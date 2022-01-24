Layer 2 Nedir?

Bugün Ethereum, en fazla sayıda akıllı sözleşmeye ve DApp'e, en fazla kilitli kripto varlığına ve en büyük işlem hacmine sahip platformdur. Son yıllarda kriptopara piyasasının patlayıcı büyümesiyle birlikte, transferler ve sözleşme çağrıları gibi zincir içi faaliyetlerin büyüklük sırası da artıyor. Bununla birlikte, pazar zayıf olsa bile, kullanıcılar hala ağ tıkanıklığı ve yüksek gaz maliyeti sorunuyla karşı karşıya kalıyor ve bu da kullanıcı deneyiminin bozulmasına neden oluyor. ETH'nin ölçeklenebilirlik sorunu, kesinlikle topluluk için endişe duyulan temel konulardan biridir.

Ethereum ölçekleme çözümleri iki ana yöne ayrılabilir: Layer1 (L1) ve Layer2 (L2).

ETH 2.0 olarak da bilinen Layer1, altta yatan fikir birliğinin POW'dan POS'a geçişine ve ayrıca parçalama mekanizmasına odaklanan bir zincir üstü yükseltmedir. Mekanizmadaki değişiklik sayesinde, ağ düğümlerinin zincirin tüm içeriğini depolamasına gerek kalmaz ve bilgi işlem güçlerini daha verimli kullanabilir, böylece daha büyük bir ağ kapasitesini serbest bırakabilir.

Ancak, uygulamanın zorluğu nedeniyle, Eth 2.0'ın kullanıma sunulması önümüzdeki birkaç yıl içinde aşamalı olarak yapılmalıdır. Yükseltmenin tamamlanması için net bir zaman çizelgesi olmadığından, Layer2 ölçeklendirme artık pazar için daha büyük bir odak noktası haline geldi.

Layer2, genel ETH zincirinin kendisini etkilemeyen bir zincir dışı iyileştirme çözümüdür. Tüm işlemler Layer2 ağında işlenebilir ve Layer1 yalnızca gerektiğinde kullanılır, böylece büyük hacimli işlemleri hızlı ve ucuz bir şekilde tamamlama amacına ulaşır.

ETH'yi bir otoyolla karşılaştırırsak, Layer2 bu otoyolun üzerine inşa edilen ve trafiği tıkanmış bir blok zincirinden yönlendirmeye yardımcı olabilecek viyadükle eşdeğerdir.

Layer2 ağları için teknik çözümler de son yıllarda gelişti:

Devlet Kanalı

Devlet kanalı modeli, Bitcoin'in Lightning Network'üne benzer. Basit bir ifadeyle, işlemin her iki tarafı da zincir altında birbirine para aktarabilecek bir kanal kurar ve nihai sonuç ancak ilgili tüm işlemler tamamlandıktan sonra zincire yayınlanır.

ETH üzerindeki en eski devlet kanalı projesi Raiden Network idi. Bu çözümün daha fazla sınırlaması olduğundan ve her iki tarafın da uzun vadeli işlem talebinde bulunmasını gerektirdiğinden, bugün durma noktasındadır.

Plazma

Plazma, Vitalik Buterin tarafından önerilen en eski çözümlerden biridir. Bir yan zincire biraz benzer ve ETH'den bağımsız olarak çalışır, ancak Plazma'da işlenen tüm blok karmalarını doğrulama için ana blokzincir sözleşmesine yükler. Zincir dışında aynı anda yüzlerce ve binlerce işlem gerçekleştirilebilir ve yalnızca birkaç düzine bayt değerinde nihai işlem yüklenir.

Ancak, bu çözümle ilgili sorunlardan biri, Plazma üzerindeki düğümlerin dürüstlüğüne ve ana zincire yüklenen verilerin doğruluğuna bağlı olmasıdır. Kötü niyetli düğüm riskini önlemek için, kullanıcılar fonlarını ancak 7-14 günlük bir zorluk süresinden sonra çekebilirler, bu da bu çözümün uygulanmasında önemli bir zorluk getirir.

Rollup'lar

Rollup'ın günümüzde en sıcak ve en çok tercih edilen genişleme aracı olduğu söylenmelidir ve endüstride Rollup'ın başarısının ETH'nin sürdürülebilirliğini doğrudan belirlediğine dair tartışmalar bile olmuştur.

Rollups, Layer2 üzerindeki işlemleri de işlemekle birlikte, Plasma'dan daha güvenli olan transfer eden, alacaklı, miktar vb. gibi Layer1'deki her işlem için gerekli verileri kaydeder.

Her işlemin kaydedilmesi, Layer1'den daha ölçeklenebilir olmasını nasıl sağlar? Buradan, her bir hesabın durumunu kaydetmek için sözleşmedeki bir ağaç yapısını kullanarak işlem verilerini sıkıştırdığı ve sadece işlem kayıtlarını içerdiği anlaşılabilir. Layer2 ağında imza doğrulaması yapılır, böylece orijinal veriler ana zincire iletildiğinde sıkıştırılabilir.

Veri tutarlılığı sorununu çözmek için, Optimistic rollup ve ZK rollup olmak üzere iki farklı teknik yol yavaş yavaş gelişti.

Optimistik, Plazmaya biraz benzer. Kelimeden de anlaşılacağı gibi, yüklenen tüm verilerin sahtekarlık içermemesi için optimistik bir şekilde varsayılandır ve zorluklar yalnızca sorun varsa verilir. Olası anlaşmazlıkları çözmek için gereken süre nedeniyle, kullanıcıların şu anda Optimism gibi Layer2 Optimistik Rollup ağlarından para çekmek için en az bir hafta kadar beklemesi gerekiyor.

ZK Rollup, sıfır bilgi kanıtı teknolojisini kullanır ve akıllı sözleşmeler, bu kanıtı doğrulayarak verilerin doğruluğunu değerlendirir. Kullanıcılar hızlı bir şekilde para çekebilirken, asıl sorunu, ağın zk kanıtları oluşturmak için güçlü aritmetik güce sahip olmasını gerektirmesidir. ZK rollup uygulayan zkSync projesi şu anda ETH ana ağında konuşlandırılıyor.

Rollup'lar, ETH'nin Layer2 genişlemesindeki en yaygın çözümdür ve çeşitli zincirleri açmak için zincirler arası köprülerin kademeli olarak ortaya çıkması da dahil olmak üzere, halihazırda konuşlandırılan daha fazla sayıda ilgili Layer2 ağ projesi vardır. Layer1 veya Layer2 olsun, bu çözümlerin birbirini dışlamadığı ve Ethereum'un ağ işleme kapasitesini geliştirmek için gelecekte birbirini tamamlaması gerektiği belirtilmelidir.

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