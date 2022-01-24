Akıllı Sözleşme Nedir?

Akıllı sözleşmeler kavramı aslında ilk olarak blokzincirde ortaya çıkmadı, ancak 1994 yılında bilgisayar bilimcisi ve kriptograf Nick Szabo tarafından tanıtıldı:

"Akıllı bir sözleşme, bir sözleşmenin şartlarını yerine getiren bilgisayarlı bir işlem protokolüdür."

Ancak o dönemde yeterince ilgi görmedi. Bitcoin'in eşler arası aracısız transfer sisteminin doğuşuna ve programlanabilir, değişmez blokzincir teknolojisinin yükselişine kadar akıllı sözleşmeler kavramı bir hayalden ibaretti.

2013'ün sonunda Vitalik Buterin, Ethereum Whitepaper'ını yayınladı ve sonraki yıllarda merkeziyetsiz akıllı sözleşme uygulaması (Dapp) platformunu geliştiren bir ekibe liderlik etti. Dapp platformu, Apple veya Android gibi temel bir işletim sistemi gibi davranır ve geliştiricilerin akıllı sözleşmeler ve blokzincir uygulamaları kolayca oluşturmaları için zengin bir API arabirimi sağlar.

Bu noktada akıllı sözleşme kavramı da netlik kazandı:

Akıllı sözleşme, bir bilgisayara kod şeklinde yazılan ve katılımcılar tarafından karşılıklı olarak kararlaştırılan belirli koşullar yerine getirildiğinde yürütülen sözleşmeye dayalı bir anlaşmadır.

ETH'de akıllı sözleşme kodu örneği

Akıllı sözleşmelerin geleneksel uygulamalara göre en büyük avantajı, güven sorununu çözmeleridir. Tüm süreçler kod tarafından belirlenir ve uygulanır ve sözleşmenin her iki tarafı da üçüncü taraf müdahalesi olmadan ve birbirlerine güvenmeden işlemi tamamlayabilir.

Ek olarak, akıllı sözleşmeler aşağıdaki özelliklere de sahiptir:

Tutarlılık: İnsan müdahalesi gerekmez ve dünyanın farklı yerlerindeki bilgisayarlar tarafından yürütülse bile aynı sözleşme her zaman tutarlı bir şekilde yürütülür.

Açık ve şeffaf: Akıllı sözleşmedeki tüm hüküm ve koşullar, katılan taraflarca tamamen erişilebilir ve görüntülenebilir.

Değiştirilemez: Sözleşmenin tüm içeriği, dağıtıldıktan sonra değiştirilemez ve hiçbir taraf sözleşmenin yürütülmesine müdahale edemez.

Akıllı sözleşmeler, geliştiriciler tarafından ETH gibi halka açık blokzincirlerde geniş çapta oluşturuldu, dağıtıldı ve trilyon dolarlık bir piyasa değeri oluşturdu.

Yukarıdaki özelliklere dayanarak, akıllı sözleşmeler finans, sigorta, ödemeler, equity trust ve online seçim gibi "güven"e dayanması gereken çeşitli ticari faaliyetlere ve uygulamalara uygulanabilir.

Akıllı sözleşmelerdeki "akıllı", akıllı telefondaki "akıllı"ya benzer, bu da çok esnek anlamına gelir ve gerçek zeka anlamına gelmez. Akıllı sözleşme her şeye kadir değildir ve sınırları vardır.

Akıllı sözleşmeler daha fazla benimsendikçe, aynı zamanda gerçek dünyadaki sözleşmeler gibi oldukları da ortaya çıktı. Temel kodun dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi, denetlenmesi ve doğrulanması olmadan, güvenlik açıklarının ve varlık güvenliği sorunlarının ortaya çıkma potansiyeli vardır.

ETH tarihindeki en ünlü olay, merkeziyetsiz bir özerk organizasyon projesi olan “The DAO” idi. Sadece bir ayda 150 milyon dolar değerinde ETH'yi kitle fonlaması yaptı, ancak yalnızca bir ay sonra, sözleşmedeki gizli bir güvenlik açığı 60 milyon dolarlık ETH kaybına neden oldu. Akıllı sözleşmelerin değişmez doğası, bu kaybın The Dao'nun yatırımcıları için kalıcı olacağı anlamına geliyordu.

Bugüne kadar, sözleşme güvenlik açığı sorunları hala bir sorundur. Ancak bu saldırılar, daha fazla geliştiricinin, tıpkı gerçek dünyadaki sözleşmeler gibi, sözleşmeyi denetlemek için profesyonel bir üçüncü tarafın devreye girmesi gerektiğini fark etmesine de yol açtı.

Ayrıca gelecekte, uygulama senaryosu daha da genişletilirse, akıllı sözleşmelerin koşullu tetiklenmesi, zincir dışı veri girişini tamamlamak için oracle'lara güvenmek zorunda kalabilir. Bu verilerin zincire verimli ve doğru bir şekilde iletilip iletilemeyeceği şu anda bir zorluk olmaya devam ediyor.

Akıllı sözleşmeler, üçüncü taraf aracılar yerine açık, şeffaf ve değiştirilemez protokol kodlarıyla zengin uygulama olanaklarına sahiptir ve sözleşme katılımcıları için güven maliyetini düşürür. Güvenlik denetimi gibi alanlarda hala zorluklar olsa da, bu alanın hala on yıldan daha az olduğu ve akıllı sözleşmelerin geliştirilmesinin henüz emekleme aşamasında olduğu da belirtilmelidir. Akıllı sözleşmelerin daha geniş pazar tarafından kabul edilmesinin sadece bir zaman meselesi olduğuna inanıyoruz.

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