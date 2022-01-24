Tether (USDT) Nedir

Tether (USDT), kripto varlıklarını fiat para birimi ABD dolarına bağlayan bir kriptopara birimidir. Bir döviz rezerv hesabında saklanan ve fiat para birimi tarafından desteklenen bir kriptopara birimidir. İlk olarak 2014 yılında Tether tarafından yayınlandı ve değeri USD'ye 1:1 oranında sabitlendi, yani çıkarılan her USDT için Tether'in banka hesabı rezervinde 1 ABD doları tutacaktır. Piyasadaki en popüler sabit paralardan biri haline geldi. USDT, piyasa değeri açısından piyasadaki ilk ve en büyük stabilcoin'dir. USDT başlangıçta Bitcoin blokzincirinde yayınlandı, ancak diğer blokzincirlerine geçti.

En popüler stabilcoinlerden biri olan USDT, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

1) Fiyat daha az dalgalanır ve coin daha istikrarlıdır. Yukarıda bahsedildiği gibi, USDT'nin değeri ABD dolarına, yani ne kadar USDT ihraç ettiğine ve sermaye garantisi olarak gerçek dünyada ne kadar nakit rezerv olacağına bağlıdır. Nakit rezervler, USDT'nin fiyatının diğer dijital para birimleri kadar dalgalanmayacağını belirler;

2) Güvenli ve güvenilirdir. USDT, uluslararası uyumluluk standartlarını ve düzenlemelerini karşılarken birinci sınıf güvenlik sağlamak için blokzincir teknolojisini kullanır;

3) Açık ve şeffaf. Tether günlük olarak döviz rezervleri yayınlar ve profesyonel olarak denetlenir. Aynı zamanda, kullanıcılar şeffaflığı sağlamak için Tether platformunda fon sorgulamaları da yapabilirler.

Stabil bir coin olarak USDT'nin ana işlevi, piyasa oynaklığından kaçınmak, finansal hizmet maliyetlerini ortadan kaldırmak ve çeşitli borsalardaki dijital para birimleri arasında bir değişim aracı olarak hizmet etmektir. Blokzincirde para transferi için kullanılabilir veya ABD dolarına bağlı olduğu için döviz gibi alınıp satılabilir.

1) Borsalarda kripto işlemlerini USDT ile yapabilirsiniz. Örneğin, MEXC Global Borsası'nda binlerce dijital para birimi vardır, ancak bunların çoğu fiat para birimiyle (USD veya GBP gibi) doğrudan satın alımları desteklemez. Bunun yerine, diğer dijital para birimlerini satın almak için USDT kullanmanız gerekir.

2) Çapraz zincir transferlerini destekler. Stabil bir para birimi olarak USDT, transfer için sıklıkla kullanılır. MEXC, TRC20, ERC20, BSC, SOL, MATIC, ALGO ve diğer birçok transfer yöntemi dahil olmak üzere birçok blokzincirde USDT transferlerini destekler. İşlem hızları farklıdır, kullanıcılar MEXC Global Borsası'nda farklı işlem yöntemlerini deneyebilir.

3) Piyasa risklerinden kaçının ve piyasa siyah kuğu etkilerine karşı savaşın. USDT ile, piyasanın düşeceği tahmin edildiğinde, yatırımcılar varlıklarını kayıptan korumak için kriptopara birimlerini hızla USDT'ye çevirebilirler.

1） Artıları

USDT'nin en büyük avantajı, yatırımcıların yasal para birimlerini kriptopara birimine dönüştürmeleri için uygun bir kanal sağlayan ABD dolarına bağlı değerinin 1:1 olmasıdır. Yatırımcılar kripto piyasasında USDT ticareti ve yatırımı yapabilir. USDT, varlıkların küçülmesini önler ve piyasa dalgalanmalarına karşı değeri koruyan iyi bir tokendir.

2）Eksileri

USDT için en büyük risk, ihraç eden Tether şirketinin iflas etmesidir. Tether ayrıca yeterli rezerv olmadan USDT tokenlerini fazla verebilir. Tether'in düzenlenmesi tamamen merkezileştirilmiştir, yani ihraç, kabul, düzenleyici riskler ve operasyonel risklerin tümü Tether'de yoğunlaşmıştır. Tether, USDT rezervlerinin %100'ünü USDT için ayırmayı vaat etse de, rezerv detayları tamamen açık ve halka şeffaf değildir. Tether'in rezervleri kötüye kullanıp kullanmadığını veya USDT tokenini aşırı ihraç edip etmediğini kimse bilmiyor.

MEXC Borsası'nın resmi web sitesine göre, USDT şu anda piyasa değeri açısından üçüncü sırada ve istikrarlı paralar arasında ilk sırada yer alıyor. USDT, yatırımcılar arasında en popüler kripto para birimidir. Stabilcoinler, tüccarların fiat para birimine dönüştürmesini gerektirmez, bu da kripto para birimi işlemlerinin kolaylığını artırır. Güvenliğinin riskleri hakkında birçok endişe olsa da, USDT'nin son birkaç yıldaki yüksek işlem hacmi, halkın istikrarlı paralara güçlü bir güven duyduğunu gösteriyor.

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