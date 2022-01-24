DeFi nedir?

DeFi pazarının 2020'de patlamasından bu yana, şu an itibariyle DeFi pazarının toplam piyasa değeri, 40 milyar doların üzerinde kilitli fon, günlük 2,8 milyar doların üzerinde merkezi olmayan işlem hacmi ve 10 milyar doların üzerindeki merkeziyetsiz kredi/borç verme ile toplam 100 milyar dolara yaklaştı. Peki, merkeziyetsiz finans tam olarak nedir?

Merkeziyetsiz Finans (“DeFi”), akıllı sözleşmelere dayalı ve bir blokzincir ağı üzerine inşa edilmiş bir finansal ekosistemdir.

DeFi'nin çözmeye çalıştığı sorun rant peşinde koşan aracıların ortadan kaldırılması ve mevcut finansal sistemin düşük engeller ve yüksek verimlilikle iyileştirilmesidir.

Örneğin, geleneksel finansta sınır ötesi ödemede, bir kişinin başka bir ülkedeki birine para göndermesi gerektiğinde, genellikle düzenlenmiş bir finans kurumu bulması gerekir. Hesap kaydı ve müşteri incelemesinin işlenmesi gerekir ve üçüncü taraf kurum, havale işlemini tamamlamak için birkaç iş günü sürerken bir ücret talep eder.

DeFi'de, kullanıcıların yalnızca cüzdan hesaplarından alıcıya varlık göndermesi gerekir ve üçüncü taraf bir kuruma gerek yoktur. İşlemler genellikle bir saat içinde tamamlanabilir ve normal çalışma saatlerine tabi değildir.

Geleneksel merkezi finans ile karşılaştırıldığında, DeFi aşağıdaki ana avantajlara sahiptir:

Aracısızlaştırma

Aracılar ve hakemler doğrudan atlanabilir ve kod, ortaya çıkabilecek çeşitli olası anlaşmazlıklara çözüm sağlayabilir. Kullanıcılar, özel anahtarları aracılığıyla fonları üzerinde tam kontrole sahip olabilir, bu da ürünü kullanma maliyetini düşürür ve daha uyumlu bir finansal sistem oluşmasını sağlar.

Düşük giriş engelleri

Herkes DeFi finansal hizmetlerine erişebilir ve bunlardan yararlanabilir ve kimlik gelirine dayalı bir erişim eşiği belirlenmeyecek ve gerçek dünyada finansal hizmetlere erişimi olmayan daha fazla grubun kapsama alınması sağlanacak. Sınırlı erişime sahip olanlar için DeFi, esasen banka hesabı olmayanları bankaya yatırmaya yardımcı olabilir.

Açık kaynak

Tüm protokoller açık kaynak kodludur ve herkes bunların üzerine yeni finansal ürünler ve hizmetler oluşturabilir; bu, bu alanın bu kadar hızlı büyümesinin ana faktörlerinden biridir.

Pek çok farklı merkeziyetsiz uygulama olduğu gibi, merkeziyetsiz borsa, borç verme, ödemeler, varlık yönetimi, sigorta, varlık finansmanı ve diğer segmentleri içeren birçok farklı merkeziyetsiz finansal uygulama da vardır.

Ödeme: Bitcoin'de olduğu gibi, tüm akıllı sözleşme platformları, dünyanın her yerine bir e-posta göndermek kadar kolay ve hızlı bir şekilde para gönderebilir.

Merkeziyetsiz Borsa: DEX, kullanıcıların kayıt doğrulaması olmadan özel anahtarlar aracılığıyla fonlarını kendi kendilerine yönetebilecekleri ve ihtiyaç duydukları herhangi bir tokeni kolayca ve hızlı bir şekilde takaslayabilecekleri merkeziyetsiz bir borsadır.

Merkeziyetsiz Borç Verme: Teminat sağlayabilen herkes, üçüncü bir tarafa bilgi vermeden doğrudan bir krediyi tamamlayabilir. Borçlular, kripto varlıklarını rehin vererek kredi alır ve faiz öderler ve borç verenler varlıkları platforma yatırarak faiz kazanırlar.

Stabilcoin: Bunlar, değeri belirli bir varlığa sabitlenebilen ve çoğu ABD doları gibi ortak bir para birimine bağlı olan kriptopara birimleridir. Birçok finansal ürün ve genel tüketim için kriptopara birimlerinin daha büyük oynaklığına dayanmak zordur. Stabilcoinin ortaya çıkışı bu sorunu çözdüğü gibi, Merkeziyetsiz Finans için güçlü destek sağlayan stabilcoin piyasasının kademeli olarak büyümesi de bu sorunu çözmüştür.

Merkeziyetsiz Sigorta: Merkeziyetsiz sigorta, sigortayı daha hızlı ve daha şeffaf ödemelerle daha ucuz hale getirmeyi amaçlar ve otomasyon arttıkça sigorta daha uygun hale gelir.

Uniswap: ETH ve tüm ERC20 tokenleri arasındaki takas işlemlerini kolayca ve hızlı bir şekilde tamamlayabilen, ETH üzerine kurulu merkezi olmayan bir ticaret protokolüdür. AMM otomatik piyasa yapıcı modelinin öncü bir şekilde benimsenmesi, DEX'lerin kitlesel pazara başarılı bir şekilde ulaşmasına yardımcı oldu.

MakerDAO: MKR'nin yönetişim tokeni ve DAI'nin stabilcoin olduğu çift token modeliyle ETH üzerinde çalışan merkeziyetsiz özerk bir organizasyondur. Kullanıcılar, USD ile 1:1 sabitlenmiş DAI'yi almak için protokole ETH'yi rehin verebilir, bu nedenle ETH'de “merkez bankası” olarak da bilinir.

Aave: Kullanıcıların bir aracıya ihtiyaç duymadan çeşitli kripto varlıklarını ödünç almalarına, ödünç vermelerine ve faiz kazanmalarına olanak tanıyan merkezi olmayan bir borç verme sistemidir.

DeFi, eşitsiz finans sorununu çözmeyi ve daha adil ve daha açık bir finansal sistem oluşturmayı hedefliyor. Her ne kadar son iki yılda parabolik bir büyüme sağlasa da, küçük bir kullanıcı pazarı ile hala erken aşamadadır ve daha fazla grubun finansal hizmetlerden yararlanmasına yardımcı olma hedefine ulaşmaktan hala uzak olan spekülatif arbitraj alanında daha çok kullanılmaktadır. .

Ancak, yerelleşme eğiliminin devam edeceğine de inanıyoruz. Daha fazla kaynak ve daha fazla yenilikle, DeFi sonunda ana akım sahneye çıkacak.



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