Gaz Ücreti Nedir?

Son zamanlarda, kullanıcılardan birçok soru ortaya çıktı - ETH üzerinde bir işlem yapmak neden onlarca, yüzlerce, hatta binlerce dolara mal oluyor? NFT satın aldığımda neden sıklıkla işlem hatasıyla karşılaşıyorum? İşlem maliyetini düşürmenin bir yolu var mı? Bu konularda Gaz Ücreti kavramıyla başlayalım.

Basitçe anlaşıldığında, özünde “benzin” ile aynı anlamı taşır. Tıpkı yoldaki her arabanın benzin tükettiği gibi, ETH gibi akıllı sözleşme platformlarında da her işlem Gaz tüketir. Gaz miktarı, blokzincir ağında belirli bir işlemi gerçekleştirmenin maliyetini temsil eder ve sonuçta madenciye bir ücret olarak ödenir. Bu nedenle madenci ücreti olarak da bilinir.

Gaz mekanizması, ağ ekosistemini ödeme yoluyla teşvik edebilir ve ağın çok sayıda anlamsız işlem tarafından tıkanmasını etkili bir şekilde önleyebilir. Ancak Bitcoin'den farklı olarak akıllı sözleşme platformunda, işlemin başarılı olup olmamasına bakılmaksızın belirli bir miktar Gaz ödenmesi gerekiyor. Bunun nedeni, başarısız olsa bile madencinin bu işlemin doğrulama hesaplaması için hala bazı kaynakları tüketmesidir.

ETH'de Gaz, ETH ile ödenir ve fiyat birimi gwei'dir ve 1gwei, 0,000000001ETH'ye eşittir.

ETH Londra yükseltmesinden önce, Gaz maliyeti hesaplama formülü şuydu:

GAZ = Gaz limiti x Gaz fiyatı

Benzin limitini bir arabanın belirli bir yere gitmesi için gereken maksimum yakıt miktarı ve benzin fiyatını da benzin istasyonundaki mevcut yakıt birim fiyatı olarak düşünebilirsiniz.

Kullanıcı A'nın Kullanıcı B'ye 1 ETH aktarması gerektiğini ve mevcut gaz limitinin 21.000 birim, gaz fiyatının 200 gwei ve gaz maliyetinin: 21.000 x 200 = 4.200.000 gwei olduğunu ve 0,0042 ETH'ye dönüştürüldüğünü varsayıyoruz, yani Kullanıcı A, hesabından toplam 1,0042 ETH transfer eder, bunun 1 ETH'si Kullanıcı B'ye gider, 0,0042 ETH madenci ücretidir.

Gaz fiyatı dalgalanmalarını daha yumuşak ve daha öngörülebilir hale getirmek için Ağustos 2020'de Ethereum'un Londra yükseltmesinde, Gaz hesaplama formülü şu şekilde ayarlanarak EIP1559 tanıtıldı:

GAZ = Gaz limiti x (Temel gaz fiyatı taban ücreti + Öncü madenci bahşişi)

Taban ücretler, mevcut blok alanı kullanım gereksinimlerine göre hesaplanır ve harcamadan hemen sonra yakılır ve kullanıcılar, ağ tıkandığında işlemlerin mümkün olduğunca çabuk işlenmesi için bir madenci ipucu (genellikle cüzdanın üçüncü tarafı tarafından otomatik olarak belirlenir) ayarlayabilir. .

Ardından A Kullanıcısı, 21.000 birimlik bir gaz limiti varsayarak 1 ETH'yi Kullanıcı B'ye aktardığında temel ücretin fiyatı 100 gwei, bahşiş 10 gwei, gaz maliyeti: 21.000 x (100 + 10) = 2.310.000 gwei olur. Yani, Kullanıcı A'nın hesabından 1,00231 ETH eksilir, Kullanıcı B 1 ETH alır, madenci ücreti 0,00231 ETH ve bahşiş 0,0021 ETH olur.

ETH'de, bekleyen işlemlerin sayısı her bloğun taşıma kapasitesini aştığında, sıralama bir teklif modeli tarafından belirlenir. Gaz için daha yüksek bir ücret ödemek, madenciler tarafından en yakın bloklara dahil edilmek için daha kolay seçilmeleri ve işlem onaylarını daha hızlı tamamlamaları anlamına gelir.

Son yıllarda Defi ve NFT piyasalarının yükselişiyle birlikte, merkezi olmayan ticaret, zincir üzerinde arbitraj ve likidite madenciliği, merkezi borsalardan zincire daha fazla işlemin taşınmasını sağlayarak Gaz fiyatını tırmanmaya devam etmeye zorladı.

Ayrıca, bazı kalemlerin acele faaliyeti, gazın kısa bir süre için büyük ölçüde değişmesine neden olabilir, bu nedenle, mevcut işlem için ödediğiniz ücretin tüm icra ücretlerini tamamlamaya yeterli olmaması ve ayrıca işlemin başarısız olmasına neden olabilir. Böylece anlık işlemler için daha yüksek gaz ücretleri belirleyebilir veya işlem gönderildikten hemen sonra işlemi hızlandırabilirsiniz.

ETH üzerindeki tek bir işlemin işlem maliyeti bazen sıradan kullanıcılar için karşılanamayabilir. Geliştiriciler de her zaman çözüm ararlar. Görülebilen mevcut çözümlerden biri, yüksek gaz maliyetleri sorununu da hafifletmesi beklenen ETH 2.0 aracılığıyla ağ ölçeklenebilirliğini geliştirmektir. Başka bir çözüm, uygulamayı Katman 2 ağının (L2) daha düşük işlem maliyetlerine taşımaktır.

Ancak, ETH 2.0 hala çok uzakta ve L2 henüz mükemmelleştirilmedi. Coinlere köprü kurmak ve para çekmek hala kullanıcıların yüksek ücretler ödemesini gerektiriyor ve bazı katman 2 ağları henüz çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayamayan uzun bir para çekme süresine ihtiyaç duyuyor.

Kısa vadede zincir üstü işlemlerin maliyetini azaltmak için bireyler için tek bir kesin çözüm olmayabilir. Acil olmayan işlemler için, gaz dalgalanmalarını ETHGasStation üzerinden izleyebilir ve ağ nispeten düzgün olduğunda çalışmayı seçebilirsiniz.

Yüksek Gaz ücreti, bir dereceye kadar zincir aktivitesini yansıtır ve daha aktif zincir verileri, ağ geliştirme ve piyasa değerlemesinde de olumlu bir rol oynar. Bununla birlikte, mevcut yüksek gaz ücreti, acilen çözülmesi gereken kullanıcı deneyimi üzerinde hala büyük bir etkiye sahiptir.

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