılan para birimi, Bitcoin'in para birimi özelliklerine benzer. İlk arzı yaklaşık 72 milyon adettir ve yılda 18 milyon adet üretim limiti vardır. Ethereum'un "Londra yükseltmesi" (EIP-1559) sona erdikten 24 saat sonra en az 4.696 ETH'nin yakıldığı belirtilmelidir. Yükseltmeden sonra yakılan ETH miktarının artmaya devam etmesi ve bunun da deflasyonist bir Ethereum durumunun ortaya çıkmasına yol açması bekleniyor.

Ardından, üç önemli nokta aracılığıyla Ethereum'u hızlı bir şekilde anlayabiliriz.

Ethereum, endüstri tarafından geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamalar oluşturabileceği ikinci nesil bir blok zinciri olarak kabul edilir. Bu uygulamalar dağıtık bir ağ üzerinde çalışır ve teorik olarak harici taraflarca kapatılamaz, düzenlenemez veya sansürlenemez.

Ethereum'un popülaritesi ve temel değeri, akıllı sözleşmeler geliştirme yeteneğinden gelir. Akıllı sözleşme, sözleşmelerin yürütülmesinde şeffaflık ve adalet sağlayan değişmez, dağıtılmış bir dijital talimattır. Programlanabilirliğin avantajları ile geliştiriciler, akıllı sözleşmeler kullanarak kendi projelerini deneme konusunda daha fazla özgürlüğe sahiptir.

Ethereum'un kökleri Bitcoin ile aynı madencilik teknolojisine sahiptir. Hal böyle olunca Ethereum, merkeziyetsiz, izlenebilirlik, güvenlik ve gizlilik özelliklerine de sahiptir.

Ethereum'un özünde kendine has özellikleri olan bir kamu blokzincir uygulama platformu olduğu vurgulanmalıdır. Özellikle akıllı sözleşme desteği, açık kaynak dostu niteliklere sahip blokzincir alanında türünün ilk örneğidir.

Merkezi Olmayan Otonom Organizasyonlar (DAO'lar), Ethereum'un sağlamlığından doğdu. DAO'lar, Ethereum'un üzerinde karmaşık akıllı sözleşmeler tarafından yürütülen varlıklardır. Akıllı sözleşmelerin potansiyelini bünyesinde barındırır, büyük ölçekli çevrimiçi işbirliğine olanak tanır ve güven sorununu çözer.

Ethereum, temel birimin kullanıcının hesabı olduğu, eşler arası dağıtılmış sözleşmelerin işlenmesinde uzmanlaşmış özel bir Ethereum sanal makinesine (EVM) sahiptir ve bu da onu, altta yatan mimaride programlamayı (Dapps) destekleyen ilk genel blokzincir platformu yapar.

Daha net bir benzetme için: Ethereum'un malzemeler, baharatlar, mutfak gereçleri ve hatta pişirme işlevlerinin kullanıcılara tam olarak sağlandığı otomatik bir pişirme platformu olduğunu varsayalım. Kullanıcılar sadece yemek siparişi vermek, sofra takımını taşımak gibi basit işlemleri yapabilir ve lezzetli yemeklerin kendilerine hızlı ve verimli bir şekilde teslim edilmesini bekleyebilirler. Ethereum'da herkes şef olabilir.

Ethereum ayrıca aşağıdakiler gibi çok daha fazlasını yapabilir:

Bilgisayar programcıları için programlar oluşturun

Otonom organizasyon DAO'ları oluşturun (örneğin: adil ve şeffaf çevrimiçi oylamanın sağlanması)

Finansal uygulamalar (örneğin: kendi para birimi sisteminizi oluşturma, finansal türevler, eşler arası oyunlar, uçak ödülleri)

İşlemleri teminatsız kaydedin

Ethereum'un kendi işlemleri ve diğer faaliyetleri tarafından oluşturulan ücretleri ödeyin.

Tıpkı arabanız için benzin ödemesi gibi, Ethereum'da akıllı bir sözleşme yürütmek, kullanıcıların benzin için ödeme yapmasını gerektirir. Gaz ücreti Ether (ETH) olarak ödenir ve fiyat, belirli görevin karmaşıklığına bağlıdır. Farklı karmaşıklıklar, farklı madencilik bilgi işlem gücünü tüketecektir.

Gaz ücreti hesaplamasının bir kısmı esas olarak talep ve arzdaki değişikliklere bağlıdır. Çok sayıda işlem olduğunda, ortalama gaz fiyatının artması muhtemeldir ve bunun tersi de geçerlidir.

Neyse ki, normal şartlar altında, gaz ücretini ödemek için yalnızca küçük bir miktar Ether gerekir. Bir Gwei'nin Ethereum'un milyarda birine eşdeğer olduğu Gwei'de ifade edilebilir. Ancak, bazı hataların uygulama fiyatlarının hızla artmasına neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Neyse ki, mevcut Ethereum ağındaki düğümler, gereksiz veya istenmeyen spam programlarının çalışmasını algılayabilir ve önleyebilir.

Ethereum'un Artıları ve Eksileri

Diğer blokzincir tabanlı ürünlerle karşılaştırıldığında, Ethereum'un akıllı sözleşmelerinin açık kaynaklı doğası, blokzincir dünyasında türünün ilk örneğidir. Akıllı sözleşme, blokzincir uygulamaları için maliyet ve verimliliği artırır. En önemlisi, blokzincirin değerini gerçekten yeniden tanımlamıştır.

Bununla birlikte, Ethereum'un eksiklikleri de giderek daha belirgin hale geliyor. Özellikle Ethereum gaz ücretlerinin enflasyonu ciddi bir sorun haline geldi.

Spesifik olarak, Ethereum'un çalışma kanıtı (POW), aslen madencileri blokzincirde bloklar oluşturup doğruladıkları için ödüllendirmek için tasarlandı. Muazzam taleple karşılaştırıldığında, model yalnızca saniyede 13 işleme (TPS) izin veriyor, bu nedenle Ethereum ağ kapasitesi giderek daha yetersiz hale geliyor. Bu, ağ tıkanıklığına ve Ethereum ağının genel verimliliğini azaltan yüksek gaz ücretlerine yol açıyor.

Ek olarak, Ethereum hala göz ardı edilemeyecek güvenlik açıklarına sahiptir: çoklu imzalı akıllı sözleşme güvenlik açıkları, zaman damgası güvenlik açıkları, işlem sırası güvenlik açıkları, Geth istemcisi Hizmet Reddi güvenlik açıkları vb. kötü niyetli kişiler tarafından fon çalmak için kullanılabilir. Bu nedenle, Ethereum'un güvenliğinin daha da iyileştirilmesi gerekiyor.

Hâlâ kusurlar olsa da, Ethereum'un kripto dünyasında en başarılı merkezi olmayan ekosistemi ve ağı kurduğuna dair hiçbir şüphesi yok ve Ethereum resmi ekibi, Ethereum ağını yükseltmek için aktif olarak Ethereum 2.0'ı geliştiriyor. Ethereum'un gelecekteki gelişim eğilimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ethereum 2.0 analizimiz için bizi takip etmeye devam edin.



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