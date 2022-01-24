NFT nedir?

Değiştirilemez Token (NFT), blokzincire ait bir öğedir. Yeri doldurulamaz özellikleri ve merkeziyetsiz nitelikleri nedeniyle, Metaverse gibi toprak parçası veya Cryptopunk gibi sanat formlarında benzersiz mülkiyet niteliklerini sembolize etmek için kullanılabilir.

2021, NFT'nin yılıydı ve ilgili önemli olaylar göz kamaştırıyordu: Bored Ape Yat Kulübü şimdiye kadar 100 ETH katına ulaştı, Jay Chou tarafından yaratılan Phanta Bear, NFT projeleri listesinin başında ve çeşitli pop kültürü influencer'ları ve Justin Bieber, Post Malone ve Shaquille O'Neal gibi ünlülerin her biri BAYC ve Cryptopunks gibi NFTS paylarını biriktirdi. Adidas, Nike ve Wal-Mart gibi güçlü şirketler, NFT'ler aracılığıyla Metaverse paylarını ele geçirmeyi planlıyor ve ana akım medya o zamandan beri NFT'yi dijital varlıkların güvenilir bir özgünlük ve mülkiyet kanıtı olarak kabul etti. Önemli yıldızlardan internet devi şirketlere ve tanınmış medyaya kadar herkes NFT pazarına kendi yollarıyla girdi. Bu arada, NFT oyunları ve Metaverse gibi kavramların son zamanlarda ortaya çıkmasıyla, NFT şüphesiz daha büyük bir patlama dalgası yaratacaktır. Daha sonra, bu makale NFT'lerin tanımı, özellikleri ve uygulama alanlarına odaklanacaktır.

Değiştirilemez (Non-Fungible) Tokenleri (NFT'ler) açıklamadan önce, Değiştirilebilir (Fungible) token kavramını anlamamız gerekir. Bir Fungible Token (FT), birbiriyle değiştirilebilen ve istendiğinde bölünebilen tokenleri ifade eder. Hem sizin hem de benim birer Ethereum tokenimiz olduğunu varsayarsak, özde hiçbir fark yoktur ve Ethereum tokenlerimizin hiçbiri benzersiz değildir. Buna karşılık, NFT benzersiz, ayrılmaz bir yapıya sahiptir ve tıpkı Bitcoin tarzı kriptopara birimleri gibi blokzincir teknolojisini kullanır. Bu, merkezileştirilmiş bir hizmet veya veritabanı dışında var olan yerel dijital varlıkların (yani dijital dünyada var olan veya dijital dünyadan kaynaklanan varlıklar) sahipliğini işaretlemenin bir yolunu sağlayan, değiştirilemeyen blokzincir defterindeki bir giriştir. Örneğin, blokzincir aracılığıyla NFT'ler olarak oyun malzemeleri, biletleri ve dijital sanat eserlerini basabiliriz, böylece bu varlıklara benzersizlik ve tekrarlanamazlık kazandırabiliriz.

NFT, beş yıldan daha kısa bir geliştirme geçmişiyle hala yeni teknoloji olarak kabul ediliyor. Blokzincirdeki en öne çıkan NFT projesi, 24x24 piksel formatında 8-bit sanat eserinden oluşan Ethereum üzerindeki CryptoPunks iken, NFT kavramı sadece 28 Kasım 2017'de blokzincir oyunu CryptoKitties'in yayına girmesi ve sanal kedilerin fiyatları yükseldi. O zamandan beri, NFT'ler için ana uygulama senaryoları kripto oyunlarından koleksiyonlara, sanat eserlerine, alan adlarına, sanal kimliklere ve diğer alanlara yavaş yavaş genişledi. Bunların arasında DeFi, oyun ve sanat eserleri, NFT ile ilgili birkaç gelişim patlamasına yol açtı.

NFT'lerin bir resim, şarkı, patent, film veya fotoğraf gibi belirli bir fikri mülkiyeti temsil edebileceği mülkiyet hakları, oyunlar vb. dahil olmak üzere NFT'lerin uygulama senaryoları oldukça fazladır. Bu alanda, NFT'lerin benzersizliği, telif hakkı ve kimlik kalıpları için benzersiz tanımlayıcıları kaydeden bir patent ofisi rolünü oynar.

Örneğin, NFT'ler oyun içi evcil hayvanlar, silah aksesuarları veya her kedi için benzersiz tanımlayıcı numaralara sahip CryptoKitties gibi oyun kostümleri için kullanılabilir.

Başka bir örnek, gerçek dünyadaki varlıkları, bu tür finansal varlıkların dolaşımına izin veren tokenlerde temsil etmektir.

Son olarak, NFT'ler kayıtlar ve kimlik kanıtı için de kullanılabilir. NFT'lerle kimlik ve doğum sertifikalarının doğrulanması doğru sonuçları garanti edebilir ve Ethereum gibi zincirlerde saklandığında kötüye kullanımı ve kurcalamayı önleyecektir.

NFT stake nedir? O nasıl çalışır? NFT staking, staking ödülleri ve diğer ayrıcalıkları kazanmak için NFT'leri bir platformda veya protokolde kilitlemenin yolunu ifade eder. Bu şekilde, NFT sahipleri, NFT sahipliğinin keyfini çıkarmaya devam ederken pasif gelir elde edebilirler. Aslında, NFT staking hala emekleme aşamasındadır, ancak diğer Merkeziyetsiz Finans (DeFi) likidite madenciliğinin operasyonel konseptine benzer. Temel ilke, kullanıcılar platforma NFT'leri stake ettikten sonra, alacakları ödüllerin Yıllık Yüzde Getirisi (APY), taahhüt süresi ve taahhüt edilen NFT sayısı tarafından belirleneceğidir. NFT'lerin benzersiz doğası nedeniyle, yatırımcılar ve koleksiyoncular genellikle uzun vadeli tutmayı ve spekülasyon yapmayı seçer ve NFT staking, onlara daha fazla insanı katılmaya çekebilecek ve bu tür NFT'lere yönelik piyasa talebini artırabilecek varlıklardan para kazanmaları için yeni fırsatlar sunar. NFT'leri stake etmek, Bitcoin (BTC) veya Ethereum (ETH) stake etmekten çok farklı değildir. NFT yolculuğunuza başlamak için tek yapmanız gereken kriptopara cüzdanınızı hazırlamak. Ancak, tüm NFT'ler ödül kazanmak için stake edilemez. Özel gereksinimler projeden projeye değişir ve bir NFT satın almadan önce seçilen projenin gereksinimlerini doğrulamak en iyisidir.

NFT staking, kriptopara birimi alanında pasif gelir elde etmenin yeni bir yoludur. Sahipler, NFT koleksiyonlarını satmak zorunda kalmadan, merkezi olmayan bir finans (DeFi) platformunda NFT varlıklarını kilitleyerek ödüller kazanabilirler.

Bir yandan, NFT sahipleri herhangi bir dijital arşive sahip olmakla eşdeğerdir ve dosyaların kendileri sınırsız kopyalama ve yeniden dağıtım olanaklarına sahip olabilir; Öte yandan, blokzinciri teknolojisi sayesinde, NFT sahibi dosyanın gerçek sahibi olduğunu kanıtlayarak dijital varlıkların güvenli mülkiyetine yardımcı olabilir.

DeFi likidite madenciliğine benzer şekilde, NFT staking, katılımcıları ödüllendirmek için bir Proof-of-Stake (PoS) mekanizmasına dayanır.

Bireysel yatırımcılar söz konusu olduğunda, genel NFT arzı düşük olduğu için, bahis getirileri ödüllendiricidir. Ancak daha uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, NFT stake etme, dijital sanat koleksiyonunun önemini çoktan aştı ve yeni bir uygulama dalgası başlattı.

2021'in sonundan itibaren, çoğu NFT staking, oyna-kazan (P2E) oyunlarda mümkündür. MOBOX ve Zookeeper tipik örneklerdir. Bazı projeler, Doge Capital gibi platformda kendi NFT staking işlevini de oluşturdu.

Örneğin, Zookeeper (ZOO), NFT'leri farklı likidite havuzlarına stake edebilen oyunlaştırılmış bir likidite madenciliği DApp'idir. Zookeeper'ın tüm likidite havuzları ikili bir madencilik mekanizmasını destekler ve kullanıcılar ödül olarak hem ZOO hizmet tokeni hem de WanSwap Likidite Sağlayıcı (WSLP) tokenleri kazanabilir. APY ödüllerini artırmak isteyen kullanıcıların, tokenlerini 180 güne kadar kilitlemelerine izin verilir. Ek olarak, ZooBooster NFT'lerini stake etmek, ödülleri en üst düzeye çıkarır ve WSLP'nin kilitlenme süresini kısaltır. Örneğin, NFT kartı ZooBooster, DApp'te altın sandıkları satın alarak veya ZOO tokenlerini stake ederek elde edilebilir.

NFT'lerin yardımıyla koleksiyoncular, herkesin erişebileceği bir blokzincir sisteminde kısıtlama olmaksızın sanat eseri ticareti yapabilirler. Sanat aracı kanalını atlayarak dijital sanat eserleri ve koleksiyonlar zaman içinde değer kazanır. Bazı NFT projeleri, esas olarak ikincil piyasa satışlarından ve telif ücretlerinden elde edilen geliri NFT sahibi toplulukla paylaşacaktır.

Geliştiriciler, sanatçılar ve koleksiyonerler NFT koleksiyonları için sürekli olarak yeni kullanım senaryoları keşfederken, NFT pazarı sürekli olarak büyüyor ve gelişiyor. En yeni kullanım durumu, NFT'lerin staking platformları için yardımcı program tokenleri olarak kullanılmasıdır. Örneğin, NFT koleksiyoncuları, oyun karakterlerinin becerilerini geliştirmek ve ek ödüller kazanmak için belirli oyun Metaverse'lerinde NFT'leri paylaştırır.

NFT'ler, oluşturuldukları platforma bağlı olarak içerik oluşturuculara, satıcılara ve alıcılara birçok avantaj sunar. Ethereum'daki NFT'ler ile akıllı sözleşmeler otomatiktir: akıllı sözleşmedeki kod, blokzincire eklendikten sonra değiştirilemez, ayrıca kriterler karşılanıp doğrulandıktan sonra işlemler değiştirilemez. Bu, hem içerik oluşturucular hem de satın alanlar için güvenlik sağlar.

Oluşturucular için blokzincir teknolojisi ve NFT, sanatçılara ve içerik oluşturuculara mallarından para kazanmaları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Örneğin, sanatçıların artık sanat eserlerini satmak için galerilere veya müzayede evlerine güvenmeleri gerekmiyor. Bunları doğrudan tüketicilere NFT olarak satabilirler, bu da onların karlarının daha fazlasını elinde tutmalarını sağlar.

Koleksiyoncular için NFT, koleksiyoncuların dijital dünyada sahipliğini kanıtlamalarına olanak tanır. NFT'nin icadından önce, dijital sanat eserlerinin veya koleksiyon ürünlerinin sahipliğini veya gerçekliğini kanıtlamak imkansızdı. NTF ile yatırımcılar artık satın aldıkları yeri doldurulamaz tokenlerin gerçek mülkiyetine sahipler. Bu, dijital varlıklar tokenleştirildiğinde değer yaratır. Bu, orijinalliğini ve sahipliğini kanıtladığı için, aynı zamanda kolayca güvenilebileceği ve aktarılabileceği anlamına da gelir.

Her piyasanın riskleri vardır. Dijital sanat ve koleksiyon ürünleri gibi NFT pazarları hızla büyüyor. Ancak bu, bu yatırımın her zaman güvenli olacağını garanti etmez. Özellikle, NFT'lere yatırım yapmanın kendine özgü riskleri vardır. Ne de olsa bu henüz yeni gelişen bir teknoloji. Özellikle, yeni yatırımcılar NFT'lerin performansını değerlendirmek için henüz yeterli deneyime sahip olmayabilir. NFT sanal varlıklarına yatırım yaparken, gelişen piyasa oynaklığı, likidite azlığı ve dolandırıcılık riski dikkate alınması gereken önemli önlemlerdir.

NFT'lerin değerlemesi büyük ölçüde özgünlüğe, yaratıcılığa ve sahiplerin ve alıcıların algısına bağlıdır. Şu anda, NFT piyasa duyarlılığı ve talebi, temel, teknik veya ekonomik göstergelerden ziyade fiyatları yönlendirecektir. Birçok ilgili şirket borsada iyi durumda görünebilir, ancak Metaverse ve NFT'de gerçek ticari gelir ve kâr olmayabilir. Metaverse alanındaki ilgili planların çoğu hala başlangıç ​​aşamasındadır ve Ar-Ge yatırımı büyük olasılıkla meyve vermemiştir.

Ayrıca fikri mülkiyet haklarına ilişkin riskler de göz ardı edilemez. NFT'leri satın alan yatırımcı, fikri mülkiyeti değil, yalnızca NFT'yi kullanma hakkını elde edebilir. Bu nedenle, temel akıllı sözleşmenin meta verilerinde, telif hakları, ticari markalar, patentler, manevi haklar ve tanıtım hakları gibi belirli NFT'lerin bireysel sahipliğini anlamak önemlidir.

İlk olarak, NFT kavramlarıyla ilgili tokenlere yatırım yapın:

NFT konseptiyle ilgili tokenlere yatırım yapın. Bu tokenler, NFT'lerin kendileri değil, çeşitli NFT projelerinin yerel yönetişim tokenleri, işlevsel tokenler veya Ronin veya Tezos gibi NFT'ler için altyapı sağlayan halka açık zincir tokenlerdir.

Şu anda, NFT ile ilgili en az 100 coin var ve Coingecko'daki ilk 100 NFT tokeninin toplam piyasa değeri 24,8 milyar dolar. Yatırım yapmak isteyen kullanıcılar, MEXC popüler NFT tokenleri bölümüne gitmek ve alım satım için ilgili tokeni seçebilir.

İkincisi, doğrudan NFT varlıklarını satın alın:

Kripto sanat eserleri, koleksiyonlar, oyun aksesuarları, sanal arazi vb. gibi birincil veya ikincil pazardaki NFT öğelerine doğrudan abone olun/satın alın. En iyi 10 NFT öğesi esas olarak kripto koleksiyonlarına, oyunlara ve sanal araziye odaklanır. Bazı büyük sanat koleksiyonlarının birincil pazar müzayedelerine katılmaya gidebilir veya OpenSea veya LookRare gibi ikincil ticaret platformlarında favori NFT'lerinizi seçebilirsiniz. Bununla birlikte, resmi olarak ticaret yapmadan önce cüzdan fonlarınızı ve platform hesabınızı hazırlamanız gerekir.

NFT öğelerine yatırım yapmanın belirli bir düzeyde takdir, sanatsal değer yargılama yeteneği gerektirdiğini belirtmekte fayda var. Ayrıca blokzincir temeli, kıtlığı, yaşı, yayın hızı ve diğer boyutları da değerlendirmek ve ölçmek gerekiyor. Bu nedenle, bu yaklaşım daha çok bir kimlik ve sosyal nitelik sezgisini yansıtır ve küratörlük yeteneklerine ve ilgilerine güvenen kullanıcılar için daha uygundur.

Üçüncüsü, benzersiz NFT'ler yayınlayın:

Yukarıdaki iki yönteme ek olarak, kendi NFT'nizi yayınlamak da yararlanma yollarından biridir. Bir NFT'yi kendiniz yayınlamak ve mint etmek istiyorsanız, dosyaları OpenSea ve Rarible gibi NFT basım platformlarına yüklemeyi seçebilirsiniz. Şu anda, JPG, PNG, GIF, MP3 müzik dosyaları, GLB 3d dosyaları vb. gibi görsel dosyalar dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri ve biçimleri şu anda desteklenmektedir. İçerik oluşturucular dosyaları önceden hazırlayabilir, cüzdanı platforma bağlayabilir, istemlere göre dosyaları yükleyebilir ve NFT açıklamasını, telif ücretini ve diğer ilgili bilgileri ayarlayabilir.

NFT'nin sahiplik ve kimlik verilerini blokzincirde saklama yeteneği, veri bütünlüğünü ve gizliliğinin yanı sıra fikri mülkiyet ve yayıncılık dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çok yönlü uygulamaları artıracaktır. Sonuç olarak, bu varlıklar basit, güvenilir bir şekilde aktarılabilir ve yönetilebilir ve sonuçta her tür işlem için sürtünme maliyetlerini azaltmaya hizmet eder. Bitcoin ve Ether gibi ana akım kripto varlıkları da blokzincirine kaydedilirken, NFT, herhangi birinin NFT tokeninin yeri doldurulamaz ve bölünemez olması bakımından onlardan farklıdır. Gelecekte, NFT, blokzincir odaklı bir dijital ekonominin önemli bir bileşeni olacak.

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