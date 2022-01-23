Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir?

Son yıllarda DeFi'nin hızlı büyümesiyle bağlantılı olarak, merkeziyetsiz borsa (DEX) da eşit derecede güçlü bir büyüme gösterdi. Peki, merkeziyetsiz borsa tam olarak nedir?

Merkeziyetsiz borsa olarak da bilinen DEX, geleneksel merkezi borsadan (CEX) farklıdır. Aşağıdaki üç özelliğe sahiptir:

Zincir üzerinde yürütme: Tüm işlemler akıllı sözleşmeler aracılığıyla gerçekleştirilir ve tamamlanmadan önce blokzincirde onay beklemek zorundadır. Buna karşılık, geleneksel borsaların verileri, herhangi bir zamanda geri alınabilen, ancak bir blokzincirde herhangi bir onay beklemesi veya gaz ücreti ödemesi gerekmeyen merkezi bir veritabanına kaydedilir.

Kimlik doğrulamasına gerek yok: Kullanıcılar merkeziyetsiz bir cüzdan hesabına sahip oldukları sürece, karmaşık kayıt veya KYC doğrulaması olmadan ticaret için farklı blokzincirlerde farklı DEX'lere doğrudan giriş yapabilirler.

Varlık gözetimi yok: Merkeziyetsiz borsalarda, kripto varlıkları doğrudan kullanıcının cüzdanında tutulur ve kullanıcının varlıklar üzerinde mutlak kontrolü vardır, bu da borsadan kaçma veya yanlış uygulama riskini büyük ölçüde azaltır.

En eski DEX geliştirmesinin ana konsepti, halihazırda olgun bir piyasaya sahip olan CEX modelini kopyalamaktı, yani emir defteri + toplu alım satımın piyasa yapıcı modelini kullanmak. Tüm işlemlerin zincirleme onay için beklemesi gerektiğinden ve blok onay süresi, gaz ücretleri ve diğerleri ile sınırlı olduğundan, işlem verimliliği düşüktü ve merkezi platformlara kıyasla kullanıcı deneyimi ciddi şekilde eksikti.

Bu nedenle, Bancor ve Kyber gibi erken DEX platformları piyasanın biraz dikkatini çekmişti ancak kullanıcı büyümesini sağlamakta zorluk çekiyordu.

Yani, Uniswap'ın doğuşuna kadar. Geleneksel emir defteri modeliyle işlem yapmak yerine AMM (Otomatik Piyasa Yapıcı) mekanizmasını tercih etti. AMM'nin ortaya çıkışı, kullanıcıların istedikleri tokenleri cüzdanlarında doğrudan ve hızlı bir şekilde değiştirmelerine izin vererek DEX'in kitlesel pazara gerçekten ulaşmasına yardımcı oldu.

Uniswap'ta, geleneksel CEX'lerde olduğu gibi bekleyen emir arayüzü yoktur. Kullanıcılar, likidite havuzu ve AMM (otomatik piyasa yapma) algoritması tarafından belirlenen tokenler arasındaki döviz kuru ile DEX üzerinde takas yaparak istedikleri tokenleri alırlar.

AMM algoritması, tokenin mevcut fiyatını yansıtmak için matematiksel bir formül kullanır. Spesifik olarak, piyasa yapıcı (LP), iki coinin her birini bir çift olarak bir likidite havuzuna taahhüt eder. Havuzdaki bu iki coinin oranı ilk döviz kurunu belirler ve bir kullanıcı takas yaptığında fiyat AMM sabit çarpım formülüne göre dalgalanacaktır.

X x Y=K

X ve Y'nin havuzdaki iki coinin sayısını temsil ettiği ve K'nin sabit bir sayı olduğu durumlarda, aralarında X ve Y'nin kaç kez alınıp satıldığına bakılmaksızın, çarpım ürünleri sabittir.

Havuzda 10 ETH ve 100 USDT coin varsa ve USDT ile takas etmek için 1 ETH alırsak: ETH likidite havuzu 11'e çıkar ve ürün (sabit K) değişmeden kaldığı için USDT havuzunun toplam miktarı azaltılması gerekir. Bu azaltılmış miktar, USDT ile değiştirilebilecek 1 ETH miktarıdır. Ancak, yukarıdaki örnek sadece teoridir ve kayma ve diğer işlem ücretleri gibi ücretlerin gerçek hesaplaması dikkate alınmalıdır.

Uniswap platformu, tüm likidite sağlayıcılarına (LP'ler) bir teşvik olarak işlem ücretinde %0,3'lük bir indirim sunar. Sushiswap ve Pancakeswap gibi Uniswap'tan sonra ortaya çıkan AMM model DEX'ler, likidite madenciliğine katılan tüm LP'lere token teşvikleri de sunuyor ve bu da DEX pazarında kilitli fonların miktarının artmasına yardımcı oluyor.

Şu anda, Uniswap'ın havuz kilitlenmesi, günlük ortalama yüz milyonlarca dolarlık işlem hacmiyle 8 milyar USD'yi aştı. 2021'de ticaret hacmi açısından dünyanın en iyi borsası Coinbase'i defalarca geride bıraktı ve sektördeki birçok analist, DEX'in CEX'i geçmekten ve hatta onu değiştirmekten çok uzak olmadığı konusunda hemfikir.

Otomatikleştirilmiş piyasa yapıcı DEX, basit kullanıcı deneyimi, likidite madenciliği teşvikleri ve daha spekülatif piyasa talebini karşılamak için token listeleme için daha düşük eşiği ile son yıllarda kullanıcılarda ve pazar payında hızlı bir büyüme elde etti. Ancak geleneksel merkezileştirilmiş platformların yerini alıp almayacağı ise bir soru işareti.

AMM mükemmel değildir ve birçok sınırlaması vardır. Örneğin, yalnızca anlık işlemleri tamamlayabilir ve zincir içi işlemlerin maliyeti CEX'lere kıyasla hala yüksektir. Ayrıca, sansür olmaması nedeniyle gelecekte bazı düzenleyici riskler olabilir; hala her iki platforma da ihtiyaç var. En azından şimdilik, DEX ve CEX'in öngörülebilir gelecekte bir arada var olması muhtemel görünüyor.

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