GameFi nedir?

Blokzincir oyunları 2021 yılında en popüler blokzincir tabanlı projelerden biri haline geldi. Bunların arasında Axie Infinity, Crabada vb. blokzincir oyunlarının işlem hacmi bir ayda 500 milyon doları aşan bir rekor kırarak hayatın her kesiminden dikkatleri üzerine çekti. Bu dalganın arkasında, yükseliş momentumu için güçlü bir katalizör olan GameFi (Oyun Finansmanı) konsepti var.

Peki GameFi tam olarak nedir? Blokzincir kullanıcılarını çekmek ne anlama geliyor? Kullanıcılar buna nasıl katılır? Bu yazıda gizemi açığa çıkaracağız.

Yaygın olarak Merkeziyetsiz Finans (DeFi) ve Değiştirielemez Tokenlerin (NFT'ler) gelişiminin kaçınılmaz bir sonucu olarak kabul edilen bu konsept, katılımcı kullanıcıların oyunun heyecanını yaşamalarına izin vermek için DeFi ve NFT'lerin unsurlarını normal oyunlara dahil eder. Aynı zamanda, token ödülleri veya NFT oyun ekipmanı aracılığıyla gerçek serveti elde edin ve koruyun. Bu, kuşkusuz, oyunu oynamak için oyun stüdyosunda oynayan veya hatta deneyimini geliştirmek için oyun içi mikro dönüşümler yapan geleneksel oyun oyuncularına kıyasla çok büyük bir aksamadır.

GameFi ayrıca oyunlaştırma yoluyla NFT'lere daha pratik değer verir. Örneğin, NFT ürünleri artık sadece NFT ticaret platformunda satılacak mallar değil, aynı zamanda oyun içi pazarda doğrudan alınıp satılabilir. Oyun sürecindeki tüm işlemler zincir üzerinde tamamlandığı sürece, oyunun varlıkları akıllı sözleşmeler kuralları gereği kesinlikle kullanıcıya aittir ve platformun müdahale etme hakkı yoktur. Bu nedenle, bu sürecin rahatlığı ve uzun ömürlülüğü, oyun sunucuları sonsuza kadar kapatıldığında kullanıcılara hiçbir şey bırakmayan geleneksel oyunlardaki deneyimi oldukça aşıyor.

GameFi öğeleri, tokenler veya proje NFT'leri aracılığıyla bağış toplanmasından, mayınlı tokenler ve NFT oyun ekipmanı aracılığıyla oyun içi grinding işlemlerinden para kazanmaya kadar tüm oyun geliştirme sürecine entegre edilebilir. Bu, oyuncuların etkileşim ve deneyimini büyük ölçüde geliştirir. Şu anda, Axie Infinity, Crabada, Crypto Raiders, DeFi Kingdoms, Upland ve daha pek çoğu gibi yerleşik projeler GameFi'nin sınırlarını keşfetme konusunda dalgalar yaratıyor.

GameFi'ın en önemli özelliği, oyuncuların özenle hazırlanmış tokenomiklerle hayatlarını kazanmalarını ve kendilerini finansal olarak desteklemelerini sağlayan P2E'dir (Oyna-Kazan).

P2E, kullanıcıların oyunda piyasada satılabilecek NFT'leri veya kripto para birimlerini madenciliğini yapmasına ve toplamasına olanak tanır. Her oyuncu, düzenli olarak katıldıkları sürece token ödülleri veya oyun içi öğeler alabilir ve bunları gelir için satabilir. Aslında, birçok oyuncu bu sayede ekstra cep harçlığı kazanıyor, hatta P2E oyunlarını tek gelir kaynağı olarak gören de çok kişi var. Bununla birlikte, P2E önemli riskler içerir. Kullanıcıların oyuna katılabilmeleri için önce karakter ve eşya satın almak üzere para yatırmaları gerekir.

Axie Infinity gibi bir örnek için, oyuncular Axie'yi pazarda satın alabilir veya satabilir. Axie Infinity, Ethereum projesine aittir. Axie, Ethereum ile satın alınmalıdır. 1 Nisan 2022'de, Axie'nin (pet) giriş fiyatı, mevcut döviz fiyatına (15-18$) eşdeğer olan yaklaşık 0,005ETH'dir.

Yerleşik Gamefi oyunları eksiksiz bir ekonomik sisteme, büyük bir kullanıcı tabanına ve gerçek dünyadaki finansal avantajlara sahiptir. GameFi "madenciliği" ve finansal ödüller, bir gelir kaynağı sağlayarak pandemiden etkilenen insanların ekonomik baskısını hafifletmeye bir dereceye kadar yardımcı oldu. Oyuncular, Axie Infinity'de SLP madenciliği yaparak ayda 200 ila 1000 $ arasında kazanabilir ve NFT'ler veya kriptopara birimleri ticareti ile karşılaştırıldığında gelir elde etmek için düşük riskli bir yol sağlar. Bu madencilik artı oyun eğlencesinin dünya çapında popüler olduğu kanıtlandı ve Axie Infinity, Filipinler'deki işsizlik yardımlarına bir alternatif haline geldi. P2E büyümeye devam ettikçe GameFi, blokzincir kullanıcılarının büyümesi için güçlü bir katalizör olacak.

Bununla birlikte, GameFi'ın kullanıcı deneyimi, blokzincir ağ performansının ve işlem maliyetlerinin sınırlamaları nedeniyle darboğaz oluşturmaktadır. DeFi'nin giderek konsolide edilen teknik temeli ile oyun geliştiricileri, Avalanche ve Polygon gibi ucuz işlemleri destekleyebilen ve sorunsuz kullanıcı deneyimi sunan blokzincirler seçmek için dikkatli kararlar almak zorunda.

2021, Metaverse ve GameFi'nin patlama yılıydı, ancak mevcut Metaverse, "oyna ve kazan" oyunlarına dayalı bir sanal gerçeklik ekosistemleri koleksiyonunu içeriyor. Belki bir gün insanlar oyunlar aracılığıyla toplayacak, ticaret yapacak, parayı yönetecek, biriktirecek ve alışveriş yapacak ve bireyler Metaverse'de yaratabilecek, oynayabilecek ve sosyalleşebilecek. Mevcut dikkate değer dijital dünya oyunları arasında Ember Sword (12.000 sanal arsa satıldı ve 400 milyon doların üzerinde üretildi), Treeverse (71.8 milyon dolar piyasa değeri), Somnium Space, CryptoVoxels ve My Neighbor Alice yer alıyor ve gelecekteki gelişmelerin ne kadar ileri gidebileceğini görmek heyecan verici olacak.

Sonuç olarak, GameFi, geleneksel oyunlarda birden fazla tarafın parçalanmasını çözerek Metaverse'te paylaşılan bir değer ağı dünyasını yeniden şekillendiriyor.

GameFi, yeni paradigmalar yaratmak için geleneksel oyunların engellerini aşarak oyuncular için kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Oyun endüstrisinde aksama yaratan bazı özel eğilimler ve özellikler şunlardır: Oyundaki oyuncuların oyun karakterlerine, varlıklarına ve donanımlarına tam olarak sahip olmalarına izin verme, token liderliğindeki oylama yoluyla oyunun geliştirme yönünde yönetişim ve katılım, ayrıca merkeziyetsiz yapısı aracılığıyla blokzincir tabanlı oyunların işletilmesi ve bakımı. Bu özellikler karar vermeyi ve GameFi ekosistemine daha fazla katılımı teşvik ederek oyunların başarısına katkıda bulunan ilk oyuncuları ödüllendirir.

Tabii ki GameFi, altta yatan blokzincir altyapısının darboğaz sorunu gibi üstesinden gelinmesi gereken bazı eksikliklere sahiptir. Kullanıcıların en iyi şekilde katılımı için, blokzincir oyununa ideal olarak hiçbir şey indirmeye gerek kalmadan sadece bir bağlantı tıklamasıyla erişilebilir olmalıdır. Bununla birlikte, mevcut oyunlar blokzincirin genel TPS hızı ile sınırlıdır ve oyuncular doğrudan zincirle etkileşime girerken sorunsuz bir oyun deneyiminin keyfini çıkaramayabilir. Ayrıca, Axie Infinity gibi oyunlar bile oyuncuların 3 evcil hayvan satın almasını gerektirdiğinden, başlamanın maliyeti çok fazla olabilir ve finansal yeteneği olmayan oyuncular için erişimi kısıtlayabilir. Ek olarak, oyuncu GameFi oynamaya başlamayı planlıyorsa, yeterli blokzincir anlayışına sahip olmalıdır. GameFi'nin kitlelere başarılı bir şekilde ulaşıp ulaşamayacağı henüz görülmedi, ancak gelecek parlak.



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